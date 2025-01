Aqui está o que está chegando à Disneylândia e ao Disney World este ano e no futuro

“A Disneylândia nunca estará completa”, Walt Disney uma vez previsto. “Continuará a crescer enquanto houver imaginação no mundo.” Apresentando o parque temático original da Disney. comemorando seu 70º aniversário Este ano, há muito crescimento a caminho, tanto na Disneylândia, na Califórnia, quanto no Walt Disney World, de 53 anos, na Flórida.

Então, o que vem a seguir? De novas atrações a novas terras e grandes expansões de parques, aqui está tudo de novo que está por vir para os Parques Disney e Disney Cruise Line este ano e além.

Comemorações do 70º aniversário da Disneylândia

Em meados de maio começa a celebração dos 70 anos da Disneylândia desde a sua inauguração em 17 de julho de 1955.

“Celebrando a Felicidade” é o tema, e os novos eventos incluirão um desfile de Mickey e Amigos, shows de projeção no It’s a Small World e Carthay Circle, fantasias para Mickey e Amigos, o show World of Color Happiness e o primeiro evento da história. Walt Disney audioanimatrônico ele mesmo, como parte do show “Walt Disney: A Magical Life” dentro da Main Street Opera House. O Paint the Night Parade, o Pixar Pals Parade e o Wondrous Journeys Fireworks Show também retornarão.

A 70ª celebração começa em 16 de maio de 2025.

Mais duas atrações dos Vingadores no California Adventure

A atração Avengers Infinity Defense. disney

O Disney’s California Adventure, que já abriga as atrações Spider-Man Web Slingers e Guardians of the Galaxy na área do parque Avengers Campus, receberá mais duas atrações da Marvel.

O Avengers Campus dobrará de tamanho para dar lugar ao Avengers Infinity Defense, uma atração do Rei Thanos onde você viajará pelo multiverso entre Asgard, Wakanda e Nova York para combatê-lo, e ao Stark Flight Lab, onde você se sentará. uma cápsula para duas pessoas e voe com Robert Downey Jr. como Homem de Ferro.

A construção começa em 2025 nas expansões do Campus dos Vingadores.

Coco Ride na Califórnia Adventure

Arte conceitual da nova atração Coco. Disney/Pixar

Disney’s California Adventure não só terá mais Vingadores, mas também terá mais Pixar.

PARA atração de coco será construído em uma área do parque ainda a ser anunciada, mas parece que será um passeio sombrio como Haunted Mansion e Pirates of the Caribbean, repleto de animatrônicos de áudio.

“A atração será repleta de personagens (e músicas!) que você conhece e ama do querido filme, ao se juntar a Miguel em uma jornada à terra dos mortos”, diz Disney.

As obras do atrativo Coco começarão em 2026, portanto ainda há um longo caminho a percorrer.

Bluey chegará em ambos os resorts.

Conheça e cumprimente Bluey. e sua família virão para a Disneylândia e Disney World, bem como a bordo dos navios de cruzeiro da Disney, a partir de 2025. A Disney anunciou a notícia na quinta-feira, após a revelação de um filme de Bluey que chegará às telas em 2027.

“Bluey se tornou um nome familiar para famílias de todo o mundo e estamos entusiasmados em dar vida à sua história de novas maneiras”, disse o presidente da Disney Experiences, Josh D’Amaro. “Mal podemos esperar para ver nossos hóspedes mais jovens e suas famílias criarem memórias com Bluey em nossos parques e cruzeiros”.

A popular série de televisão australiana sobre uma família de cães é um sucesso global e a Disney lançará o filme em dois anos. (Enquanto isso, você pode assistir aos minisódios de Bluey no Disney Plus.)

Avatar chega a Anaheim

Uma foto aérea da área temática de Avatar chegando ao Disneyland Resort. disney

Ele O mundo de Pandora está se expandindo. do Animal Kingdom da Disney World em Orlando ao California Adventure em Anaheim. O design da área na Califórnia será inspirado no segundo filme Avatar, The Way of Water, bem como nas próximas sequências de Avatar.

Provavelmente fará parte da enorme expansão da Disneylândia, que alcançará os parques temáticos e ampliará os limites além de Downtown Disney e dos estacionamentos próximos. Embora a Disney não tenha fornecido detalhes ou datas, a experiência Avatar será “dinâmica, intensa e emocional”, com um passeio em um navio escuro muito parecido com Piratas do Caribe “que levará os visitantes aos mares abertos de Pandora”.

Vilões chegam ao Magic Kingdom

O Magic Kingdom da Disney World terá uma Terra dos Vilões. disney

terra dos vilõesque celebrará todos os clássicos ruins dos filmes da Disney, é chegando ao reino mágico na Disney World, na Flórida, e será “sombrio e espinhoso”, de acordo com o Horizons Disney Experiences Showcase (parte da exposição D23 da Disney em agosto) e informações que a Disney divulgou desde então.

Villains Land foi provocado durante o D23 2022 e agora está confirmado. Ele estará localizado do outro lado da Big Thunder Mountain, também conhecida como a borda do mapa atual do Magic Kingdom, e se estenderá até onde fica a Haunted Mansion.

Duas atrações principais serão construídas em Villains Land, além de restaurantes e lojas “em uma escala incrivelmente distorcida”. O terreno já está em construção, mas ainda não se sabe quando será inaugurado.

