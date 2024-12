Amazon reduz esses fones de ouvido de treino Anker à prova d’água para apenas US $ 50

Para muitas pessoas, a música é parte fundamental de qualquer exercício. Mas ter que reajustar constantemente os fones de ouvido pode realmente atrapalhar o seu ritmo. Se você está procurando uma solução, estes recursos inteligentes Anker esporte X10 Fones de ouvido podem ser a solução. Eles estão um pouco abaixo do Sport X20, que conquistou um lugar em nossa lista dos melhores fones de ouvido para corrida de 2024, e apresentam um gancho de orelha ajustável que ajuda a mantê-los firmemente no lugar. E agora, você pode obtê-los pelo preço mais baixo de apenas US$ 50 na Amazon, um desconto de US$ 30. No entanto, não há prazo de validade definido para esta oferta, por isso sugerimos que você faça seu pedido o mais rápido possível.

Embora o Soundcore Sport X10 não seja o par mais recente em sua linha, eles ainda têm muito a oferecer, especialmente para quem tem um orçamento apertado. Eles são totalmente à prova d’água e possuem ganchos giratórios para um melhor ajuste em uma variedade de tamanhos de orelha. Eles também suportam chamadas de voz, têm bateria de 32 horas e você pode personalizar seu áudio com mais de 20 equalizadores predefinidos no aplicativo complementar.

Por que este acordo é importante?

Embora o Sport X10 tenha sido eliminado de nossa lista dos melhores fones de ouvido para treino de 2024 pelo Sport atualizado Além disso, eles são uma grande pechincha agora que você pode obtê-los pelo preço mais baixo de todos os tempos. E, se este par não for exatamente o que você procura, não deixe de conferir nosso resumo de outras ofertas de fones de ouvido que estão disponíveis no momento.