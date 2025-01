Amazon Music Unlimited Price Little: Aqui está o número de planos que custam agora

A Amazon Music Unlimited se tornou mais cara para clientes com e sem uma associação principal.

A Amazon aumentou na quarta -feira o preço dos planos individuais e familiares do serviço de transmissão musical. O indivíduo passou de US $ 11 para US $ 12 por mês para membros que não excedam o Prime e de US $ 10 para US $ 11 por mês (ou US $ 99 por ano para US $ 109) para os principais clientes. Os planos familiares aumentaram de US $ 17 para US $ 20 por mês ou US $ 169,00 para US $ 199,00 por ano. Amazon passou pela última vez o Preço desses planos em 2023.

Os novos preços entram em vigor para os clientes existentes em 5 de março ou mais tarde, de acordo com Site de perguntas frequentes da Amazon. A Amazon Music Unlimited inclui músicas, podcasts e, mais recentemente, audiolivros audíveis e difere do Amazon Music Prime, que é um benefício gratuito com uma associação principal. Essa versão também inclui músicas e podcasts sem anúncios, mas você tem Limites de salto E não posso baixar ou escolher e reproduzir qualquer música que você quiser, a menos que tenha ilimitado.

Com a caminhada, o plano individual da Amazon custa tanto o Spotify.