Ano novo, passaporte novo. É assim que você pode renovar seu passaporte dos EUA online

Uma das formas mais irritantes da burocracia americana – renovar o passaporte dos EUA – tornou-se muito mais fácil e milhões de pessoas já tiraram partido dela.

O Departamento de Estado dos EUA abriu agora a sua sistema de renovação on-line para passaportes para todos os cidadãos elegíveis, e mais de um milhão de americanos Eles aproveitaram a oportunidade. A recuperação também acelerou: o tempo de processamento de rotina dos passaportes é agora apenas quatro a seis semanas.

Qualquer pessoa que tenha um passaporte americano vencido emitido nos últimos 15 anos agora pode renová-lo online. O Departamento de Estado estima que a inscrição on-line levará cerca de 40 minutos, mas se você tiver todos os documentos e informações de pagamento juntos, provavelmente poderá concluí-la na metade desse tempo. O grande problema é que você precisará de uma conta MyTravelGov para se inscrever online; Explicaremos mais abaixo.

Aprenda tudo o que você precisa saber sobre o novo sistema on-line de renovação de passaporte dos EUA, incluindo quem é elegível e como você pode se inscrever. Para mais dicas de viagem, confira os melhores dias e horários para passagens aéreas baratas ou as piores companhias aéreas para atrasos e cancelamentos de voos.

Como renovo meu passaporte dos EUA online?

A maioria dos cidadãos dos EUA atualmente renove seus passaportes imprimindo e preenchendo o formulário DS-82e, em seguida, envie esse formulário com um nova foto do passaporte e um taxa de renovação na forma de cheque ou ordem de pagamento. Em vez disso, o sistema de renovação de passaporte online usa um formulário da web e um sistema de pagamento que permite cartões de crédito, cartões de débito ou transferências ACH online.

No entanto, renovar seu passaporte online não significa que você o receberá mais cedo do que o normal. O Departamento de Estado mantém seu “serviço de rotina“para renovações de passaporte, on-line ou por correio. Isso significa que você receberá seu novo passaporte em seis a oito semanas, não importa como você solicite. Se precisar do seu passaporte antes, você precisará solicitá-lo pelo correio e pagar US$ 60 a mais por serviço rápido.

Quem pode renovar seu passaporte dos EUA online?

Os fatores de qualificação mais importantes para renovar seu passaporte online são:

Você tem pelo menos 25 anos.

Você mora nos EUA (estado ou território).

Seu passaporte atual é ou foi válido por 10 anos.

Seu passaporte atual deve ter pelo menos 9 anos e ter sido emitido nos últimos 15 anos (2009-2015).

Você ainda tem seu passaporte atual e ele não está mutilado ou danificado.

Juntamente com os principais requisitos de elegibilidade, o Departamento de Estado fornece uma lista de restrições adicionais para renovação online:

Você só pode renovar passaportes regulares on-line, e não passaportes de “emissão especial” (como passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço).

Você não pode alterar seu nome, sexo, local de nascimento ou data de nascimento do seu passaporte antigo.

Você deve poder pagar pela renovação on-line com cartão de crédito, cartão de débito ou transferência ACH.

Você deve ser capaz de fazer upload de uma nova foto para passaporte.

Você não poderá viajar internacionalmente por oito semanas após enviar seu pedido de renovação online.

Esta última restrição é importante porque o seu passaporte atual, se ainda for válido, será imediatamente cancelado assim que o seu pedido de renovação online for aceito.

Se você não atender aos requisitos de elegibilidade para renovar seu passaporte on-line, precisará renová-lo por correio ou pessoalmente em uma agência de passaportes.

Aqui estão as etapas para renovar seu passaporte dos EUA online

Antes de solicitar a renovação do passaporte online, você precisará criar uma conta MyTravelGov, que usa a conta governamental. login.gov sistema. Se você ainda não possui uma conta login.gov, pode visitar o Site MyTravelGovclique no azul Conecte-se no canto superior direito e clique em Crie uma conta.

Em seguida, você precisará inserir um endereço de e-mail e o idioma de sua escolha: login.gov está disponível em inglês, espanhol e francês. Depois de enviar seu endereço de e-mail, você precisará verificá-lo clicando em um link em um e-mail de login.gov, após o qual você escolherá uma senha e a forma preferida de autenticação multifator.

Em seguida, você precisará fornecer informações pessoais da conta, pelo menos seu nome e sobrenome. Quando terminar, você poderá acessar o página de renovação de passaporte online. bateu no azul Começar na parte inferior da página para iniciar o aplicativo. O Departamento de Estado estima que o processo de inscrição online levará cerca de 40 minutos.

Para iniciar o pedido de renovação de passaporte online, você precisará dos seguintes itens:

Seu passaporte americano atual.

Uma foto digital para passaporte.

Pagamento: Cartão de crédito, cartão de débito ou números de conta e roteamento do seu banco para transferências ACH.

Na primeira parte do formulário, você inserirá informações sobre seu passaporte atual, seu nome legal e se deseja um livro de passaporte. cartão de passaporte ou ambos. Em seguida, você fará o upload do seu foto digital para passaportee, finalmente, suas informações de pagamento.

MyTravelGov enviará a você duas verificações por e-mail após enviar seu pedido de renovação: a primeira confirmará seu pagamento pendente e a segunda confirmará que o pagamento foi recebido. Uma semana após a inscrição, você pode se inscrever para receber atualizações por e-mail sobre seu passaporte usando o site do Departamento de Estado. sistema de status de passaporte on-line. Você deve receber seu novo passaporte pelo correio dentro de seis a oito semanas.

O tipo de passaporte (livro ou cartão) que você renova depende do que você possui atualmente. MinhaViagemGov/CNET

Posso renovar meu cartão de passaporte dos EUA online?

Os cartões de passaporte são itens muito semelhantes às carteiras de motorista americanas e podem ser guardados na carteira. Eles permitem viagens dos Estados Unidos por terra ou mar para o Canadá, México ou países do Caribe. Eles não são válidos para nenhuma viagem aérea internacional.

Você pode renovar livros e cartões de passaporte online. Basicamente, você pode renovar qualquer documento de passaporte dos EUA que possua atualmente. Se você tiver um livro de passaporte antigo e um cartão de passaporte, poderá renovar os dois ao mesmo tempo. Se você tiver um ou outro, só poderá renovar aquele documento específico.