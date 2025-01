Ainda há tempo para definir um APY alto. Taxas de CD hoje, 22 de janeiro de 2025

Os principais CDs de hoje oferecem APYs de até 4,65%.

Os especialistas esperam que a Reserva Federal faça uma pausa nas taxas na sua próxima reunião, mas os cortes deverão ocorrer ainda este ano.

Bloquear seu APY agora permite que você proteja seus retornos contra futuras quedas nas taxas.

Os dias de APYs altíssimos podem ter acabado, mas as taxas de CD ainda são atraentes. Você pode ganhar até 4,65% de rendimento percentual anual, ou APY, com os melhores CDs da atualidade – mais que o dobro média nacional para alguns termos.

Melhor ainda, seu APY é fixo quando você abre um CD, então você terá os mesmos retornos mesmo que as taxas caiam, como os especialistas esperam que aconteça nos próximos meses. Se você tiver algum dinheiro que não precisará acessar imediatamente, mantê-lo em um CD pode ser uma ótima maneira de maximizar seus ganhos.

Aqui estão algumas das taxas de CD mais altas do momento e quanto você pode ganhar depositando $ 5.000.

As melhores taxas de CD da atualidade Prazo APY mais alto* Banco Ganhos estimados 6 meses 4,65% União de crédito federal em toda a comunidade US$ 114,93 1 ano 4,45% União de crédito federal em toda a comunidade US$ 222,50 3 anos 4,15% A primeira cooperativa de crédito da América US$ 648,69 5 anos 4,25% A primeira cooperativa de crédito da América US$ 1.156,73

Para onde vão as taxas de CD?

Os APYs em CDs e contas de poupança vêm caindo há meses após uma série de cortes nas taxas do Federal Reserve. Mas com a inflação a subir novamente, muitos especialistas acreditam que a Reserva Federal manterá as taxas estáveis ​​na reunião da próxima semana do Comité Federal de Mercado Aberto. Isso significa que ainda há tempo para conseguir um ótimo APY.

“Não esperamos qualquer ação significativa na próxima reunião da Reserva Federal, uma vez que os sinais atuais sugerem uma abordagem cautelosa e de esperar para ver para determinar o ritmo dos cortes nas taxas de juro este ano”, disse Chad Olivier, planeador político sénior certificado. e CEO da O grupo Oliver. “Ainda achamos que haverá um ambiente de flexibilização para o Fed. No entanto, todos os mercados estão, de certa forma, esperando para ver o que acontece com a nova administração antes de realmente intervirem e serem agressivos nas taxas de juros mais baixas”.

Os especialistas esperam ver cortes nas taxas ainda este ano, portanto, garantir um APY alto agora pode maximizar seu potencial de ganhos. Seu APY é bloqueado quando você abre um CD, o que significa que seus retornos permanecerão os mesmos, independentemente de para onde vão as taxas gerais depois disso.

Como as taxas de CD mudaram na última semana Prazo APY médio da CNET da semana passada APY médio da CNET desta semana Mudança semanal** 6 meses 4,09% 4,05% -0,98% 1 ano 4,03% 4,01% -0,50% 3 anos 3,50% 3,50% Sem alterações 5 anos 3,45% 3,45% Sem alterações

Considere estes fatores ao escolher um CD

Um APY competitivo é importante, mas não é a única coisa que você deve ter em mente. Para encontrar o CD certo para você, avalie também estes fatores:

Quando você precisará do seu dinheiro: Penalidades de retirada antecipada podem afetar seus ganhos de juros. Portanto, certifique-se de escolher um prazo que se adapte ao seu cronograma de poupança. Alternativamente, você pode selecionar um CD sem penalidade, embora o APY possa não ser tão alto quanto você obteria com um CD tradicional do mesmo termo.

Penalidades de retirada antecipada podem afetar seus ganhos de juros. Portanto, certifique-se de escolher um prazo que se adapte ao seu cronograma de poupança. Alternativamente, você pode selecionar um CD sem penalidade, embora o APY possa não ser tão alto quanto você obteria com um CD tradicional do mesmo termo. Requisito de depósito mínimo: Alguns CDs exigem um valor mínimo para abrir uma conta, normalmente entre US$ 500 e US$ 1.000. A quantidade de dinheiro que você deve reservar pode ajudá-lo a restringir suas opções.

Alguns CDs exigem um valor mínimo para abrir uma conta, normalmente entre US$ 500 e US$ 1.000. A quantidade de dinheiro que você deve reservar pode ajudá-lo a restringir suas opções. Taxa: Taxas de manutenção e outras taxas podem afetar seus lucros. Muitos bancos online não cobram taxas porque têm custos indiretos mais baixos do que os bancos com agências físicas. Ainda assim, leia as letras miúdas de qualquer conta que você esteja avaliando.

Taxas de manutenção e outras taxas podem afetar seus lucros. Muitos bancos online não cobram taxas porque têm custos indiretos mais baixos do que os bancos com agências físicas. Ainda assim, leia as letras miúdas de qualquer conta que você esteja avaliando. Seguro de Depósito Federal: Certifique-se de que qualquer banco ou cooperativa de crédito que você está considerando seja membro do FDIC ou NCUA para que seu dinheiro esteja protegido. se o banco falir.

Certifique-se de que qualquer banco ou cooperativa de crédito que você está considerando seja membro do FDIC ou NCUA para que seu dinheiro esteja protegido. se o banco falir. Avaliações e comentários de clientes: Visite sites como o Trustpilot para ver o que os clientes estão dizendo sobre o banco. Você quer um banco que seja ágil, profissional e fácil de trabalhar.

Metodologia

A CNET analisa as taxas de CD com base nas informações APY mais recentes dos sites dos emissores. Avaliamos taxas de CD de mais de 50 bancos, cooperativas de crédito e empresas financeiras. Avaliamos os CDs com base no APY, oferta de produtos, acessibilidade e atendimento ao cliente.

Os bancos atuais incluídos nas médias semanais de CD da CNET incluem Alliant Credit Union, Ally Bank, American Express National Bank, Barclays, Bask Bank, Bread Savings, Capital One, CFG Bank, CIT, Fulbright, Marcus by Goldman Sachs, MYSB Direct, Quontic, Rising Banco, Synchrony, EverBank, Banco Popular, Primeiro Banco da Internet de Indiana, America First Federal Credit Union, CommunityWide Federal Credit Union, Discover, Bethpage, BMO Alto, Limelight Bank, Primeiro National Bank of America e Connexus Credit Union.

*APY em 22 de janeiro de 2025, com base nos bancos que rastreamos na CNET. Os ganhos são baseados no APY e presumem que os juros são compostos anualmente.

**Aumento/redução percentual semanal de 13 de janeiro de 2025 a 20 de janeiro de 2025.

