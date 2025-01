Amazon corta aspirador de robô Yeedi Cube em US$ 260, para novo preço recorde

O trabalho doméstico é um grande incômodo. O tempo gasto na limpeza sempre pode ser melhor gasto em outro lugar. É por isso que cada vez mais pessoas optam por um aspirador robô e a tecnologia avançou muito nos últimos anos. Pegue este aspirador robô Yeedi Cube por $ 300 Por exemplo. A Amazon reduziu o aspirador e o esfregão multifuncionais ao preço mais barato, graças a um desconto de US$ 260.

Já foi aplicado um desconto de 13%, o que equivale a uma economia de $ 70, mas uma queda adicional de preço de $ 190 pode ser obtida marcando a caixa cupom na página. Isso equivale a uma economia de US$ 260, o que novamente é um novo mínimo histórico para o produto. O que é útil no Yeedi Cube é sua capacidade de esvaziamento automático que dura 60 dias, juntamente com suas capacidades de autolavagem e autosecagem, para que você nem precise tocá-lo por meses.

Construído com uma bateria de alta capacidade de 5200mAh, o “poder de super sucção” significa que qualquer mancha difícil ou sujeira maior pode ser limpa rapidamente. Isto é particularmente bom para quem tem animais de estimação ou crianças. Uma escova de dois gumes garante que tudo seja varrido, enquanto o recurso automático de sucção do carpete aumentará automaticamente seu poder de sucção para uma limpeza profunda do carpete.

O dispositivo aprende e navega pela sala graças ao seu mais recente sistema de navegação Fusion. Você pode então personalizar como deseja que o aspirador funcione usando o aplicativo Yeedi para mesclar ou dividir salas como desejar.

Por que este acordo é importante?

É fácil recomendar o aspirador robô Yeedi Cube, pois o preço está caindo para o nível mais baixo desde seu lançamento nos últimos estágios de 2023. É um enorme $ 260 em economia e os benefícios adicionais da limpeza e esvaziamento automáticos não podem ser negligenciados em produtos como este. O resultado final é que você poderá passar mais tempo fazendo o que deseja, em vez de perder todo o seu tempo livre limpando a casa de cima a baixo.

