Uma busca de detector de metais para a Segunda Guerra Mundial permanece no chão da Polônia levada ao encontrado é um artefato muito mais antigo, uma espada quebrada acredita ser de cerca de 2.000 anos. Na região de Jura, no sul da Polônia, a espada intencionalmente esmagou três partes e pensou no guerreiro alemão das tribos vândalos. O objeto é sobre um exame mais aprofundado determinar seu significado histórico exato.

Arma identificada como um rei duplo

Como relatado Durante o conhecimento ao vivo, de acordo com a busca realizada pelo Museu CZPECHOWA, a espada de trem é identificada como uma espátula, uma espada marrom comumente usada pelo governo alemão. Esse tipo de arma é amplamente utilizado pelo século III aC ao quinto CE. O sul da Polônia, onde o artefato foi encontrado em casa na cultura Przeworsk naquele momento, que incluía vândalos.

Evidência Ritualística de destruição de armas

Diz -se que o conhecimento ao vivo, Mariusz Wloudarz, presidente da Associação de Invenção, explicou que a espada havia deliberadamente roncar como parte do ritual fúnebre. Para que os relatórios, o guerreiro é uma arma é quebrada e colocada em cremação do cemitério, pelo uso de comumente observado na cultura Przeworsk. Os registros históricos indicam que as armas, incluindo a espada e os escudos trocados, e muitas vezes enterrados quando caíram fortes, uma tradição forte herdada dos costumes celtas.

Esforços de pesquisa e conservação em andamento

Atualmente, as investigações são realizadas no Museu Częstochowa para analisar a composição e a história da espada. O local preciso da descoberta é mantido secretamente enquanto outras buscas na área são realizadas. Uma vez concluído a pesquisa inicial, o artefato deve passar por um trabalho de conservação antes da exibição para o Museu Mokra.

A invenção acrescenta tradições arqueológicas e enterradas existentes associadas às tribos germânicas e fornecem mais informações sobre cordas vandais de costumes e interações com o Império Romano.