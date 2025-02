Apple TV para Android App agora disponível no Google Play para acessar o original da Apple

O aplicativo Apple TV para dispositivos Android está disponível no Google Play. O Cupertin, de acordo com a gigante da tecnologia, também está rolando na assinatura da Apple TV + e da maior temporada de futebol da liga (MLS) para cruzar os usuários do Android com o aplicativo. A plataforma derramada, lançada em novembro de 2019, chegou à TV do Google em 2021 e cerca de seis anos depois disponibilizou também no Android. O aplicativo oferecerá acesso à Apple dos shows e filmes originais para cortar os mais recentes cavalos, coda e muito mais.

Apple TV estreia no Android

Na redação depoisO fabricante do iPhone disse à disponibilidade do aplicativo da Apple TV no Google Play. Mas o lançamento está em andamento e recebe alguns dias antes do aplicativo Android estar disponível para todos globalmente. Anteriormente, os usuários exigiam um dispositivo Apple ou TV de consumo com sistema operacional compatível para acessar a plataforma. Agora, os usuários do Android poderão consumir conteúdo exclusivo enquanto estiver em movimento. O item do Google confirmou o movimento Postagem do blog.

O aplicativo da Apple TV no Android e oferece muitos recursos importantes para continuar assistindo o que será os usuários a retomar ou um filme do qual eles pararam. O recurso ainda está trabalhando com todos os seus pensamentos. Além disso, o salvo e o recurso e o salvo estarão disponíveis para acompanhar os usuários de conteúdo que planejam assistir no futuro. O aplicativo suportará a capacidade de baixar conteúdo para offline.

Os usuários do Android poderão se inscrever no Apple TV + um aplicativo. A assinatura é Rs. 99 no mês e vem com um teste gratuito da semana. Na plataforma de streaming, apresenta programas mais populares entre cavalos lentos e separados, shows iniciais, presumidos, inocentes, refúgio, seqüestro, presa, Palm Royale e Ted cansados.

Assinantes e também capaz de acessar os filmes originais da Apple a Lumpia, instigadores, plano familiar, assassinos da flor da lua e muito mais.

Além disso, o aplicativo e permite o acesso à MLS League, onde jogadores de futebol como Leonel Messi, Michael Almirón, Hirving Lozano e Riqui Puig brincam. Assista a uma partida e conteúdo adicional do MLS, os usuários comprarão a temporada da MLS para cruzar o preço de Rs. 1.299 por mês na época ou Rs. 7.000 todos os tempos. Marcar uma temporada típica de MLS começa no final de fevereiro ou no início de março e conclui em meados de outubro.