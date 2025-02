A Apple está explorando robôs para adicionar ao seu futuro ecossistema de consumidores, de acordo com o Analystal do TF Securities Ming-Chi Kuo. A gigante tecnológica baseada em Cupertin disse estar olhando para fatores de forma humanóide e não humanóide. Diz-se atualmente que o roteiro o obtém na fase de prova de conceito, é improvável que a produção em massa comece em 2028. Mas parece que o fator do iPhone está seriamente digitalizado no espaço da robótica e analisa a tecnologia focada no sensor. Recentemente, a empresa publicou uma folha de papel na estrutura escolhida pode não permitir que robôs não humanóides expressem sua vontade por movimento.

A Apple poderia entrar no espaço da robótica em 2028

Em depois Cerca de 10 (preterely para o Twitter), a Kuo afirmou que o Bad poderia expandir seu ecossistema doméstico de consumidores com robôs humanóides e não humanóticos. Curiosamente, a Apple não é sobre a qual a forma de fator é útil e para o foco mais no qual os usuários criam uma percepção com os robôs, afirmou Kuo. Notavelmente, a gigante da tecnologia não usa o termo relatório “humanóide” para robôs e os mesmos homens e, para usar o termo “antropomórfico”.

A fonte de uma Apple está focada em uma sensação de software de hardware e integração para esses robôs na aparência física. No entanto, Kuo acrescentou que os planos de robótica da empresa ainda estão em fase de prova de conceito e, mesmo que ela permaneça no caminho, a produção em massa começará em 2028 e posteriormente. No passageiro, até acrescentou que o botão dobrável do relatório da empresa e o estágio de prova de conceito.

O robô de vela Apple mostrou o papel escolhido

Crédito da foto: Apple

Curiosamente, a Apple não é muito secreta com suas ambições de robótica. A empresa libera vários artigos sobre a capacidade de construção dessa tecnologia. Na semana passada, os pesquisadores da Apple publicaram um papel A estrutura elegante, que permite aos robôs não humanóides expressar suas intenções e se envolver com os usuários no movimento expressivo.

A gigante da tecnologia e exibida nas capacidades da estrutura e um robô em forma de lâmpada (não humanóide) e segue o caminho imersivo e expressivo. Esse movimento não contribuirá para um preenchimento de negócios.

Kuo afirmou que a substância oficial da Apple na robótica não é uma maneira de atrair o talento para a empresa.