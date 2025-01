Apple Endereço nova versão do Vision for Future AR Smart Glasses: Gurman

A Apple começou a vender sua primeira visão de fone de ouvido de realidade mista para os mercados globais selecionados no ano passado. Acredita-se que o Cupertino Giant esteja no caminho de liberar óculos inteligentes para expandir seu portfólio de produtos no espaço aumentado e misto de realidade. Relatório recente dos estados da Bloomberg dos óculos de dor de longa fome da Apple estão em andamento. A empresa que se diz estar desenvolvendo uma nova versão da visão que é alfaiate, são esses óculos. A Apple previa liberar outros dispositivos no modo de visão para o qual espera ser mais barato e mais atenção aos consumidores.

Os óculos inteligentes da Apple são pelo menos três anos

A última edição do poder no boletim, Mark Gurman barreiras O trabalhador em óculos AR está em andamento a instalação secreta em Santa Clara, Califórnia. A Apple é chamada para estar trabalhando na versão do software Vision – Vision Pro – que se depara com a dor dos óculos. A visão também é executada na mesma boca. Gurman observa os estudos de usuário do fator da Apple em seus escritórios para os recursos de apelação do módulo e interfaces do lado do desenvolvimento da tecnologia de AR em pensamentos futuros.

Os óculos e colegas ficam três anos ou mais prontos. Enquanto isso, o fabricante do iPhone é igual ao par que explora outros tipos de produtos vestíveis, incluindo um rival dos shows Ray-Ban e da câmera do Meta.

Segundo Gurman, a Apple esperava lançar seus espetáculos AR da seguinte forma, até a visão, mas o plano caiu de desafios técnicos.

A Apple não é apenas uma empresa trabalhando em óculos inteligentes. A maior rival da Apple, Samsung, também se juntou à categoria e anunciou seus desenvolvedores de XR antes deste mês. Meta epicção média para revelar e o nome do produto ARION em 2027. O Google está desenvolvendo um sistema operacional de aparência para fones de ouvido e óculos chamados Android XR.

A Apple espera projetar óculos AR com uma massa mais ampla, o mercado para atrair a visão da Apple. Esta visão revelou para 2023 para a Worldwide Developers Conference (WWDC). Eu envio para o último ano em mercados selecionados como EUA, China e Japão com preço inicial de US $ 3.499 (aproximadamente Rs. 2,90.000). Está disponível em configurações de armazenamento de 256 GB, 512 GB e 1 TB.