Airtel reconhece nova voz e SMS: apenas planos de recarga: verifique os preços atualizados

A Voice e SMS da Airtel, apenas os preços das políticas de recarga foram reconhecidos, no dia seguinte à apresentação de uma nova opção pré -paga em conformidade com as diretrizes do Regulador de Telecomunicações das Diretrizes da Índia (TRAI) e anunciou um mês. O operador é atualizado silenciosamente nos preços de SMS e SMS, a menos que os vouchers especiais Tarless (STV), um pouco depois que o Trai disse que foi examinado para o autor lançado tardio. Operador antes dos STVs existentes e incluiu o subsídio de dados com um novo autor de recarga.

Airtel Voice and SMS: Somente o preço dos vouchers de recarga na Índia

No início desta semana, a Airtel anunciou um novo preço de STV em Rs. 499, com uma voz ilimitada, chama 900 SMS gratuitos e validade de 84 dias. Da mesma forma, os assinantes também podem optar por um Rs. 1.959 Plano de recarga que não tem validade de 365 dias – que oferecem chamadas de voz infinitas e até 3.600 SMS. Esses planos foram removidos do site do operador de telecomunicações.

Os planos de nova voz e sms da Airtel

Crédito da foto: Screenshot / Airtel

O site da Airtel agora lista dois novos STVs que são mais baratos do que os introduzidos alguns dias atrás. Rs. 499 O voucher agora vale Rs. 469 Quando Rs. 1.959 o plano estará disponível para Rs. 1.849. Os signatários que optam por esses planos elegíveis para receber os mesmos benefícios que antes dos STVs.

Não há nenhuma palavra da Airtel no motivo pelo qual você não está com preços reduzidos para recarregar os planos. No entanto, vale a pena notar que é Agora afastado depois em 10 (caminho Hindustan Times) do Trai declarou que estava planejando examinar um novo vendedor oferecido pela Airtel e Jio.

“É o Aviso de Trai e alguns provedores de serviços lançaram o Voice e o SMS, apenas os pacotes que serão relatados ao TRAI quando a semana for uma data no lançamento. O lançamento recentemente o autor de Woourbchers será examinado pela TRAI De acordo com as disposições regulatórias existentes “e disseram o regulador.

Warranto STV de 84 e 365 dias da Airtel chamado com subsídio de dados

Crédito da foto: Screenshot / Airtel

O TRAI ainda está de acordo com a resposta à mudança nos preços dos planos de voz e SMS-way, foi atualizada no site da Airtel em sábado.

Os assinantes da Airtel que procuram um autor que incluem um subsídio de dados será optar por ou Rs. 548 O Plano é oferece 7 GB de informações com validade de 84 dias ou pagamento de Rs. 2.249 à política anual com 30 GB de informação.