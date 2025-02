Apple, Microsoft ingressou no Google usando os programas do Golfo da América em mapas

Maps de maçãs e mapas Bing se ligam ao Google, alterando seu software e aplicativos Maps para mostrar agora “Golfo da América” ​​no corpo de água conhecido como Golfo do México Desde o século XVI.

O Google começou a preencher a mudança em 10 de fevereiro e a Apple apenas um dia depois, em 11 de fevereiro. Microsoft’s Mapas bing Ele não fez a mudança no momento da publicação, mas um porta -voz da Microsoft confirmou que estava a caminho.

“Estamos comprometidos em fornecer aos usuários informações precisas e atualizadas”, disse o porta -voz da Microsoft em comunicado. “De acordo com os produtos estabelecidos, estamos atualizando o Bing Maps para refletir a nomenclatura do sistema de informações sobre nomes geográficos nos Estados Unidos, que inclui a mudança do Golfo do México para o Golfo da América nos Estados Unidos”.

A transição não é integrada sem problemas para nenhum dos sites do mapa até agora. Escrever “Gulf” no Google Maps ainda retorna o “Golfo do México” como resultado da pesquisa principal, mas a seleção leva os usuários ao corpo de água com o Golfo da América como rótulo. Nos mapas da Apple, a redação do “Golfo do México” leva os usuários a um mapa da área e muda a frase de pesquisa para o Golfo da América. Até terça -feira à tarde, o Bing Maps ainda estava retornando a redação do Golfo do México, mas a declaração da empresa indica que ela chegará em breve.

Antes da Apple começar a fazer a mudança, alguns Pessoas em redes sociais Ele disse que o Google adotou o nome alterado foi suficiente para fazê -los Alterar para o software de mapa alternativo Apple e Microsoft. Uma pessoa escreveu em x“Não gosto de anunciar que os mapas da Apple e os mapas do Bing não são superiores ao Google”.

Um representante da Apple não respondeu a um pedido de comentários.

O Google disse no final de janeiro que faria a mudança depois de um Ordem Executiva O presidente Donald Trump pediu para mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. O Google disse em uma série de publicações de redes sociais que ele estava cumprindo os dados dos sistemas globais de informação de navegação e que a atualização levará tempo para passar. 10 de fevereiro, Google Postou uma postagem no blog Faça com que os usuários saibam o que verão em seu software.

Na publicação, a empresa disse: “Os nomes que você vê no aplicativo Maps são baseados na localização do seu país, que é determinada por informações do sistema operacional do seu telefone (por exemplo, iOS e Android), incluindo o seu SIM , seu sim, rede e cidade. Configuração de pesquisa ou você Localização do dispositivoSe você não selecionou um.