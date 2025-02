Ai pode prever um protetor solar incrível antes de bater

Para o observador ocasional, o sol parece ser tão constante e nunca muda.

A realidade é que o sol é uma massa borbulhante de gás carregado elétrico, que é constantemente realizado pelo campo magnético do sol. A imprevisibilidade da atividade no sol é um dos desafios enfrentados pelos físicos solares modernos.





O impacto das ejeções de massa coronal é um aspecto específico que vem com níveis de incerteza de seu impacto. Mas os algoritmos automáticos de aprendizado podem ter sido capazes de nos dar mais aviso!





Um novo documento sugere Os algoritmos formados ao longo de décadas de atividade solar viram todos os sinais de aumento da atividade na região chamado AR13664 e podem ajudar com explosões futuras.





As ejeções de massa coronal ou CMEs são enormes flashes de plasma ejetados da coroa do sol no espaço devido a distúrbios no campo magnético do sol. Esses eventos explosivos geralmente estão ligados a erupções e ocorrem quando as linhas de campo magnéticas repentinamente realinham, liberando grandes quantidades de energia.

Os CMEs podem viajar a velocidades que variam de algumas centenas a vários milhares de quilômetros por segundo, às vezes atingindo a Terra em alguns dias, se a trajetória deles estiver em nossa direção.





Quando eles chegam, podem interagir com nossa magnetosfera e desencadear tempestades geomagnéticas, comunicações satélites potencialmente perturbadoras, sistemas GPS e redes elétricas. Além disso, eles podem levar à atividade auroral, criando exibições de tirar o fôlego das luzes norte e sul.





Previsão com precisão desses tipos de eventos e o impacto de nossa aigetosfera foi um dos desafios enfrentados pelos astrônomos.

Em um estudo Escrito por uma equipe de astrônomos liderados por Sabrina Guastavino, da Universidade de Gênova, eles aplicaram inteligência artificial ao desafio. Eles usaram a nova tecnologia para prever eventos associados à tempestade de maio de 2024, os foguetes leves correspondentes na região designados 13644 e CME.





A tempestade provocou eventos solares intensos, incluindo um push classificado como um x8.7!





Usando a IA, a equipe conseguiu apontar uma tecnologia de aprendizagem automática para grandes quantidades de dados coletados anteriormente, para descobrir modelos complexos que não eram fáceis de identificar usando técnicas convencionais.





O evento de 2024 foi grande e incomum a oportunidade de testar a capacidade da IA ​​de prever a atividade solar. O principal objetivo era prever a ocorrência de erupções solares, como elas mudaram com o tempo, bem como a produção de CME e, finalmente, prever tempestades geomagnéticas aqui na Terra.





Eles lideraram o processo contra o evento de maio de 2024 com resultados impressionantes. De acordo com o artigo, a previsão revelou “precisão sem precedentes em previsões com uma redução significativa nas incertezas em comparação com os métodos tradicionais”.





Os resultados dos tempos de viagem do CME para a Terra e o início das tempestades geomagnéticas também foram impressionantes.





O impacto do estudo é profundo.





Falhas na rede elétrica, comunicação e problemas de satélite podem ser uma grande desvantagem quando o CME atingir a Terra, de modo que a aplicação da ferramenta de aprendizado automática de AI definida para prever a atividade solar parece um avanço emocionante. Para aqueles de nós, os observadores do Sky Keen, também podemos obter previsões muito melhores da atividade auroral.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Ler O artigo original.