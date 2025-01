Armas futuras? A nova cota de malha, assim como o Material, mostra-se promissora

Um novo material bidimensional (2D) que combina resistência excepcional com flexibilidade foi criado por uma equipe liderada pela Northwestern University. Descrito como uma corrente interligada, este material inovador é leve e tem potencial para aplicações como armaduras corporais avançadas e outros usos de alto desempenho. A descoberta é creditada ao desenvolvimento de um processo de polimerização escalável que cria ligações mecânicas muito densamente compactadas, de modo que centenas de trilhões de ligações mecânicas podem ser registradas por centímetro quadrado.

Estrutura e Processo de Desenvolvimento

Segundo pesquisar Publicado na Science, este material é o primeiro do gênero – um polímero 2D conectado mecanicamente. O grupo usa arranjo de monômeros em forma de X na estrutura cristalina para facilitar a formação de ligações mecânicas. William Dichtel, professor de química Robert L. Letsinger na Northwestern University, observou em um comunicado, conforme relatado por phys.org, que esta nova estrutura polimérica oferece um contraste único.

Ele explicou que um material pode dissipar uma força aplicada em várias direções devido à liberdade de movimento nas suas ligações mecânicas. Madison Bardot, doutoranda e primeira autora do estudo; corresponder inventou o conceito de formação material. Descrevendo o processo como “alto risco e alta recompensa”, Dichtel atribui o sucesso ao repensar das abordagens tradicionais da dinâmica do cristal molecular. Diz-se que as camadas de folhas de polímero entrelaçadas resultantes fornecem rigidez e flexibilidade quando sua estrutura foi confirmada por pesquisadores da Universidade Cornell usando técnicas avançadas de microscopia.

Propriedades e aplicações

A resistência inerente do material inspirou pesquisadores da Duke University, liderados por Matthew Becker, a incorporá-lo ao Ultem, um polímero robusto usado em condições extremas. Um composto no qual apenas 2,5% do novo material aumentou significativamente a dureza do Ult. Dichtel sugeriu que o polímero poderia servir como um material especial para estruturas balísticas e equipamentos de proteção leves.

O estudo é dedicado ao falecido Sir Fraser Stoddart, que foi pioneiro no conceito de ligações mecânicas e recebeu o Prêmio Nobel de Química em 2016 por suas contribuições às máquinas moleculares.