PARA trailer assustador para terras caóticas no Instagram dicas de elementos na terra representando Malévola, Dr. Facilier, Ursula, Gaston, Yzma, Rainha de Copas, Hades, a Rainha Má, Lady Tremaine, Capitão Gancho, Jafar, Kaa, Madame Mim, Cruella, Scar, o Magnífico Rei e Mãe Gothel.

Divisão de Carros da Pixar assume Rivers of America

A nova corrida de rally de carros. disney

Rivers of America e Tom Sawyer Island no Magic Kingdom estão sendo reaproveitados para inserir uma nova área temático em torno dos filmes Carros da Pixar. Esta expansão da Frontierland, que atualmente abrange as atrações Tiana’s Bayou Adventure e Big Thunder Mountain Railroad, terá um companheiro da Rota 66.

“Para inaugurar esta nova fronteira, os rios da América e da Ilha Tom Sawyer serão transformados em terreno vasto e acidentado para uma corrida de rally com alguns dos pilotos mais icônicos do mundo”, disse a Disney em um blog na segunda-feira.

A corrida de rally levará você por montanhas, gêiseres e trilhas, disse a Disney, acrescentando que também haverá uma segunda atração com o tema Carros. Cars Land, que foi adicionado ao Disney’s California Adventure em 2012, ainda é popular no oeste, então era apenas uma questão de tempo até que fosse adicionado ao leste. As obras começarão este ano.

chega aos estúdios de Hollywood

A primeira montanha-russa suspensa da Disney levará você a um passeio pela fábrica da Monsters Inc. Disney/Pixar

A Disney World receberá outra novidade em seu parque temático Hollywood Studios: um Área Temática Monstros S.A.para substituir a área atual dos Muppets (com os Muppets substituindo o tema do Aerosmith na montanha-russa Rock ‘n’ Roller).

Revelado ao lado do próprio Mike Wazowski, Billy Crystal, o terreno permitirá caminhar pela Monstrópolis dos filmes da Pixar. Um novo passeio também levará você pela fábrica de risadas da Monsters Inc. a bordo de uma das portas para o mundo humano, também conhecida como montanha-russa suspensa.

“A primeira vez que vi Monsters, Inc., tudo que eu queria fazer era subir em uma daquelas portas como Mike e Sulley”, disse D’Amaro no D23 em agosto. “Você irá para a fábrica e experimentará a primeira montanha-russa suspensa em um parque da Disney. Lembra no filme como aquelas garras agarram as portas e as levantam no ar para levá-las embora? Estamos fazendo isso também. E você vou acompanhar.” .

O trabalho nas terras da Monsters Inc. começará em 2025.

Veja isto: Anúncios dos parques Disney na D23 03:24

Américas tropicais no Animal Kingdom

O Animal Kingdom da Disney no Walt Disney World está substituindo sua área DinoLand USA por Américas tropicais. Embora isso tenha sido anunciado anteriormente, a Disney confirmou mais alguns detalhes: Esperanza Town parecerá que você está caminhando por uma cidade real e terá um enorme restaurante de serviço rápido, uma fonte e um carrossel.

Tropical Americas também terá um novo passeio de Indiana Jones por um templo maia e uma atração com tema Encanto, onde você explorará a sala da floresta tropical de Antonio dentro da Casita.

A construção começou neste outono e será inaugurada em 2027.

A área Tropical America substituirá a DinoLand USA e contará com uma atração Encanto, uma atração Indiana Jones e um carrossel. disney

Mais quatro navios da Disney Cruise Line

Sim, quatro. Além do Disney Wish, lançado há dois anos e meio, do Disney Treasure, que zarpou em dezembro, e do Disney Destiny, que será lançado este ano, Disney adicionará mais quatro cruzeiros à sua programação de férias no oceano.

Os nomes e destinos dos navios ainda não foram revelados, mas eles partirão entre 2027 e 2031.

Tudo o mais novo na Disney World e na Disneylândia.

Mando e Grogu juntam-se à diversão da Millennium Falcon. disney

A aventura no pântano de Tiana na Disneylândia está aberto a partir de 15 de novembro, e Critter Country será renomeado como “Bayou Country”. A área ainda inclui Muitas Aventuras do Ursinho Pooh e Canoas Escoteiras de Davy Crockett, bem como Pooh Corner e o Hungry Bear Barbecue Jamboree. Duas lojas de mercadorias, chamadas Ray’s Berets e Louis’ Critter Club, também estão abertas.

Disneyland e Hollywood Studios adicionarão missões Mandalorian e Grogu ao passeio Millennium Falcon: Smuggler’s Run em Star Wars: Galaxy’s Edge.

O Epcot abrirá uma “Pista de testes reimaginada” (agora patrocinado pela GM) em 2025, que celebrará “o passado, o presente e o futuro da automação”.

Animal Kingdom substituirá seu antigo show It’s Tough to be a Bug dentro da Árvore da Vida por um show com tema Zootopia. Zootopia: Better Zoogether contará com Judy Hopps e Nick Wilde levando você por diversas áreas diferentes da cidade e será inaugurado no próximo inverno.

Magic Kingdom e Epcot terão dois novos lounges: um Pirates Lounge e um Spaceship Earth Lounge, respectivamente. Eles serão inaugurados em 2025.

Magic Kingdom terá novo desfile noturno em 2025.

O Magic Kingdom também terá um novo show: Disney Villains Unfairly Ever After.