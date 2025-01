Alternativas Theragun: as melhores armas de massagem econômicas para 2025

Assim como a Therabody, a Hyperice é uma marca premium com preços compatíveis. E por falar em combinação, o Hypervolt Go é vendido pelo mesmo preço do Theragun Mini. Mas eu gosto mais do primeiro, em parte porque vem com duas cabeças em vez de uma cabeça de pistola de massagem e tem um design estilo arma mais confortável.

É uma pistola de massagem compacta em comparação com modelos como MaxKare e Taotronics, mas também maior que Naipo e Recoverfun. Então vamos chamá-lo de “médio”.

Mas, uau, é poderoso… no mesmo nível do Theragun em termos de força de soco muscular. Porém, com apenas três velocidades, pode ser demais se você preferir uma massagem mais suave. O Hyperice não fornece maleta de transporte, o que é uma desvantagem, e o adaptador AC é proprietário.

Entre este e o Theragun Mini, eu escolheria este. Mas existem pistolas de massagem baratas que também são mais versáteis, por isso não é minha melhor escolha.