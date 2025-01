Apresentando duas ações de IA definidas para disparar em 2025!

Pegando a onda da IA: previsão de crescimento massivo

O investimento em infraestruturas de inteligência artificial (IA) está a passar por uma onda de crescimento significativo, que deverá atingir 227 mil milhões de dólares até 2025 e poderá ultrapassar os 749 mil milhões de dólares até 2028, segundo a IDC. Com isto em mente, pode ser um bom momento para considerar investir em ações relacionadas à IA com perspectivas promissoras e avaliações atraentes.

Microsoft: pronta para o domínio da IA

Apesar de um aumento modesto de 14% no preço das suas ações durante o ano passado, a Microsoft (MSFT 1,14%) está posicionada para tirar partido do potencial de crescimento substancial que a IA oferece. O CEO Satya Nadella destacou enormes avanços nos negócios de inteligência artificial da Microsoft, sugerindo um próximo marco de receita anual de US$ 10 bilhões nesta área. A receita de computação em nuvem alimentada por IA da Microsoft tem sido particularmente influente, representando 12 pontos percentuais do crescimento recente do Azure, e a procura parece estar apenas a aumentar.

A presença do Microsoft Azure no mercado de serviços de infraestrutura em nuvem expandiu para 20%, ficando em segundo lugar, atrás da Amazon. Com os gastos globais com a nuvem projetados para atingir a impressionante quantia de US$ 2 trilhões até 2030, a fatia potencial de US$ 400 bilhões da Microsoft indica uma trajetória promissora. Os analistas esperam que os lucros da Microsoft aumentem 10% no actual ano fiscal, tornando a sua actual avaliação de 35 vezes os lucros uma perspectiva atractiva para os investidores.

Pesquisa Lam: Virando a maré com a demanda de memória

A Lam Research (LRCX 3,69%) teve um declínio no ano passado, mas 2025 promete um horizonte mais brilhante devido aos aumentos projetados na demanda de memória. A TrendForce prevê um aumento de 25% nos gastos de capital em memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), juntamente com um aumento de 10% nos gastos com memória flash NAND. A participação substancial de 35% da receita da Lam Research proveniente da venda de equipamentos de fabricação de semicondutores para fabricantes de memória a posiciona favoravelmente para capitalizar essas necessidades crescentes.

Recentemente, a receita da Lam Research aumentou 20% ano após ano, acompanhada por um aumento de 25% no lucro por ação. Os analistas projetam um crescimento contínuo, o que solidificará ainda mais a Lam Research como uma opção de investimento inteligente no espaço de IA, negociada com lucros relativamente modestos de 24x. Isso torna a Lam Research uma opção interessante para quem busca tirar proveito das mudanças de mercado impulsionadas pela IA.

Revelando o futuro da IA: principais percepções e previsões de investimento

O setor da inteligência artificial (IA) está a registar um crescimento sem precedentes, com investimentos projetados para aumentar de 227 mil milhões de dólares em 2025 para uns espantosos 749 mil milhões de dólares em 2028, de acordo com a empresa de investigação IDC. Esta rápida expansão apresenta oportunidades lucrativas para investidores ansiosos por capitalizar o potencial transformador da IA.

A revolução da IA: tendências e inovações do mercado

À medida que a tecnologia de IA continua a evoluir, várias tendências e inovações importantes estão moldando o futuro da indústria:

1. Integrações de nuvem aprimoradas: A integração da IA ​​com plataformas de computação em nuvem é uma tendência importante. O Microsoft Azure, por exemplo, está a expandir a sua presença no mercado e a aproveitar a crescente procura de soluções na nuvem baseadas em IA. Com as suas receitas já a contribuir significativamente para o crescimento do Azure, a Microsoft está bem posicionada para captar uma parte substancial dos gastos globais com a nuvem, que deverá atingir 2 biliões de dólares até 2030.

2. Avanços em semicondutores: A indústria de semicondutores, crucial para o desenvolvimento da IA, está experimentando avanços com maiores investimentos em tecnologias de memória. Com empresas como a Lam Research aproveitando esses avanços, espera-se que a demanda por hardware relacionado à IA aumente acentuadamente.

Estratégias de investimento em IA: prós e contras

Os investidores que consideram ações relacionadas à IA, como Microsoft e Lam Research, devem pesar os benefícios e as desvantagens:

Vantagens:

– Potencial de crescimento: Ambas as empresas estão posicionadas para um crescimento substancial devido à procura impulsionada pela IA nos seus respectivos mercados.

– Vantagem inovadora: A inovação e a expansão contínuas das capacidades de IA oferecem uma vantagem competitiva, especialmente em soluções em nuvem e na fabricação de semicondutores.

Contras:

– Volatilidade do mercado: Os investimentos em IA podem ser voláteis devido às rápidas mudanças tecnológicas e às pressões do mercado.

– Avaliações altas: Algumas ações alimentadas por IA têm avaliações elevadas, o que pode representar riscos se não for complementado pelo crescimento dos lucros.

Segurança e sustentabilidade em IA

À medida que a tecnologia de IA se torna mais difundida, as preocupações com as práticas de segurança e sustentabilidade ganham atenção. Garantir a integridade dos dados e o uso responsável da IA ​​são desafios críticos que as empresas gostam microsoft e Lam Pesquisa devemos abordar para promover a confiança e a adoção a longo prazo.

Previsões futuras: o que o futuro reserva?

Olhando para o futuro, espera-se que a indústria de IA testemunhe:

– Aplicações diversificadas de IA: Para além dos setores tradicionais, a IA penetrará cada vez mais nos cuidados de saúde, nas finanças e nos veículos autónomos, impulsionando o crescimento em vários mercados.

– Desenvolvimentos regulatórios: À medida que a IA amadurece, é provável que os governos de todo o mundo implementem regulamentações mais abrangentes, afetando a forma como as empresas desenvolvem e implementam tecnologias de IA.

Conclusão

Investir em IA oferece um caminho promissor para o crescimento, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela procura crescente. Embora existam riscos potenciais, concentrar-se em empresas com fundamentos sólidos e posições estratégicas de mercado pode gerar resultados gratificantes para investidores inteligentes. À medida que a IA continua a remodelar as indústrias, manter-se informado sobre as tendências e inovações emergentes será fundamental para maximizar o retorno do investimento neste setor dinâmico.