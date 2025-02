Apple Arcade está recebendo o jogo Piano Tiles 2 e mais cedo

Mais de uma década atrás, os jogos de ritmo cresceram em popularidade graças a jogos como Guitar Hero e Rock Band. Agora, a Apple está carregando o popular jogo de piano para os assinantes da Apple Arcade em 6 de março.

Apple Arcade está cheio de jogos familiares e clássicos, juntamente com títulos exclusivos, para os quais você pode jogar US $ 7 por mês (£ 7, AU $ 10). Você pode encontrar muitos desses jogos na App Store, mas eles têm paredes de pagamento e anúncios que podem impedir sua experiência de jogo. Com uma assinatura da Apple Arcade, você pode jogar cada jogo sem paredes e anúncios, um recurso geralmente indicado por “Plus” em nome do jogo.

Aqui estão todos os jogos que a Apple está adicionando ao serviço em março. Você também pode ver os jogos que a Apple adicionou recentemente ao serviço, incluindo o PGA Tour Pro Golf.

Piano 2 Plusor

Desenvolvedor: Kooapps

Maçã

O popular jogo de piano que acabou 1 bilhão de jogadores em todo o mundo Ele está fazendo sua estréia no fliperama da Apple. Esta versão do jogo inclui um jogo mais suave e mais álbuns e estilos musicais para desafiar suas habilidades. Evite os azulejos brancos e toque em telhas pretas sincronizadas com música para obter a pontuação mais alta e subir na lista de classificação mundial ou simplesmente relaxar enquanto ouve as músicas.

Oito loucos: mais jogos de cartas

Desenvolvedor: Móvel

Maçã

Esse Jogo de cartas clássico Ele está dando o salto de sua mesa para a arcada da Apple. Você precisa combinar as cartas de cor ou número com a última carta tocada na mesa em uma corrida para se livrar de todas as suas cartas. Depois de fazer, você recebe pontos com base nas letras nas mãos de seus oponentes. Com novas regras e cartas exclusivas, como as cartas da ACE, cada rodada é um desafio divertido para jogadores novos e veteranos.

Você pode acessar esses jogos no Apple Arcade em 6 de março, mas há muitos outros jogos para jogar agora por US $ 7 por mês ou US $ 50 por ano. Você também pode experimentar o Apple Arcade gratuitamente por um mês com seu primeiro disco, ou pode fazer um teste de três meses gratuito ao comprar um novo dispositivo Apple. Para acessar a Apple Arcade, abra a App Store em seu dispositivo iOS ou IPO e toque no joystick na barra de menus.