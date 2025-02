Animalia Brands, o Senado se junta ao Web3 Alliance Group na Arábia Saudita

A Arábia Saudita lançou um grupo da Web3 Alliance como parte de seu programa Saudi Vision 20220, que tende a diversificar a economia do país. Na última aliança da Web3 da Arábia Saudita (WASA) e destruir os jogadores da indústria internacional da Web3. O grupo precisará conscientizar sobre o Web3 e ajudar a Arábia Saudita a desenvolver sinais regulatórios para o mar e governar na regra, de acordo com o comunicado à imprensa compartilhado na quinta -feira.

Membros Esporte Inclui sandbox, criaturas e animais. O grupo trabalhará para obter organização sem fins lucrativos, com foco em colaborar com os reguladores do país para integrar com segurança a tecnologia blockchain nos sistemas financeiros e industriais existentes.

“Uma estrutura do governo da sociedade inclui uma assembléia comum e comitê executivo, o curso de orientação transparente e eficaz. Uma infraestrutura abrangente e a estratégia de marketing receberão a missão de uma sociedade de se conectar à cidade da Web3 na Arábia Saudita”, disse o anúncio.

O Web3 pode ser explicado para a próxima iteração da Internet que conhecemos e usamos hoje. A tecnologia Blockchain, que oferece alternativa aos servidores tradicionais do Web2, faz com que a base do Web3. Criptomoedas, NFTs e medos e em qualquer parte do ecossistema Web3 produz a autonomia financeira, ecossistemas virtuais e colecionáveis ​​digitais para a tabela. Até 20220 em país MIRA Renovar a economia e trazer mais transparente e eficácia ao seu governo e estrutura industrial. A tecnologia Blockchar não contribuirá para a visão resolvida.

Enquanto as tecnologias da Web3 emergem e mostram crescimento em várias partes do mundo, que permanecem tardias não regulamentadas. As criptomoedas, por exemplo, são de natureza volátil e podem representar o medo do comerciante e da cidade de investidores.

Como parte dos esforços do Web3, Wasa será o começo dos programas educacionais, seminários e fábricas do Web3 na região para promover a conscientização e cuidar da exploração mais segura em tecnologias.

Venha para outras nações como Índia, Emirados Árabes Unidos e nós, e o grupo recém -formado conduzirá o trabalho de pesquisa e desenvolvimento nos prós e contras de Creta da integração de uso3 com os sistemas existentes.

Os membros deste grupo precisarão trazer oportunidades de rede e colaboração relacionadas à Web3 para aumentar o mercado na Arábia Saudita.

“Web3 se torna, as empresas e os líderes de energia convidados a ingressar na sociedade e têm a dizer na forma do futuro do ecossistema Web3 na Arábia Saudita”, observou Lorem.

Nos últimos anos, a Arábia Saudita atraiu os jogadores da Web3 de atenção.

Em 2023, as marcas de animais entraram em um estratégico Sociedade Com o Fundo de Tratado da Arábia Saudita, com planos de criar serviços da Web3 em nível corporativo. Mesmo ano, sandbox e ecossistema de crianças descentralizadas também junto Com o filme de jogo de Riyadh, Sandsoft, para crescer no pó de jogos do WEF3 no chão.

Por Relatório Pelo grupo IMARC reivindicou recentemente e o mercado de criptografia na Arábia Saudita atingiu a estimativa de mais de US $ 23 bilhões (aproximadamente Rs. 1,99.402 crore) em 2024. Conforme por TintasO mercado de criptografia na Arábia Saudita também está dando à luz um aumento em 2025. Leis na região permitem negociar e manter os ativos criptográficos, mas as instituições financeiras não têm permissão para se envolver em ativos digitais digitais.

Não obstante os projetos e estimativas positivos da Arábia Saudita em torno da criptografia, a empresa de investimentos De Saudita, o príncipe Alwaleed Bin Talal, disse recentemente que estaria na criptocurença no futuro. CEO estável, Talal Ibrahim al-Maiman, explicado A política, dizendo que as criptomoedas podem ser usadas para comprar mercadorias.