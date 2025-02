Aqui mostramos como obter o perdão do empréstimo estudantil antes, enquanto salva permanece esperando

Se você estiver registrado no Programa de empréstimo de serviço público E eles tiveram que receber o alívio da dívida no ano passado ou se esperava que a marca de 120 pagamentos fosse alcançada este ano, um novo programa pode ajudá -lo a solicitar alívio da dívida durante a pausa de pagamento de poupança.

A PSLF oferece perdão dos empréstimos estudantis a professores, enfermeiros e outros trabalhadores de serviço público que fizeram 120 pagamentos de qualificação, o equivalente a 10 anos, enquanto trabalhavam em um emprego qualificado. Ele Programa de recompra de PSLF Oferece a oportunidade para os mutuários elegíveis “comprarem novamente” meses sem pagamento, sem o pagamento, eles não contavam com perdão, enquanto seus empréstimos estavam em tolerância ou adiamento.

A opção de recompra poderia ajudar alguns mutuários no programa PSLF a obter alívio da dívida antes, mas não é um atalho acelerar seu progresso em direção à PSLF, disse Elaine Rubin, diretora de comunicações corporativas da Edvisors.com. Deve ter atingido 10 anos de serviço e atender a outras condições para se qualificar. Se você tem apenas cinco anos em sua postagem de ensino, por exemplo, não pode usar este programa para pagar os cinco anos restantes de pagamentos para obter alívio da dívida agora.

Aqui, mostramos como descobrir se é elegível para o programa de recompra e como solicitar.

O que é o programa de recompra PSLF?

O Programa de Recompra PSLF permite que você compre certos meses de pagamento omitidos para contar como pagamentos de qualificação da PSLF, o que aceleraria o cancelamento da dívida por um pequeno número de mutuários elegíveis.

Por exemplo, se você é um professor que trabalhou 130 meses na função, ele já excedeu os 10 anos necessários para ser elegível para o perdão dos empréstimos públicos. Mas se o empréstimo para estudantes estivesse em adiamento ou tolerância por 15 meses, ele pode ter feito apenas 115 meses de pagamentos. Normalmente, isso significaria que você ainda não é elegível para perdão no programa PSLF.

De acordo com o programa de recompra PSLF do governo, agora você pode fazer um pagamento (em uma quantia global ou por meio de vários pagamentos) dentro de 90 dias para cobrir os cinco meses necessários para cumprir sua obrigação e receber alívio da dívida.

Quanto você precisa comprar? Isso depende de quantos meses menos que o objetivo de 120 anos e quanto seus custos mensais de pagamento. Se ele estivesse em um plano de pagamento baseado em renda, seu pagamento mensal poderia ser tão baixo quanto US $ 0, disse Rubin. Mas se o seu pagamento mensal for de US $ 200 e fez apenas 117 pagamentos, você deve pagar US $ 600 para concluir o processo de recompra.

Depois de enviar uma solicitação solicitando uma recompra, o governo detalhará o valor total que seu administrador deve pagar dentro de 90 dias para que o saldo restante seja perdoado.

Quem é elegível para a recompra de PSLF?

Existem vários requisitos a serem elegíveis para a recompra do PSLF:

Em outras palavras, você não pode solicitar uma recompra se tiver menos de 10 anos de serviço, e uma recompra não se aplica a empréstimos predeterminados ou empréstimos baixados.

Você pode verificar seus pagamentos de qualificação para PSLF no StudentAid.gov, o Conselho Central deste programa. Você pode ver Informações mais detalhadas sobre os requisitos de elegibilidade aqui.

Como solicito o programa de recompra PSLF?

Aqui estão As etapas a serem aplicadas Para o programa de recompra PSLF:

Se você tem períodos de emprego não relacionados, envie -os usando o Ferramenta de ajuda do PSLF. Espere para revisar como você Ajuste da contagem de pagamento Isso se aplica ao crédito da PSLF. Confirme os meses ausentes de pagamento que deseja comprar e certifique -se de aprovar o trabalho qualificado para o mesmo mês (veja como Verifique esses meses). Envie um pedido de recompra através PSLF Reconsideração. Aguarde para receber notícias do StudentAid.gov sobre o valor final do pagamento.

Rubin alerta que o aplicativo é um pouco confuso. “Seja paciente, mas verifique se suas informações foram arquivadas”, disse Rubin.

Pode verificar o status de sua aplicação através StudentAid.gov.

Posso solicitar recompra PSLF se estiver registrado em Guardado?

Sim, você pode solicitar recompra PSLF se estiver registrado em economia em um plano educacional valioso. Ele Salve o programaUm plano de reembolso baseado em renda é considerado um tipo elegível para tolerância sob a recompra de PSLF.

Os pagamentos aguardam os mutuários da salvação desde o verão, então ele é um mutuário da PSLF que teria recebido um alívio da dívida no outono ou inverno, você é o principal candidato ao programa de recompra.

Quanto tempo o programa de recompra PSLF será aberto?

Rubin disse que o programa de recompra PSLF está aberto atualmente e não há prazo difícil para aplicações.

Dito isto, depois de enviar sua inscrição e aprender seu valor de recompra, você terá 90 dias para pagar a recompra ao seu administrador de empréstimos. Se você não pagar o valor total nesse período de tempo, deverá começar de novo com um novo aplicativo.

Com uma nova administração na Casa Branca, o destino de longo prazo do programa de recompra PSLF não é claro. Rubin recomenda levar tempo agora, enquanto a recompra do PSLF ainda está disponível, para determinar se é elegível e envie seu aplicativo.