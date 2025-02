Alexa de Amazon está recebendo uma ótima atualização da IA. Isso é o que sabemos

Espera -se que a Amazon Burle seja uma atualização importante com a IA para o seu assistente de voz do Alexa no final deste mês e possa mudar a maneira como interagimos com a tecnologia de casa inteligente. A Amazon enviou convites para a mídia para um evento de 26 de fevereiro em Nova York, onde a equipe de dispositivos e serviços da Amazon, o líder de Panay Panos, estará falando.

Panay ingressou na Amazon em 2023, depois de passar décadas na Microsoft, onde ajudou a moldar a linha de produtos de superfície.

Espera -se que o evento obtenha uma prévia das capacidades de voz generativas do Alexa, o que pode melhorar significativamente sua capacidade de participar de conversas contextuais mais naturais e tarefas completas de várias etapas.

Se for anunciado, isso marcaria a evolução mais significativa de Alexa desde sua estréia em 2014. Embora a Amazon tenha sido líder no espaço assistente da IA, a paisagem está mudando rapidamente. Empresas como OpenAI, Google e Anthrope estão implementando assistentes de multitarefa cada vez mais sofisticada e concluindo aplicativos complexos.

Alexa atualmente processa um comando ao mesmo tempo. No mês passado, a operai apresentou um novo agente do operador chamado, cujo objetivo é lidar com tarefas diárias, como fazer reservas para o jantar, pedindo formulários comestíveis e concluindo. A Amazon disse à CNET que o evento destacará as mais recentes inovações da equipe do Alexa, mas não forneceu mais detalhes.

Com mais de um bilhão de dispositivos ativados para Alexa em casas em todo o mundo, uma atualização generativa da IA ​​pode remodelar como os usuários interagem com os participantes de voz e potencialmente introduzir um nível pago por recursos mais avançados. Reuters relatado Que a Amazon considerou cobrar entre US $ 5 e US $ 10 por mês para o serviço, mantendo a versão original do Alexa gratuitamente.

Também há rumores de que a Apple aumenta seus esforços de casa inteligentes com uma tela de montagem de parede da Siri projetada para controlar dispositivos domésticos, como termostatos, luzes e aparelhos.

Planejando que será lançado em março, espera -se que o dispositivo faça parte do impulso da Apple para competir de forma mais agressiva no mercado doméstico inteligente, onde historicamente seguiu o Google e a Amazon.