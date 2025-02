Aqui está o quanto você pode ganhar depositando US $ 5.000 em um CD agora

Um certificado de depósito pode ser um excelente local para armazenar economias que você não precisa jogar por um tempo. Em troca de manter seu dinheiro em um CD para o período completo, você pode desfrutar de uma taxa fixa, o que significa que seus ganhos permanecem igualmente, independentemente de onde as taxas gerais estão indo.

Os principais CDs de hoje oferecem rendimentos por percentuais anuais, ou APYS, até 4,65%. E depositar US $ 5.000 em um deles pode gerar mais de US $ 1.000 em juros, dependendo do CD e do termo que você escolher. Para dar a ele uma idéia de quanto ele poderia ganhar, reduzimos alguns exemplos de retornos para um tanque de US $ 5.000, além de outras quantidades.

Quanto pode ganhar depositando US $ 5.000 em um CD?

Se você tiver US $ 5.000 para colocar em um CD, aqui estão alguns lucros de exemplo para várias durações de termos populares: seis meses, um ano, três anos e cinco anos.

Seus ganhos com um tanque de US $ 5.000 Prazo Apy superior Banco Ganhos de juros Valor do CD na maturidade 6 meses 4,65% County Credit Union em toda a comunidade $ 114,93 US $ 5.114,93 1 ano 4,45% County Credit Union em toda a comunidade US $ 222,50 US $ 5.222,50 3 anos 4,15% America First Credit Union $ 648,69 US $ 5.648,69 5 anos 4,35% America First Credit Union $ 1.186,32 $ 6.186,32

APYS em 5 de fevereiro de 2025, com base nos bancos que rastreamos na CNET. Os lucros são baseados em APYs e assumem que o interesse é agravado anualmente.

A média nacional para um CD de um ano é de 1,82% APY em 5 de fevereiro de 2025, enquanto a média de um CD de um ano para os principais bancos do CNET é de 4,07% de APY. Que diferença isso faz com seus lucros de interesse?

O valor de expiração de um CD de um ano com o APY médio nacional seria de US $ 5.091 se depositar US $ 5.000. No entanto, se você depositar US $ 5.000 em um CD de um ano que ganha 4,45% de APY, o APY superior entre o CD que rastrearia, terminaria com um valor total de US $ 5.222,50.

Você quer depositar uma quantia diferente? Aqui está o quanto vai ganhar

Se você deseja colocar mais dinheiro, ou menos, dinheiro em um CD, ainda pode obter uma taxa de juros competitiva. Aqui estão alguns exemplos de lucros de juros para outros valores de depósito.

Seus lucros com quantidades diferentes Prazo Apy superior Tanque de US $ 1.000 Tanque de US $ 2.500 Tanque de US $ 10.000 Tanque de US $ 25.000 6 meses 4,65% US $ 22,99 $ 57,46 US $ 229,86 $ 574,65 1 ano 4,45% $ 44,50 $ 111,25 $ 445,00 $ 1.112,50 3 anos 4,15% $ 129,74 $ 324,35 $ 1.297,38 $ 3.243,46 5 anos 4,35% $ 237,26 $ 593.16 US $ 2.372,64 $ 5,931.59

APYS em 5 de fevereiro de 2025, com base na APY superior disponível dos bancos que rastreamos na CNET. O lucro assume que os juros são agravados anualmente.

Como o interesse do CD é calculado

O APY em seu CD representa a taxa de desempenho que você receberá em seu dinheiro por 12 meses. Os CDs obtêm interesses compostos, o que significa que ele obtém interesses sobre o valor do depósito inicial e quaisquer juros ganhos até o momento.

Todos os bancos agravam os juros de maneira diferente. Seu CD pode agravar o interesse diariamente, semanalmente ou mensalmente. Quanto mais frequentemente os interesses, mais dinheiro.

Você pode usar um Calculadora de CD Para descobrir exatamente quanto interesse você poderia ganhar seu CD.

Como escolher o CD certo para você

Quando você está procurando um CD, um bom APY é importante, mas também há outros fatores importantes a serem considerados. Faça essas perguntas ao escolher um CD:

Quando vou precisar do meu dinheiro? Cada CD tem um termo estabelecido e não pode retirar seu dinheiro durante o prazo sem pagar uma multa de aposentadoria antecipada. Os termos do CD geralmente variam de seis meses a cinco anos; portanto, escolha um que se encaixe na linha do tempo.

Cada CD tem um termo estabelecido e não pode retirar seu dinheiro durante o prazo sem pagar uma multa de aposentadoria antecipada. Os termos do CD geralmente variam de seis meses a cinco anos; portanto, escolha um que se encaixe na linha do tempo. Atende aos requisitos mínimos de depósito? Algum CD não possui um requisito mínimo de depósito, mas outros podem exigir um tanque de US $ 1.000 ou mais. A quantidade de dinheiro que você deve colocar em um CD pode ajudar a reduzir suas opções.

Algum CD não possui um requisito mínimo de depósito, mas outros podem exigir um tanque de US $ 1.000 ou mais. A quantidade de dinheiro que você deve colocar em um CD pode ajudar a reduzir suas opções. Quais são os custos? Algumas taxas de cobrança de CDs, como manutenção mensal ou taxas de aposentadoria antecipada. Essas taxas podem comer seus ganhos. Leia a impressão pequena para qualquer CD que você esteja considerando para saber o que está se registrando.

Algumas taxas de cobrança de CDs, como manutenção mensal ou taxas de aposentadoria antecipada. Essas taxas podem comer seus ganhos. Leia a impressão pequena para qualquer CD que você esteja considerando para saber o que está se registrando. O banco está garantido? Os CDs nos bancos segurados pela Federal Insurance Corporation e as cooperativas de crédito garantidas pela Administração da União Nacional de Crédito estão protegidas por até US $ 250.000 em nome de, por pessoa. Procure CD dessas instituições para manter seu dinheiro seguro.

