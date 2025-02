Apple gira o iPhone de convite do App como criativo e membro, convites

A Apple Tuesday lançou o iPhone do App Invitations como um novo modo de criação e cliente -membro, invadindo a família e os amigos. Embora a capacidade de criá -los seja restrita aos usuários com as assinaturas do iCloud +, que podem confirmar confirmação de Apple ou um dispositivo Apple. O App Invites permite que eles compartilhem convites, o RSVP compartilhou os resultados, confere a álbuns compartilhados e com as listas de reprodução do Apple Music.

É visivelmente, que é uma nova oferta e mágoa, você não anunciará a Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) 2025, onde é exibido o iOS 18 e todos os seus recursos. No entanto, as referências para o relatado foram encontradas na versão mais recente do código do iOS 18.3 beta. Agora isso é rolado globalmente.

App Apple Invitations

A gigante de tecnologia com sede em Cupertino relatou um novo aplicativo de convites em uma redação depois. A Apple descreve como uma maneira de introduzir “um recurso de nossos usuários agora conhece o amor do iPhone, iCloud e música da Apple, facilitando o planejamento de eventos especiais”. Ele está disponível para obter um download gratuito na App Store para todo o modelo do iPhone executando o iOS 18 ou posterior e também pode ser acessado na web navegando no iCloud.com/invit.

Para criar um evento com um Apple Invitations, os usuários podem escolher uma imagem em sua biblioteca ou galeria de papel de parede. Mesmo aproveita o Massent da Intelligence da Apple da empresa, cujo recurso de playground de imagem pode ser usado para criar imagens personalizadas com conceito, descrições e pessoas com os avisos baseados em texto. A empresa diz para convidar o texto do que pode ser ajustado usando ferramentas de escrita com IA.

O aplicativo permite que você gerencie facilmente. Posso compartilhar os convites com o link, revisar o RSVP para: Escolho detalhes não quero ser incluído no anterior – todos os convites. Além disso, os convidados podem visualizar e responder aos convites com o novo aplicativo, escolher o que seu indivíduo participou com outras pessoas e o relatório das coisas. Ou eles podem ver a Web que não requer uma assinatura do iCloud + ou mesmo um dispositivo ruim.

O aplicativo Apple Invitations permite que os participantes contribuam com fotos e vídeos para a lista compartilhada dedicada dentro de seu convite. Além disso, as trilhas sonoras são selecionadas no evento na música da Apple podem ser acessadas pelos convidados no aplicativo. Isso se baseia nos benefícios existentes no iCloud + assinatura, incluindo armazenamento expandido, revezamento privado, ocultar meu e -mail, vídeo seguro do HomeKit e domínios por e -mail.