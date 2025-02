“Anomalias” colossais no manto da terra não são o que pensamos

No fundo da superfície da terra, há duas estruturas gigantescas com origens misteriosas. Agora, os sismologistas encontraram novas pistas sobre sua composição que poderiam perturbar nossa compreensão da geologia de todo o planeta.





Na década de 1980, os dados sísmicos revelaram as duas manchas de equipamento colossal do tamanho de um continente em Manto da terraMilhares de quilômetros sob o Oceano Pacífico e o continente da África.





UM Novo estudo Por pesquisadores da Holanda e dos Estados Unidos examinaram as estruturas com mais detalhes. Além de medir as mudanças na velocidade das ondas sísmicas, nas quais a pesquisa anterior se concentrou, a equipe examinou a quantidade de energia dessas ondas perdidas quando elas cruzam as bolhas.





Para sua surpresa, eles descobriram que as ondas sísmicas perdem muito pouca energia quando viajam pelas bolhas. Isso tem algumas implicações importantes: primeiro, os minerais são feitos de maiores “grãos” do que o esperado. Isso implica que as estruturas são antigas e estáveis, o que, por sua vez, sugere que o casaco não gira tanto quanto os manuais da geologia o fariam de crer.





Milhares de quilômetros de rocha dificultam a ver o interior da Terra, mas os cientistas podem preferir estudá -la por som. Grandes terremotos ressoam o planeta como um sino gigante, enviando ondas sísmicas onduladas pelo planeta. Os detectores em todo o mundo podem recuperar esses sinais e revelar estruturas ocultas.





Por exemplo, as ondas sísmicas viajam através de diferentes materiais em velocidades diferentes; portanto, meça como elas aceleram e lentamente indicam aos cientistas que diferentes regiões e fraldas são feitas.





Foi assim que o grande bolhas estranhas foi identificado pela primeira vez décadas atrás. Ondas sísmicas diminuíram consideravelmente nesses campos, o que lhes rendeu o nome científico desajeitado de Grandes províncias de baixa velocidade sísmica (LLSVPS). Isso indica que as regiões são muito mais quentes que o casaco circundante.





“Essas duas grandes ilhas são cercadas por um cemitério de placas tectônicas que foram transportadas para lá por um processo chamado ‘subducção’ ‘, onde uma placa tectônica mergulha sob outra placa e flui da superfície da terra para uma profundidade de quase 3000 quilômetros ( 1.864 milhas), ” disse Autor principal Arwen Deuss, sismologista da Universidade de Utrecht, na Holanda.





Mas as velocidades das ondas sísmicas só podem pintar parte da imagem. Esses LLSVPs podem ser anomalias térmicas de curto prazo, ou podem ser peças mais duráveis ​​com uma composição diferente.





Para descobrir, a equipe usou dados de oscilação da Terra inteira de 104 terremotos anteriores para criar um modelo 3D detalhado da camada superior e inferior. Mais especificamente, eles incorporaram dados sobre o amortecimento das ondas – quanta energia perdem quando cruzam regiões diferentes.

Para sua surpresa, o LLSVP provou ter uma depreciação muito baixa em comparação com as placas do cemitério vizinho. Isso sugere que os LLSVPs não são apenas anormalidades de temperatura, mas também composição. A chave pode ser o tamanho dos grãos minerais que compõem o material.





“As placas tectônicas subdutores encontradas no cemitério da laje consistem em pequenos grãos porque recristalizam profundamente sua jornada na terra”. disse Deuss.





“Um pequeno tamanho de grão significa um número maior de grãos e, portanto, também um número maior de limites entre os grãos. Devido ao grande número de fronteiras de grãos entre os grãos no cemitério da laje, encontramos mais depreciação, porque as ondas perdem energia a cada limite, eles cruzam.

Uma das principais teorias sobre a origem do LLSVP é que elas também são peças de Placas tectônicas antigasdada a sua proximidade com o chamado cemitério. Mas as diferenças no tamanho e temperatura dos grãos sugerem o oposto.





Isso pode dar peso a outra teoria: que o LLSVP são restos da antiga protoplanet que colidiu com a Terra Early, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, dando à luz a lua.





Seja o que for, sua rigidez sugere que o casaco não está tão bem misturado quanto pensávamos anteriormente.





“Afinal, o LLSVP deve ser capaz de sobreviver à convecção do manto de uma maneira ou de outra”, ” disse Sismologista de Utrecht e primeiro autor Sujania Talavera-Soza.

A pesquisa foi publicada na revista Natureza.