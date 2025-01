Apple para lançar o iOS 18.4 em abril com atualizações significativas da Siri: relatório

Apple semeou o iOS 18.3 antes desta semana mais de um mês após o lançamento do iOS 18.2. Agora, o novo relatório revela quando podemos esperar ver a atualização do iOS 18.4. A próxima declaração de atualização do iOS pode trazer os novos recursos de inteligência da Apple e a atualização há muito esperada para a Siri. Os usuários do iPhone também podem ter acesso aos novos emojis na próxima atualização do iOS. Também é esperado que traga assistência para idiomas adicionais para o conjunto de ferramentas alimentadas pela Apple.

iOS 18.4 e traga as principais atualizações da Siri

O mais recente poder de Bloomberg Gurman em boletim informativo Restante Dicas de linha do tempo de liberação e características do iOS 18.4. Ele diz que a atualização do iOS 18.4 é um lançamento maior de um “de abril”. A atualização e uma nova versão de um Siri avisado, o patch já está comercializando com o seu último ano.

Gurman afirma que o assistente digital poderá tocar nas informações pessoais do usuário e ver o que está na tela do seu telefone para fornecer respostas às perguntas com o iOS 18.4 Isso é realmente. Quando a atualização do empreendimento, a Siri analisa e -mails, mensagens, fotos, pelo menos calendário, arquivos e muito mais à forma das respostas para as perguntas pessoais para os usuários.

Além disso, Gurman diz que o iOS 18.4 e “adicionam aplicativos atualizados com o software Intentions que permite controlar com mais precisão no sistema operacional da sua voz”.

O relatório da Apple traz um novo emojis na atualização do iOS 18.4. Não pude adicionar um novo rosto de impressão digital com os sacos sob os olhos, a harpa, o vegetal de raiz, a madeira folhosa e o respingo de emojis. Espera -se que a Apple Intelligence ofereça idiomas adicionais com a atualização do software iOS 18.4. Alguns Esses idiomas – Chinês, inglês (Índia), inglês (Cingapura), francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, espanhol e vietnamita. Eu trabalho com a Apple Intelligence na próxima atualização.