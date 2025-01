Anunciados os preços do Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 e Galaxy S25+ na Índia

A LG revelou na quarta-feira sua mais recente linha de smartphones Galaxy globalmente em seu evento Galaxy Unpacked. Na Índia, a Samsung trará de volta todos os seus modelos recém-lançados, que incluem o Galaxy S25 Ultra, que continua a oferecer funcionalidades de estilo S este ano, bem como o Samsung Galaxy S25 e os modelos Galaxy S25 + um pouco maiores. Embora o Galaxy S25 e o Galaxy S25 + ofereçam atualizações menores e principalmente cosméticas em relação aos modelos anteriores, é o Galaxy S25 Ultra que recebe um redesenho significativo, com uma nova câmera ultralarga. A Nokia anunciou agora três modelos individuais na Índia.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 +, Galaxy S25 Ultra Preço na Índia

O recentemente anunciado Samsung Galaxy S25 estará disponível em três cores padrão – Icyblue, Silver, Shadow, Navy e Mint – e em duas opções de RAM e armazenamento. A variante de 12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento custa Rs. 80.999, enquanto a variante de 12 GB de RAM + 512 GB de armazenamento custa Rs. 92.999.

O Samsung Galaxy S25 + vem em duas cores – Navy e Silver Shadow – com as mesmas especificações de RAM e armazenamento do Galaxy S25. A variante de 256 GB custa Rs. 99.999, enquanto a variante de 512 GB custa Rs. 1.11.999.

Quanto ao modelo carro-chefe do Galaxy S25 Ultra, existem algumas opções de cores especiais dependendo da variante que você escolher. Ambas as opções de 256 GB e 512 GB estão disponíveis em Titanium Silverblue, Titanium Grey, Titanium White Silver e Titanium Black. Preço Rs. 1.29.999 e Rs. 1.41.999 respectivamente. A opção topo de linha de 12 GB de RAM e 1 TB de armazenamento está disponível apenas em um acabamento Titanium Silverblue e custa Rs. 1.65.999.

As pré-encomendas dos três modelos começam na quinta-feira (hoje), tanto nas lojas físicas quanto no site da Samsung. Aqueles que optam por comprar seus smartphones da Nokia online têm mais algumas cores para escolher. Os compradores do Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ podem escolher entre as cores Blueblack, Coralred e Pinkgold, enquanto os compradores do Galaxy S25 Ultra têm acesso às cores Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack e Titanium Pinkgold.

O site da Nokia afirma que os clientes também podem aproveitar benefícios no valor de Rs. 21.000 pré-encomendando a série Galaxy S25. Esta atualização inclui armazenamento (para compradores do Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra), no qual os clientes poderão obter a variante de 12GB+512GB, pelo preço da variante de 12GB+256GB. Também existem ofertas de cashback para o Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra, dependendo do seu banco ou cartão de crédito.

Aqueles que encomendarem seu smartphone da série Samsung Galaxy S25 no site da Samsung poderão obter entrega antecipada a partir de 4 de fevereiro.