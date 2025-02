Aqui mostramos como ver seis planetas em um espetacular desfile do planeta neste fim de semana

2025 está começando com uma explosão para os Skygazers, com um desfile do planeta agora visível no céu noturno. O desfile de um planeta é quando vários dos planetas do nosso sistema solar são visíveis no céu noturno ao mesmo tempo. Desta vez, haverá seis planetas visíveis, incluindo Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano.

Os seis planetas estão visíveis agora e o seguirão até o final de fevereiro. Marte, Vênus, Júpiter e Saturno devem ser visíveis a olho nu. Você precisará de um dispositivo de visualização de alta potência como um telescópio para detectar Netuno e Urano.

A melhor época para ver os planetas do Hemisfério Norte será logo após o pôr do sol por volta das 20h30, horário local. Você ainda pode ver Vênus, Saturno e Netuno no horizonte depois disso, mas os três planetas estarão sob o horizonte às 23:30 à meia -noite, dependendo de sua localização. Depois disso, Marte, Júpiter e Urano permanecerão visíveis por mais algumas horas com Marte finalmente pouco antes do amanhecer.

Ao contrário dos desfiles anteriores, isso durará muito tempo, já que os planetas estão em pontos vantajosos no céu. Ele deve poder ver os seis planetas todas as noites até a última semana de fevereiro.

Depois disso, um desfile de sete planetas começará quando Mercúrio se juntará brevemente a outros no céu por alguns dias, tornando este um desfile planetário dos sete planetas em nosso sistema solar que não seja a Terra. Será difícil vê -los todos, já que Saturno, Mercúrio e Netuno estarão bem perto do sol ao pôr do sol, mas eles estarão lá.

Quando março, Mercúrio, Saturno e Netuno, eles terão desviado muito perto do sol para serem facilmente visíveis com Vênus, não muito longe, deixando Júpiter, Marte e Urano para preencher o céu noturno até o próximo desfile começar.

Marte, Júpiter e Urano estarão no céu sudeste, enquanto Netuno, Vênus e Saturno ocuparão o céu sudoeste aproximadamente às 21h30, horário local. Estelário

Minha região verá o desfile do planeta?

A maioria, se não todos, os locais nos EUA. Revisamos os observatórios na Califórnia, Texas, Ohio e Nova York nos Estados Unidos, juntamente com Calgary no Canadá e na Cidade do México, no México. Conseguimos encontrar os seis planetas em cada local, por isso não importa o quão longe o norte, leste, oeste ou sul, você pode vê -lo.

Em geral, o melhor momento para ver o desfile do planeta será antes de 21 de fevereiro.

Você não terá que esperar muito tempo para que os seis planetas estejam no céu. Eles estarão lá assim que o sol se picar. Quando estiver escuro, você terá apenas algumas horas para vê -los antes de Vênus, Saturno e Netuno mergulharem sob o horizonte à noite. Isso se aplica independentemente do local, para que não importa onde esteja, tudo está acontecendo na mesma época.

Durante os últimos dias de fevereiro, Mercúrio aparecerá e o desfile aumentará para sete planetas. Isso será melhor ao pôr do sol e será mais difícil de ver enquanto o sol ainda estiver no horizonte.

Vou precisar de alguma equipe especial para ver o desfile?

Tecnicamente sim. Você pode detectar Vênus, Marte, Júpiter e potencialmente Saturno a olho nu em condições oportunas. No entanto, Netuno e Urano estão simplesmente longe para detectar. Nota de astrônomo Que você provavelmente precisa de um telescópio com pelo menos uma abertura de 8 polegadas com um aumento de 50 vezes para ver Urano e seus anéis e 150 vezes o aumento para ver Netuno e seus anéis. Se você estiver equipado, dê um ponto a esse telescópio em Saturno. Com um aumento de 25 vezes, você pode ver a jóia da coroa do nosso sistema solar ao longo de sua glória.

As regras de visualização de espaço padrão também se aplicam aqui. Ele vai querer se afastar da cidade, onde a poluição luminosa pode ofuscar seu ponto de vista. Até os subúrbios podem não estar longe o suficiente para muitas pessoas. Se você estiver planejando uma longa viagem fora da cidade e seus arredores, você deve garantir que seja uma noite clara, com a menor quantidade de cobertura da possível nuvem.

Se você estiver indo para ver os sete planetas no final de fevereiro, terá uma tarefa particularmente difícil pela frente, já que alguns dos planetas estarão bem perto do sol. Você pode investir em proteção UV para os seus olhos e ter um cuidado particular com onde seu telescópio aponta.

Como posso encontrar os planetas no céu?

Como Netuno e Urano são particularmente difíceis de encontrar partidas com o fato de que Saturno e Vênus estarão próximos um do outro, pode haver alguma dificuldade em encontrar os seis planetas no céu. Para isso, existem algumas boas ferramentas disponíveis. Verificar Site Stellariumjuntamente com Mapa da noite e céu noturno. Isso deve dar uma boa idéia em que cada planeta está em relação aos outros. Star Walk 2 é uma excelente aplicação em Android e iOS. Stellarium tem o dele Android e Aplicativos iOS também.

O que é um desfile planetário?

Um desfile planetário é Um termo coloquial Isso se aplica quando quatro ou mais planetas se alinham no céu noturno ao mesmo tempo. Não é um termo de astronomia oficial, então você raramente ouve os astrônomos para usá -lo. No entanto, NASA é conhecida referir -se ao fenômeno como um “desfile do planeta”.

O termo oficial é o alinhamento planetário, embora esse termo tenda a semear alguma confusão. Algumas interpretações da frase incluem os planetas alinhados no mesmo lado do sol, apenas um próximo ao outro. Os planetas nunca podem se alinhar completamente exatamente como vistos nas imagens, mas todos podem estar do mesmo lado do sol e relativamente próximos do alinhamento.

No entanto, no uso diário, desfiles e alinhamentos planetários são iguais e simplesmente descrevem quando existem vários planetas visíveis no céu noturno ao mesmo tempo. Esses planetas não podem estar próximos um do outro em suas órbitas solares, mas são visíveis da perspectiva da terra.