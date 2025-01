Andei em um veículo elétrico que não precisa estar conectado

Na CES 2025, andei em um carro elétrico que quase nunca seria necessário conectar. O Aptera Solar EV é tão carregado com painéis solares e funciona com tanta eficiência que o fabricante afirma que pode colher até 40 milhas por dia daquele gigantesco reator nuclear no céu: o sol. À medida que o veículo elétrico de formato estranho se aproxima da produção no final deste ano, escondi-me sob as portas em forma de asa de um protótipo para dar uma olhada inicial.

Embora o truque de festa mais legal do Aptera seja a energia solar, a primeira coisa que você nota quando chega perto é o quão estranho é o design do cupê EV. A montadora projetou o veículo de três rodas para ser o mais aerodinâmico e leve possível. Portanto, sua carroceria de fibra de carbono tem formato inspirado em golfinhos, com nariz de garrafa e cauda longa e afilada para cortar o ar com cerca de 70% menos resistência do que um pequeno veículo elétrico convencional. O projeto limita o veículo elétrico a apenas dois passageiros, mas há espaço para 32,5 pés cúbicos de carga na cauda longa.

Enquanto isso, módulos de rodas separados abrigam rodas e pneus estreitos e de alto aspecto com pneus de baixa resistência ao rolamento para reduzir o atrito na estrada. E todo o veículo tem cerca de metade da leveza de um carro normal. O Aptera tem tração dianteira, o que, segundo me disseram, ajuda a pesar o motor elétrico de 150 kW (201 HP) sobre a extremidade dianteira mais larga do triciclo para fornecer estabilidade e um caráter de direção mais previsível.

Olhe mais de perto e você verá que quase todas as superfícies horizontais são cobertas com células solares personalizadas da marca, incluindo o capô de vidro curvo, teto, porta traseira e até mesmo o painel. No total, existem cerca de 700 watts de capacidade de geração solar, que graças ao impressionante baixo peso, arrasto e fricção do EV, capturam energia suficiente para alimentar o EV até 40 milhas por dia em condições ideais e ensolaradas no sul da Califórnia. Se o seu deslocamento diário for de cerca de 30 milhas, você poderá dirigir diariamente indefinidamente, mesmo sem conectar a tomada.

Claro, se você estacionar em tempo mais nublado, tiver dias mais curtos ou receber menos luz solar direta, a geração solar será reduzida, mas o Aptera também pode ser conectado para carregamento rápido de nível 1, 2 ou DC. Quando cheio, a montadora espera que o veículo elétrico viaje até 400 milhas antes de precisar recarregar. Ainda mais impressionante é que ele faz isso com apenas uma bateria de 45 quilowatts-hora. Uma boa vantagem de ter uma bateria tão pequena é que o EV pode ser carregado de forma confiável em uma tomada comum e o carregamento rápido DC até 400 milhas completas deve levar menos de uma hora.

No meu test drive pelas ruas de Las Vegas, o trânsito nos impediu de experimentar o sprint completo de 0 a 60 em menos de 6 segundos, mas o Aptera decolou com velocidade satisfatória. A qualidade do passeio também foi muito boa graças à suspensão traseira de quatro braços na roda traseira única, embora toda a experiência não fosse exatamente representativa do produto final devido à falta do protótipo de um interior mais convencional e pneus dianteiros largos.

Com o tempo, a marca planeja adicionar à linha uma configuração Aptera ainda mais barata, com bateria menor e menor alcance total (mas a mesma capacidade solar de 40 milhas por dia), seguida por uma variante com mais espaço de carga. Por agora, Motores Aptera está aceitando pré-encomendas do Aptera Solar EV de US$ 40.000 e espera que a produção aumente seriamente ainda este ano.