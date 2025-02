A Apple tem uma parceria com a Alibaba para co-desenvolver recursos de inteligência artificial (AI) para iPhone e outros dispositivos na China. Para relatar uma reputação, uma gigante tecnológica de Cupertino passando por várias empresas focadas na IA antes da última escolha ao Alibaba. Os dois são iguais ao desenvolvimento de alguns recursos de IA que atendem à base de usuários chineses da Apple e atualmente aguarda testes regulatórios. Ainda não há período de tempo com a Apple Intelligence pode estrear na região. Pintura, relatório antes deste mês alegou que a empresa também estava considerando uma desesaek no escritório.

Sintoma relatado A gigante da tecnologia tem um Alibaba graduado como seu parceiro de IA na China e trabalhará juntos para introduzir recursos de IA em seus pensamentos. Citando pessoas sem nome com um conhecimento direto da decisão na publicação também afirmou que o fabricante de iPhone já co-desenvolveu os recursos da IA ​​com o Alibaba.

Embora não sejam os detalhes dos recursos de IA desenvolvidos, o relatório alegou que os recursos foram enviados ao regulador do ciberespaço da China por aprovação. O recurso de modelo ou AI-AI-AI-AI-Lorem deve ser aprovado pelo governo chinês antes que você possa trabalhar no país.

Segundo o relatório, a Apple decidiu trabalhar com o Alibaba, pois a gigante do comércio eletrônico tem uma enorme quantidade de dados pessoais contém usuários, compras e comportamento de pagamento. A empresa sediada em Cuperto corresponde ao crédito que os dados não permitem criar e fornecer recursos e serviços de IA mais personalizados.

Paynic, Apple como um Baidu para o escritório no ano passado. No entanto, diz -se que o fabricante de iPhone não está impressionado com o progresso da empresa chinesa no desenvolvimento de modelos de IA para a inteligência da Apple.

Além de Alibaba e Baidu, a gigante da tecnologia também havia selecionado a Tencent, a empresa controladora da Tiktok Aytedance, bem como o relatório de Mateseek, discutiu. No entanto, o Deepsek acabou fazendo o que o corte na Apple é encontrado na startup de baixa mão -de -obra e experiência para oferecer ajuda a uma excelente base do usuário.

A Apple recentemente lançou alguns dos recursos de inteligência da Apple na União Europeia (NICE). Atualmente, a China é a única região em que a série iPhone 16 deve vender sem recursos, um dos principais pontos de venda dos smartphones. Essa partida de acesso à queda nas vendas no trimestre de dezembro, também conhecida como trimestre – no momento mais importante da gigante da tecnologia em termos de vendas.