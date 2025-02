As inscrições da era dos Romanos e uma moeda foram encontradas pelos arqueólogos dentro da caverna parcialmente inundada na Espanha. As descobertas, estimadas em quase 1.900 anos, sugerem um local a ser usado para fins rituais. Pesquisadores que exploram os presentes de Cova de Les, localizados no leste da Espanha, encontraram uma moeda romana incorporada na fenda entre o teto e a estalactite. Além disso, 15 inscrições são identificadas, esculpindo nos habitantes rochosos da península hibérica na ocupação romana. Especialistas acreditam que essas inscrições e a colocação da medalha indicam que a caverna servida como o santuário.

Invenção dos artefatos romanos em Cuidado com as mulheres

Como relatado Durante a ciência ao vivo, os pesquisadores que exploram Cova de Donis encontrados em moeda romana corroída percorreu uma rachadura no teto e estalactite. Moeda, dado o imperador de Cláudio entre os 41 e 54, o que provavelmente estará lá oferecendo. Além da moeda, 15 inscrições foram encontradas na rocha, acreditadas na ocupação romana da Península Romana. Inteligência em impuro, mas os especialistas sugerem indicar uma caverna no santuário.

Significado histórico em uma caverna

As conclusões das escavações anteriores indicam atividade humana em uma caverna no final de milhares de anos. A cerâmica da Idade do Ferro e a rocha pré -histórica são, incluindo representações de um auroch e veado, que são os documentos. Por estudar Publicado em 2023 registrado em 110, cuidado com as pinturas, alguns que se acredita ter mais de 24.000 anos por causa da sobreposição das marcas masculinas da caverna.

Análise experiente na descoberta

Em entrevista E o Levante, Aitor Ruiz, Redondo, professor de pré -história da Universidade de Zaragoza, declarou e inscrições e medalha confirmam no uso contínuo cautico como um local ritual pelo período romano.

Além da exploração e descobertas futuras

Os endereços estão localizados a cerca de 200 metros de uma caverna à entrada. Os presentes da Cova de Les consistem em uma sala que se estende a 500 metros e se abrindo para um canyon íngreme. As seções da Magna permanecem inexploradas, com os pesquisadores antecipando mais descobertos nos próximos anos. Os relatórios indicam que apenas a fração da obra de arte pré -histórica é estudada em detalhes, deixando espaço para novas idéias na extensa história do local.