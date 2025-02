Alguns medicamentos parecem reduzir o risco de demência. Um neurocientista explica o porquê.

Atualmente, não há remédio para demência. Embora Alguns medicamentos desenvolvidos recentemente promessa desacelerar Entre a doença, eles são caros e podem ter vantagens limitadas para muitos pacientes.





No entanto, a Estudo recente liderado por Cambridge encontrou uma ligação entre medicamentos prescritos comumente usados ​​- incluindo antibióticos, antivirais e vacinas – e um menor risco de demência.





Como esses medicamentos já estão autorizados e seus perfis de segurança bem estabelecidos, isso pode permitir ensaios clínicos mais rápidos e lucrativos na busca de um remédio.





O estudo Analisou os dados de saúde de 130 milhões de pessoas, incluindo um milhão de pessoas que foram diagnosticadas com demência. Depois de identificar possíveis vínculos com medicamentos prescritos e o risco de demência, os pesquisadores lideraram um Revisão sistemática Dos 14 estudos para explorar mais esses vínculos e entender quais medicamentos prescritos podem afetar os resultados da demência.

Isso os levou à conclusão de que antibióticos, antivirais e medicamentos anti-inflamatórios estavam todos associados a uma redução no risco de demência. Os pesquisadores também encontraram uma ligação entre as vacinas contra hepatite A, tifóide e difteria e o risco de demência mais baixa.





Não se sabe quanto tempo os participantes levaram um desses medicamentos prescritos ou quantas vezes foram prescritos em sua vida, portanto, será importante para estudos futuros estudar esses fatores.





Resposta imunológica e de saúde cerebral

Com base em seus resultados, os pesquisadores sugerem que os efeitos protetores que esses medicamentos prescritos parecem ter que ter que reduzir a inflamação, controlar infecções e melhorar a saúde geral do cérebro.





Isso apóia a teoria de que os tipos comuns de demência podem ser desencadeados por Infecções virais ou bacterianas. Sabemos que as infecções que duram alguns dias a várias semanas, sejam bacterianas ou virais, podem causar um grande danificar o cérebro. De fato Aceleração do declínio da memória.





Antivirais e antibióticos ajudam a combater infecções, que por sua vez podem aliviar essa resposta imune excessiva. Enquanto isso, as vacinas podem impedir que essas infecções ocorram em primeiro lugar. Nos dois casos, isso pode reduzir consideravelmente o risco de infecções prolongadas e suas consequências potencialmente devastadoras para saúde do cérebro.





Deve -se notar também que outros estudos também mostraram uma associação entre a vacina BCG, que protege contra a tuberculose e um diminuir Alzheimer (um tipo de demência).





Risco de inflamação e demência

No que diz respeito à conclusão do novo estudo de um vínculo entre o uso de medicamentos anti-inflamatórios e um risco reduzido de demência, em particular os medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), como o ibuprofeno, foram identificados como proteção potencial contra o declínio da memória.





Novamente, esta é outra evidência sugerindo que a inflamação toca um papel central na demência.Inflamação é a maneira natural do corpo para se defender contra feridas ou infecções. Mas quando a inflamação dura muito tempo, pode prejudicar – especialmente o cérebro. A inflamação sustentável libera produtos químicos que podem danificar tecidos saudáveis. Esses produtos químicos podem danificar as células cerebrais e interromper a comunicação entre si, o que causa perda de memória.





Os medicamentos anti-inflamatórios funcionam bloqueando a produção de certas moléculas que inflamado. Ao fazer isso, eles poderiam ajudar a proteger as células cerebrais contra danos causados ​​por inflamação a longo prazo.





Etapas seguintes

A evidência das vantagens de outros tipos de medicamentos sobre o risco de demência foi menos consistente. O estudo revelou que certos medicamentos sob pressão arterial, antidepressivos e medicamentos para diabetes estavam ligados ao risco de demência inferior e superior.





Uma razão possível é que esses medicamentos prescritos afetam diferentes processos biológicos. Mesmo medicamentos projetados para tratar a mesma condição podem atingir diferentes mecanismos biológicos, o que poderia explicar os resultados variáveis.





Por exemplo, certos medicamentos contra a pressão arterial – como inibidores do ECA e o receptor da angiotensina II bloqueadores (ARBS) – Melhore a saúde do cérebro, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo a inflamação. Por outro lado, Betabloqueadores Principalmente menor que a frequência cardíaca e pode não oferecer as mesmas vantagens neuroprotetivas.





Os medicamentos para diabetes também tiveram associações misturadas com o risco de demência. Mas como pessoas com diabetes já estão em um maior risco Desenvolvimento de demência, é difícil determinar se essa associação foi devida aos efeitos dos próprios medicamentos, ou se o diabetes é o principal fator em jogo.





No geral, são necessárias mais pesquisas para confirmar os resultados deste estudo e entender melhor como todos esses medicamentos parecem influenciar o risco de demência. Ensaios clínicos randomizados serão cruciais para verificar se esses medicamentos prescritos podem realmente ser reutilizados para impedir efetivamente a demência. Ao mesmo tempo, a busca por mecanismos biológicos potencialmente afetados por esses medicamentos pode lançar luz sobre as causas da demência.

Esta pesquisa destaca a importância de combater a inflamação e as infecções no contexto de uma estratégia mais ampla para manter a saúde do cérebro. E ao encontrar novos usos para os medicamentos existentes, os cientistas poderiam fornecer tratamento aos pacientes mais rapidamente – oferecendo esperança na luta contra a demência.

Rahul SidhuDoutorado candidato a neurociência, Universidade de Sheffield

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.