Aqui estão nossas opções de defesa contra o impacto de asteróides em potencial “assassino da cidade”

Há uma pequena chance de que um asteróide capaz de tirar uma cidade inteira possa atingir a Terra em menos de oito anos. Mas mesmo que esse asteróide se apresse, a humanidade agora é capaz de se defender contra essa ameaça, dizem os especialistas.





As chances de o asteróide recentemente descoberto chegará à Terra em 22 de dezembro de 2032 agora aumentou para 3,1%, a NASA disse que a maior probabilidade de um impacto por uma rocha espacial tão grande nas previsões modernas.





“Não entre em pânico”, disse Richard Moisel, chefe do escritório da Agência Espacial Europeia, à AFP.





Enquanto os astrônomos coletam mais dados, as chances de um golpe direto devem sair em grande parte antes de cair rapidamente para zero.





No entanto, mesmo no caso improvável de que a probabilidade continue chegando a 100%, “não estamos indefesos”, disse Moisl.





Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a humanidade poderia desviar ou destruir o asteróide conhecido como 2024 anos.





Esmagar uma espaçonave

Apenas uma estratégia de defesa planetária foi tentada em um asteróide real.

Em 2022, o teste de redirecionamento de asteróides duplo da NASA (DART) deliberadamente quebrou uma espaçonave no asteróide de Dimorphos de 160 metros -em todo o mérito, modificando com sucesso sua órbita em torno de uma rocha espacial maior.





Trator, vigas iônicas, pintura

Uma idéia separada chamada Trator de Gravidade envolve uma grande espaçonave vôo perto do asteróide e – sem tocá -lo – usando sua tração gravitacional para afastar -a da terra.





Outro plano sem contato colocaria uma espaçonave perto do asteróide armado com propulsores que exerceriam um “fluxo constante de íons” para empurrar o asteróide off -road, disse Moisel.





Os cientistas também consideraram a pintura com spray de um lado do branco asteróide, aumentando sua refletividade para que mude lentamente a trajetória.





Essas estratégias mais sutis precisariam alcançar asteróides mais cedo do que para opções mais sérias.





A opção nuclear

Ou também poderíamos simplesmente explodi -lo com uma bomba nuclear.





Em vez de desvendar profundamente uma arma nuclear em um asteróide – como mostrado no filme de ação de ficção científica de 1998 “Armageddon” – isso provavelmente implicaria explodir uma bomba próxima.





No ano passado, os pesquisadores americanos testando essa teoria em um asteróide simulado de mármore no laboratório revelaram que os raios X de uma explosão nuclear iriam vaporar sua superfície e a enviariam na direção oposta.





Mesmo deixando de lado os problemas éticos, políticos e legais do envio de armas nucleares para o espaço, isso é considerado um último plano de elementos para asteróides de quilômetros como aquele que matou dinossauros.





E, novamente, existe o risco de que uma explosão nuclear ainda possa enviar peças imprevisíveis que correm para a Terra.





Lasers

De acordo com linhas menos perigosas, mas semelhantes, outra idéia é desenhar vigas a laser de uma espaçonave para pulverizar o lado de um asteróide, repulsivo.

Experiências de laboratório sugerem que esse plano é viável, mas não é uma das “melhores técnicas” examinadas, disse Betts.





Se tudo o mais falhar

Se necessário, o desvio desse asteróide é “alcançável, mas depende da velocidade com que nos movemos como planeta”, disse Moissl.





Enquanto especialistas e agências espaciais farão suas recomendações, no final, a decisão de como combater o asteróide será tomada pelos líderes mundiais.





Se todo o resto falhar, teremos uma boa idéia da área de ataque asteróides – que não é um “assassino do planeta” e, na maioria das vezes, poderia ameaçar uma cidade, disse Moissl.





Isso significa que a preparação do impacto, incluindo potencialmente a evacuação se a área for preenchida, será a última linha de defesa.





“Sete e meio, é longo para se preparar”, disse Moissl, relembrando que existem cerca de 97% como o asteróide para perder a terra.

© AGENCE FRANCE-PREPLE