Ainda não é o fim do APYS de 4%. As melhores taxas de poupança atuais para 27 de janeiro de 2025

Você ainda pode ganhar mais de 4% APY sobre suas economias com as taxas de hoje.

Se o Fed deixar as taxas de juros em paz esta semana, o Apys também poderá permanecer estável.

Uma conta poupança de alto rendimento ainda pode ser valiosa mesmo se as taxas caírem.

Está pensando em mudar de uma conta poupança tradicional para uma das melhores contas poupança de alto rendimento? Agora é a hora. Muitas cooperativas de crédito e bancos exclusivamente online ainda oferecem rendimentos percentuais anuais superiores a 4%, sendo o mais alto de 5% APY. Isso é mais de 10 vezes o Média nacional de 0,41%.

Há um ano, as melhores taxas de poupança estavam acima de 5% APY. Mas como a inflação deu sinais de arrefecimento no final do ano, a Reserva Federal cortou as taxas três vezes. A maioria dos bancos seguiu o exemplo, cortando Apys em contas de poupança de alto rendimento.

Mesmo que a Fed mantenha as taxas estáveis ​​na sua reunião desta semana, como esperado, não recomendamos esperar. Os bancos ainda poderão decidir reduzir ainda mais as taxas de poupança. Para maximizar o retorno sobre o dinheiro que você já economiza, aqui estão os bancos que oferecem atualmente as melhores taxas e o que considerar antes de abrir uma conta.

As melhores taxas de poupança de hoje Banco Apya* Depósito mínimo para abrir Precaução 5,00%** US$ 0 Banco Newtek 4,70% US$ 0 Clube 4,50% US$ 0 banco de promoção 4,50% US$ 0 Everbank 4,40% US$ 0 Sincronizar banco 4,10% US$ 0 Estrada do louro 4,00% US$ 0 American Express 3,80% US$ 0 maiúsculo 3,80% US$ 0

Como o Federal Reserve impacta as taxas de poupança?

Quando o Banco Central aumenta ou diminui a sua faixa de taxas de fundos federais, os bancos tendem a seguir o exemplo, movendo as taxas de empréstimos e de poupança na mesma direção. Quando a Fed baixou as taxas de juro para estimular os gastos no início da pandemia, por exemplo, as taxas de poupança também caíram.

Com a inflação a recuar recentemente, a maioria dos especialistas prevê que o banco central não reduzirá novamente as taxas de juro na reunião desta semana do Comité Federal de Mercado Aberto. Se as taxas permanecerem estáveis, você poderá ter mais tempo para ganhar juros sobre suas economias às taxas atuais.

Independentemente do que o Fed faça este ano, uma conta poupança de alto rendimento deve fazer parte da sua estratégia monetária, dizem os especialistas. Além de render juros, as contas oferecem flexibilidade para depositar e sacar dinheiro quando você precisar.

“As pessoas podem duvidar se vale a pena abrir um HYSA com as taxas mais baixas que vemos atualmente”, disse ele. Danielle Floresmembro do Money Expert Review Board da CNET e fundador do I Like to Dabble. “Sempre vale a pena ganhar um pouco mais com o dinheiro já economizado.”

Taxas médias de poupança semanal APY médio da CNET da semana passada* APY de economia média da CNET desta semana Mudança semanal 4,16% 4,15% -0,24%

Recursos a serem considerados em uma conta poupança de alto rendimento

Como as cooperativas de crédito e os bancos exclusivamente online têm maior probabilidade de oferecer contas de poupança de alto rendimento, isso pode mudar a forma como você gerencia suas economias. Por exemplo, alguns bancos exclusivamente online não aceitam depósitos em dinheiro e podem não ter locais físicos para assistência presencial. Aqui estão alguns outros fatores a serem considerados ao abrir um HYSA.

Requisitos da conta: Alguns HYSAs exigem um valor mínimo para abrir uma conta, geralmente entre US$ 25 e US$ 100. Outros não têm mínimo. Você deve estar ciente dos requisitos de saldo para garantir que sua conta permaneça em situação regular e continue a render juros.

