Apple Watch Series 10 retorna a um preço recorde com esta oferta

O Apple Watch Series 10 é uma peça de tecnologia fenomenal que está no topo de nossa lista dos melhores smartwatches por seus recursos incomparáveis ​​e design elegante. Agora você pode pegá-lo para o seu preço mais baixo de todos os tempos: $ 329correspondendo ao que vimos durante as vendas da Black Friday e da Cyber ​​​​Monday. Tanto a Amazon quanto a Best Buy têm o modelo de 42 mm com desconto por esse preço hoje, economizando US $ 70 em uma oferta que você não vai querer perder.

Além do fato de que foi apenas uma atualização incremental em relação à Série 9, e que algumas pessoas podem preferir uma tela um pouco menor, não havia muito que Lexy Savvides, especialista em tecnologia vestível da CNET, não gostasse no carro-chefe mais recente. AppleWatch. Alguns de seus destaques incluem o design extremamente fino e leve, desempenho impressionante de chamadas de voz e uma tela vibrante que facilita a leitura das notificações.

Ele também está equipado com alguns recursos avançados de condicionamento físico, começando com o aplicativo Vitals, que fornece uma visão completa de como está seu corpo. Ele também possui um novo recurso que monitora seu sono por 30 dias e alerta se os dados indicarem que você pode sofrer de apneia do sono. Você ficaria surpreso com quantas pessoas não percebem que têm isso. Alguns outros recursos notáveis ​​​​incluem durabilidade aprimorada, resistência à água de 50 metros e todos os recursos usuais que os proprietários de Apple Watch esperam, como suporte Apple Pay, acesso Siri, notificações rápidas e muito mais.

O mais recente wearable carro-chefe da Apple é uma ótima opção para a maioria das pessoas, mas não é o único Apple Watch à venda no momento. Confira nosso resumo completo das melhores ofertas do Apple Watch para economizar também no Ultra 2, SE de segunda geração e Série 9.

Por que este acordo é importante?

Como a Apple não oferece descontos diretos em seus próprios produtos, é um grande problema sempre que um de seus dispositivos mais recentes cai para o preço mais baixo de todos os tempos. Lembre-se de que esses preços podem mudar a qualquer momento.