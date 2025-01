Após o lançamento do Deepseek R1, o ChatGPT oferece testes gratuitos para O3-mini

Após o lançamento do Deepseek R1, um modelo do “raciocínio” do código aberto feito em chinês e código aberto, os criadores do ChatGPT Eles lançaram completamente O3-mini em todos os níveis pagosIncluindo um teste para usuários gratuitos, informou a empresa em um comunicado à imprensa na sexta -feira.

O modelo O3-Mini do OpenAI é uma versão mais leve do O3, um modelo de “raciocínio” que leva mais tempo para desenvolver respostas, mas pode lidar com informações mais complexas para obter maiores resultados. Operai diz que a O3-mini se destaca em matemática, ciência e codificação em velocidades mais rápidas, especialmente em comparação com seu modelo O1 de nível superior.

O modelo O3-Mini admite a função que requer dados externos, como preços de ações, e pode produzir respostas em um formato específico, como JSON ou XML. Ele também admite mensagens do desenvolvedor e permite a transmissão, que é a entrega incremental de resultados para que você possa vê -las mais rapidamente. Ao contrário do O1, o O3-mini não admite recursos de visão, o que significa que você não pode analisar as imagens.

A repentina libertação de O1-mini provavelmente está em resposta ao Deepseek R1, um modelo de raciocínio que saiu da China que saltou para a Internet no fim de semana passado e enviou Ações espirais tecnológicas Quando os mercados abriram na segunda -feira. Deepseek diz que encontrou uma maneira de desenvolver um modelo de raciocínio que é mais barato e mais eficiente enquanto também usa o hardware NVIDIA mais antigo. No entanto, Depseek não foi completamente transparente sobre como ele desembarcou em seus custos de treinamento. De qualquer forma, o Deepseek R1 já está disponível e as pessoas estão usando. É competitivo com o modelo O1 da OpenAI, que é notável, considerando que o O1 faz parte do nível profissional de US $ 200 em chatgpt.

O lançamento de Deepseek mudou completamente o paradigma atual no Vale do Silício, onde a sabedoria convencional disse que mais dinheiro e computação eram necessários para criar a próxima onda de modelos de IA. É por isso que a Big Tech tem investido bilhões no desenvolvimento da IA. Para uma empresa como a Nvidia, que faz com que o hardware alimente a revolução da IA, os investidores estavam com medo de saber que modelos poderosos poderiam ser feitos com hardware mais antigo.

Juntamente com o lançamento do O3-mini, o OpenAI aumentará as taxas de uso para o seu modelo O1-mini mais poderoso. O modelo O3-Mini também pode se conectar à Internet para encontrar informações atualizadas.