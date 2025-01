Apple e Google enfrentam investigação de concorrência no ecossistema móvel no Reino Unido

A Apple e a Google estão a enfrentar um novo escrutínio no Reino Unido sobre o domínio dos seus ecossistemas móveis, incluindo as suas lojas de aplicações, navegadores e sistemas operativos. O regulador britânico, a Autoridade de Concorrência e Mercados, anunciou investigações duplas sobre as empresas na quinta-feira, com o potencial de exigir que a Apple e o Google abram seus ecossistemas se isso for do interesse dos usuários móveis.

A CMA disse que examinará três questões potenciais: concorrência entre e dentro da Apple e do Google, que pode impedir a entrada de concorrentes no mercado; a possibilidade de as empresas aproveitarem o seu domínio para promover as suas próprias aplicações e serviços; e potencial “conduta exploratória”, que poderia forçar os desenvolvedores a aceitar termos injustos.

Em muitos aspectos, o CMA pode ser visto como seguindo os passos do regulador de concorrência da União Europeia, que já exigiu mais abertura da Apple no que diz respeito aos seus sistemas operativos móveis. Grande parte do foco na Europa tem sido em condições mais justas para os desenvolvedores e na possibilidade de acesso a lojas de aplicativos alternativas, para garantir que as pessoas que usam telefones Apple e Android tenham o poder de escolher. Isto tem sido complicado para as empresas, uma vez que uma maior abertura pode introduzir mais riscos de segurança, que a Apple, em particular, é conhecida por manter num mínimo absoluto.

“Um ecossistema móvel mais competitivo poderia promover inovações e novas oportunidades numa gama de serviços utilizados por milhões de pessoas, sejam lojas de aplicações, navegadores ou sistemas operativos”, disse Sarah Cardell, CEO da CMA. “Uma melhor concorrência também poderia impulsionar o crescimento aqui no Reino Unido, com empresas capazes de oferecer tipos de produtos e serviços novos e inovadores nas plataformas Apple e Google.”

O Google emitiu uma resposta à investigação em uma postagem no blogno qual ele disse que acolheu com satisfação a oportunidade de apresentar os benefícios de seu modelo de código aberto ao CMA. “O Android aumentou a escolha, reduziu os preços e democratizou o acesso a smartphones e aplicativos”, escreveu Oliver Bethell, diretor sênior de concorrência do Google. “É o único exemplo de um sistema operacional móvel de código aberto viável e bem-sucedido que desenvolvedores e fabricantes podem usar para criar aplicativos e dispositivos úteis e seguros”.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário.

A CMA está a utilizar novos poderes para investigar empresas de tecnologia digital após a introdução de uma nova lei, a Lei dos Mercados Digitais, Concorrência e Consumidoresano passado. Após as investigações, que espera concluir em outubro, poderá exigir que as empresas mudem a forma como operam. Os possíveis requisitos podem incluir exigir que a Apple e o Google abram o acesso aos principais recursos do telefone para outros desenvolvedores de aplicativos ou tornem mais fácil para as pessoas usarem lojas de aplicativos alternativas e pagarem pelo conteúdo do aplicativo de maneiras diferentes.