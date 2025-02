Ai é uma mudança de paradigma que pode descobrir o próximo super material

De Idade do Bronze No Revolução industrial Além, a descoberta e o desenvolvimento de novos materiais têm sido um motor da história humana. Esses novos materiais ajudaram a avançar a tecnologia e moldar civilizações.





Hoje, estamos no início de uma nova era, onde a inteligência artificial (IA) parece estar na posição perfeita para transformar a busca de materiais úteis. Isso parece resolvido mudar completamente a abordagem de sua investigação, criação e teste.





Nos tempos antigos, as civilizações humanas experimentaram recursos naturais para criar ferramentas e artefatos. A Idade do Bronze, no meio do 4º milênio antes do JC, foi um passo importante. Bronze, a Cobre e liga de latalevou ao desenvolvimento de ferramentas e armas mais fortes, bem como progresso na agricultura e construção.





O bronze é frequentemente chamado de primeiro “novo material” criado por humanos. Tomamos elementos diferentes e criamos algo novo, com melhores propriedades do que ingredientes e qualidades exclusivos. A invenção do vidro na antiga Mesopotâmia em torno de US $ 3.500 bilhões foi outro momento revolucionário.

Um supercondutor (o material escuro) faz uma levita de cubo magnético. O campo do ímã induz correntes no supercondutor que gera um campo igual e oposto, equilibrando a força gravitacional no cubo.

(Laboratório Nacional de Oak Ridge))

Avanço rápido até o século XX e a descoberta de plástico, cerâmica e supercondutores abriu novas fronteiras em tecnologia. CerâmicaConhecida por sua sustentabilidade e resistência ao calor, tornou -se um alimento básico nas indústrias aeroespaciais eletrônicas.





Supercondutores, materiais que podem levar eletricidade com resistência elétrica zero, já são usados ​​em Maglevs (trens de levitação magnética), aceleradores de partículas e dispositivos médicos.





Ai entra na briga

A busca por novos materiais que poderia ajudar a estimular o desenvolvimento das próximas tecnologias revolucionárias já foi um processo longo e caro. Isso se deve à complexidade de muitos materiais nos níveis atômicos e moleculares. Os métodos tradicionais são baseados principalmente em testes e erros e precisam de equipamentos e recursos especializados.





A incerteza e o risco inerentes à descoberta de materiais complicam e aumentam ainda mais o processo. No entanto, o progresso da IA, inclusive em um subconjunto de IA chamado aprendizado automático, está começando a transformar toda a paisagem, permitindo abordagens mais eficazes e direcionadas.





No aprendizado automático, as regras matemáticas chamadas algoritmos aprendem dados para melhorar as tarefas sem intervenção humana.





A principal mudança é uma nova metodologia baseada em sistemas de IA “generativos”, que podem criar um novo conteúdo. Agora, os sistemas de IA podem produzir novos materiais diretamente quando fornecidos com propriedades e restrições desejadas.





No início deste mês, uma equipe da Microsoft publicou um artigo em Natureza Isso introduziu um par de ferramentas de IA para o design de materiais inorgânicos (aqueles que não são baseados no elemento carbono).





Essas ferramentas desempenham um papel complementar na descoberta de materiais. Eles são chamados MatterGen e MatterSim. O primeiro cria novos documentos candidatos, e o segundo filtro e os válidos – para garantir que eles possam ser fabricados no mundo real.





As propriedades específicas específicas que podem ser incorporadas via MatterGen incluem simetria específica ou propriedades mecânicas, eletrônicas e magnéticas.





Ao contrário dos métodos tradicionais que são baseados principalmente na intuição (bem como na experimentação estendida e tediosa), a MatterGen pode gerar milhares de materiais em potencial com propriedades específicas específicas em uma fração de tempo.





Essa abordagem liderada pela IA acelera as etapas iniciais no design de materiais. Ele permite que os pesquisadores explorem uma gama mais ampla de possibilidades e se concentrem nos candidatos mais promissores.





O MatterSim aplica uma análise rigorosa do computador para prever a estabilidade e a viabilidade desses materiais propostos. Essa capacidade preditiva ajuda a filtrar as possibilidades teóricas daqueles fisicamente possíveis. Isso garante que apenas materiais estáveis ​​estejam progredindo no processo de descoberta.

Novas ferramentas na caixa

Nesse ponto, podemos nos perguntar, como é um novo material identificado nesse processo? MatterSim se concentra principalmente em cristais, ou estruturas cristalinas mais apropriadas com um arranjo de átomos específicos.





Essas estruturas são projetadas para cumprir com restrições precisas de propriedades, o que as torna adaptadas a várias aplicações. Isso inclui baterias de alta energia, eletrônicos flexíveis, telas, painéis solares ou implantes médicos avançados.

A poderosa dupla da Microsoft, no entanto, não está sozinha em sua busca. Google DeepMind Redes gráficas para a exploração de materiais (gnomo) Outra ferramenta que promete acelerar consideravelmente o processo de descoberta.





O Gnome usa uma forma de IA inspirada no cérebro humano chamado Deep Learning. Ele prevê a estabilidade de novos materiais, reduzindo consideravelmente a fase de exploração e descoberta.





Em um artigo publicado em 2023Os pesquisadores do Google DeepMind mostraram que seu modelo de IA poderia identificar 2,2 milhões de novos materiais estáveis. Cerca de 736 deles já foram realizados experimentalmente.





Este é um aumento de dez vezes em comparação aos métodos anteriores. Esses materiais, muitos dos quais anteriormente desconhecidos para os químicos humanos, têm aplicações potenciais em energia limpa, eletrônica etc.





Mesmo que o Gnome do Google e da Microsoft da MatterGen seja baseado na IA, eles diferem em suas abordagens e, em certos aspectos, fornecem metodologias adicionais. O GNOME prevê a estabilidade de novos materiais, criando variações nas estruturas existentes e se concentra na identificação de materiais cristalinos estáveis.





A MatterGen, por outro lado, usa um modelo de IA generativo para projetar diretamente novos materiais com base em requisitos específicos de design. Ele cria estruturas materiais alterando elementos, posições e redes periódicas (uma estrutura três -dimensional repetitiva).





As implicações da descoberta dos materiais lideradas pela IA são vastas. Eles poderiam levar a inovações em áreas como armazenamento de energia e sustentabilidade ambiental. Uma das aplicações mais promissoras é, por exemplo, o desenvolvimento de novas baterias.





Enquanto o mundo transita para fontes de energia renovável, a demanda por baterias eficaz e sustentável aumentou e continuará a fazê -lo. As ferramentas de IA podem ajudar os pesquisadores a projetar e identificar novos materiais capazes de apoiar densidades de energia mais altas, tempos de carregamento mais rápidos e vida útil mais longa.





Além do armazenamento de energia, novos materiais podem ser usados ​​para projetar novos dispositivos médicos, implantes e até sistemas de administração de medicamentos. Isso pode melhorar os resultados dos pacientes e avançar nos tratamentos médicos.

No aeroespacial, os materiais leves e duráveis ​​podem melhorar o desempenho e a segurança das aeronaves e da nave espacial. Enquanto isso, novos materiais para purificação da água, captura de carbono e gerenciamento de resíduos podem enfrentar desafios ambientais urgentes.

Proximidade DomenicoProfessor Associado de Sistemas Inteligentes e Ciência de Dados, Universidade de Anglia Ruskin

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.