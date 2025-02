Airtel Message Center Número: Índice de todo o status, números sábios, como alterar o centro de mensagens e mais

O envio de SMS no Airtel às vezes pode falhar devido a um número de centro de mensagens incorreto (SMSC). Esse número está desempenhando um papel crucial nas mensagens de texto de roteamento com eficiência em uma rede. Cada estado na Índia possui um número de mensagens de mensagens pessoais da Airtel e, no correto, garante a entrega perfeita de mensagens. Se você estiver enfrentando o problema com SMS ou remetente, atualizando seu SMSC para ajudar. Este guia fornece uma lista completa dos números do Airtel Message Center para todos os estados e métodos de passo de grau para alterá-los pelos códigos USSD ou configurações de mensagens no telefone.

ÍNDICE Airtel Message Center Números para todos os estados

Abaixo está a lista de números de centro de mensagens da Airtel na Índia:

Negócios Número do centro de mensagens Airtel Andhra Pradesh 9849087001 Assam 9818013015 Bihar 9831029416 Chhattisgarh 9845086020 Dell 9810051914 Gujarat 9898051914 Haryana 9810051914 Himachal Pradesh 9815051914 Jammu e Caxemira 9818013015 Jharkhand 9845086020 Karnataka 9845086007 Kerala 9810051905 Calcutá 9845086007 Madhya Pradesh 9845086020 Maharashtra 9898051916 Mumbai 9898051916 Odisha 9818013015 Punjab 9815051914 Rajasthan 9815051914 Tamil Nadu 9898051914 Telangana 9849087001 Uttar Pradesh (leste) 9839099999 Uttar Pradesh (oeste) 9810051914 Bengala Ocidental 9932029007 Ilhas Andaman e Nicobar 9845086007 Chandigarh 9815051914 Dadra e Nagar e Daman e muito tempo 9898051916 Lakshadweep 9810051905 Puducherry 9898051914 Jammu e Caxemira 9845086007 Ladakh 9845086007

O uso do número correto do SMS Center garante as mensagens entregues sem problemas. Se você puder enviar mensagens, pode ser necessário atualizar seu Airtel SMSC.

Observação: Em regiões onde o número do centro de mensagens não é especificado explicitamente, os usuários podem experimentar os números designados nos estados mais próximos ou entrar em contato com o suporte ao cliente da Airtel para obter ajuda. Também escrevemos o número de vizinhos para os contatos que não são especificados.

Como alterar o número do Airtel SMS Center

Se você estiver enfrentando problemas ao enviar SMS, atualizando o número do Airtel Message Center para resolver o problema. Existem duas maneiras primárias de alterar o SMSC no seu dispositivo: usando o código USSD ou por telefone para configurações de mensagem.

Alterar o número do centro de mensagens Airtel via código USSD

Abra o telefone do discador. Dial ## 4636 ## Eles esperam que o menu de serviço apareça. Selecione “Informações do telefone: opções de saída exibidas. Role para localizar a seção ‘SMSC’. Toque em “Atualizar” para ver o número atual do centro de mensagens. Se o número estiver incorreto ou ausente dentro do número correto da tabela acima. Toque em “Atualizar para salvar alterações.

Esse modo é rápido e pode analisar os problemas mais relacionados ao SMS imediatamente.

Alterar as configurações de mensagem do número de mensagens do Airtel Message Center

Abra o aplicativo de mensagens padrão no seu telefone. Toque no menu de três pontos no canto superior direito e selecione “Configurações. As “configurações avançadas” ou “mais configurações” (isso pode variar dependendo do dispositivo). Veja a opção de número de mensagens “SMSC” ou “de mensagens rotulado. Digite o número SMSC correto na lista acima. Mantenha as configurações e reinicie o dispositivo, se necessário.

Se você ainda enfrentar problemas depois de alterar o SMSC, tente reiniciar o telefone ou redefinir as configurações de rede.

Perguntas frequentes

Quais são os benefícios usando o número do centro de mensagens Airtel / SMS Center?

O número do Airtel Message Center garante e suas mensagens de texto são roteadas corretamente e entregues para prontamente. Sem mensagens SMSC adequadas, não são enviadas para serem adiadas ou falhadas. Um SMSC correto para melhorar a eficiência ou confiabilidade da rede.

O serviço SMSC da Airtel está disponível em todos os estados indianos?

Sim, a Airtel fornece os serviços SMSC em todo o status da Índia. Cada país possui o número do centro de mensagens dedicado para otimizar o roteamento da mensagem e fazer uma comunicação suave.

Quanto tempo a Airtel chega ao serviço SMS da UE em um novo sim na Índia?

Airtel normalmente atua os serviços SMS em um novo SIM em 24 horas. Se o seu serviço SMS ainda não estiver ativo após esse período, tente reiniciar o telefone ou entrar em contato com o suporte ao cliente da Airtel para obter mais ajuda.