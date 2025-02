A demência é geralmente associada a perda grave de memória e função cognitiva. É frequentemente acompanhado por uma variedade de outros sintomas psiquiátricos, como ansiedade, perda de sono e depressão.





Um novo estudo baseado na população liderado por pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia .





Embora outros fatores não possam ser excluídos de maneira conclusiva, a possibilidade de que certos antidepressivos possam piorar uma condição subjacente pode ser importante para especialistas em médicos que lidam com pacientes com demência.





Inibidores seletivos de recaptação de serotonina (SSRIS) e inibidores da recaptação da serotonina de noradrenalina (SNRIS) são considerados a primeira escolha em antidepressivos, graças a relativamente poucos efeitos colaterais. De novo Pesquisa recente identificou uma associação entre inibidores e um risco aumentado de demência em idosos, em comparação com a psicoterapia.





Não é surpreendente que Algumas aulas Os antidepressivos podem interferir nos processos responsáveis ​​por nossa capacidade de pensar e recordar nosso passado. No entanto, os ISRs foram considerados amplamente úteis para proteger o cérebro da neurodegeneração, mesmo ligado a Redução de placas Pensou em desempenhar um papel nas células cerebrais danificadas.





A reconciliação desses resultados aparentemente contraditórios na população não conseguiu revelar uma resposta final, potencialmente devido ao tipo de dados coletados e aos limites na maneira como os resultados foram coletados.





Para sua análise completa, o neurobiologista do Instituto Karolinska Minjia MO e seus colegas usaram um registro nacional de dados médicos coletados de pacientes com demência recém -diagnosticada entre 2007 e 2018. Antidepressivo.





Entre essas prescrições individuais de medicamentos, pouco menos de dois terços era uma forma de ISRI.





A equipe encontrou uma relação clara entre este medicamento e demência grave, com algo diferente de uma dose diária padrão prevendo um aumento de quase meio ponto nos escores de avaliação de demência por ano.

Dada a natureza observacional do estudo e seus limites inerentes, é plausível que outros fatores possam influenciar o relacionamento, o que dificulta a extração de uma linha clara entre a dose de antidepressor e o declínio cognitivo.





O fato de os pacientes já estarem sofrendo um declínio cognitivo torna o resultado particularmente difícil de analisar.





No entanto, os pesquisadores também observaram um aumento preocupante no risco de fraturas que poderiam estar associadas a doses mais altas de SSR, o que também pode indicar uma interferência neurológica indesejável, bem como seus resultados que aludem a um aumento na mortalidade todas as causas.





O estudo não encontrou esse vínculo com o SNRS, sugerindo diferenças em seus mecanismos ou possivelmente uma limitação do próprio estudo. Pesquisas futuras podem esclarecer os riscos e vantagens de cada classe antidepressiva.





É importante observar que as mudanças nos medicamentos só devem ser realizadas em consulta com um médico. Médicos e especialistas em atendimento de demência levam em consideração uma variedade de riscos e vantagens potenciais ao prescrever pacientes individuais com um plano de tratamento e quando mudar.





As combinações de impulsionar a medicação e doses significam considerando seu prognóstico global, o que torna estudos como esses essenciais para encontrar o equilíbrio certo no amolecimento da ansiedade que vem com o declínio cognitivo.

Esta pesquisa foi publicada em Medicação BMC.