Alguns HYSAs exigem um valor mínimo para abrir uma conta, geralmente entre US$ 25 e US$ 100. Outros não têm mínimo. Você deve estar ciente dos requisitos de saldo para garantir que sua conta permaneça em situação regular e continue a render juros. Acesso ao caixa eletrônico: Nem todos os bancos oferecem depósitos e saques em dinheiro. Se você precisar de acesso regular a caixas eletrônicos, verifique se seu banco oferece reembolso de taxas de caixas eletrônicos ou uma ampla variedade de caixas eletrônicos na rede, disse Lanesha Mohip, fundadora do Polished CFO e outro membro do Expert Review Board da CNET.

Nem todos os bancos oferecem depósitos e saques em dinheiro. Se você precisar de acesso regular a caixas eletrônicos, verifique se seu banco oferece reembolso de taxas de caixas eletrônicos ou uma ampla variedade de caixas eletrônicos na rede, disse Lanesha Mohip, fundadora do Polished CFO e outro membro do Expert Review Board da CNET. Taxa: Fique atento às taxas mensais de manutenção, saques e extratos em papel, disse Mohip. As cobranças podem prejudicar seu saldo.

Fique atento às taxas mensais de manutenção, saques e extratos em papel, disse Mohip. As cobranças podem prejudicar seu saldo. Acessibilidade: Se preferir atendimento presencial, procure um banco com agências físicas. Se você se sentir confortável gerenciando seu dinheiro digitalmente, considere um banco online.

Se preferir atendimento presencial, procure um banco com agências físicas. Se você se sentir confortável gerenciando seu dinheiro digitalmente, considere um banco online. Limites de retirada: Alguns bancos cobram uma taxa de saque excedente se você fizer mais de seis saques mensais. Se precisar fazer mais, considere um banco sem esse limite.

Alguns bancos cobram uma taxa de saque excedente se você fizer mais de seis saques mensais. Se precisar fazer mais, considere um banco sem esse limite. Segurança e proteção: Certifique-se de que seu banco esteja segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation ou pela National Credit Administration for Credit Unions. Dessa forma, seu dinheiro fica protegido em até US$ 250.000 por titular de conta, por categoria, caso o banco fala.

Certifique-se de que seu banco esteja segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation ou pela National Credit Administration for Credit Unions. Dessa forma, seu dinheiro fica protegido em até US$ 250.000 por titular de conta, por categoria, caso o banco fala. Atendimento ao Cliente: Escolha um banco que seja responsivo e que facilite a obtenção de ajuda com sua conta, se necessário. Leia as avaliações dos clientes online e entre em contato com o atendimento ao cliente do banco para ter uma ideia de como trabalhar com o banco.

Metodologia

A CNET revisou contas de poupança em mais de 50 bancos tradicionais e online, cooperativas de crédito e instituições financeiras que atendem em todo o país. Cada conta recebeu uma pontuação entre um (menor) e cinco (maior). As contas poupança listadas aqui são seguradas até US$ 250.000 por pessoa, por categoria de conta, por instituição, pelo FDIC ou NCUA.

A CNET avalia as melhores contas de poupança usando um conjunto de critérios estabelecidos que compara rendimentos percentuais anuais, taxas mensais, depósitos ou saldos mínimos e acesso a agências físicas. Nenhum dos bancos da nossa lista cobra taxas mensais de manutenção. Uma conta terá uma classificação mais elevada para oferecer qualquer um dos seguintes benefícios:

Bônus de conta

Recursos de economia automatizada

Serviços de consultoria/coaching em gestão de patrimônio

Depósitos em dinheiro

Extensas redes de caixas eletrônicos e/ou reembolsos de caixas eletrônicos para uso de caixas eletrônicos fora da rede

Uma conta poupança pode ter uma classificação inferior se não tiver um site fácil de navegar ou se não oferecer recursos úteis, como um cartão ATM. As contas que impõem requisitos de residência restritivos ou taxas por exceder os limites mensais de transação também podem ter uma classificação mais baixa.

*APYS em 27 de janeiro de 2025, com base nos bancos que rastreamos na CNET. Aumento/diminuição percentual semanal de 20 de janeiro de 2025 a 27 de janeiro de 2025.

**VARO oferece 5% APY apenas para saldos inferiores a US$ 5.000.

