Um ponto azul simples poderia forçar as árvores a abandonar suas memórias de invernos frios de verão e vulcânicos, revela um estudo recente, dando aos pesquisadores uma nova maneira de reconstruir com precisão os climas antigos usando a antie da madeira.





Combine pontos orgânicos açafrão E Astra Bleu pode revelar uma falta de Lignina Em madeira, um composto que fortalece e protege as paredes das plantas. Quando árvores e arbustos estão mais frios e não se desenvolvem adequadamente, a lignificação pode ser afetada.





O novo estudo, de uma equipe internacional de pesquisadores, sugere que os anéis azuis resultantes da coloração do equipamento deficiente em ligim podem ser indicadores na história do clima confiável, proporcionando uma retrospectiva nos últimos séculos para identificar variações em condições de crescimento .

Para analisar mais esse relacionamento, a equipe coletou amostras de 25 pinheiros escoceses (Pinus Sylvestris) e 54 arbustos dominantes comuns (Juniperus Communis) da região de Montkoras, no norte da Noruega, apenas no limite de North Treelines.





A aplicação do corante de açafrão nas amostras de manchas das células é um rosa brilhante. Quando a amostra de madeira é colorida com Astra Blue, as paredes celulares sem lignina perdem a cor rosa e escurecem, deixando anéis claramente definidos.





“Anéis azuis parecem anéis de crescimento inacabado e estão associados a condições frias durante a estação de crescimento”. disse Agata Buchwal, dendroecologista da Universidade Adam Mickiewicz na Polônia.





“Em geral, encontramos mais anéis azuis nas árvores do que nos arbustos. Os arbustos parecem ser mais adequados para eventos de resfriamento do que as árvores, é provavelmente por isso que os arbustos estão mais ao norte”.





Um pouco mais de 2% dos anéis de pinheiro e 1% dos anéis dos arbustos de zimbro ficaram azuis, o que sugere que os pinheiros são mais sensíveis a indicadores climáticos frios, menos resistentes e melhores.





Houve reduções significativas na produção de lignina em 1902 (com anéis azuis ocorrendo em 96% dos anéis de pinheiro e 68% dos anéis de arbustos ranhurados) e 1877 (onde anéis azuis ocorreram em 85% dos anéis de pinheiro e 36% dos anéis de zimbro ), que os pesquisadores pensam que estão ligados a verões frios – e talvez Erupções vulcânicas distantes – desses anos.





“As condições de temperatura do verão em 1902 e 1877 foram particularmente desfavoráveis ​​ao crescimento de plantas lenhosas”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.





“No entanto, estudos futuros também devem verificar se a ocorrência de anéis azuis não é motivada ou co-treinada pela falta de umidade ou outros fatores não climáticos”.





Foi apenas recentemente que os cientistas começaram Estude os anéis azuisE ainda existe muita incerteza sobre como eles variam entre espécies vegetais e entre diferentes áreas e quanto elas podem ser ligadas a temperaturas mais frias.





Os dados coletados aqui fornecem nova clareza no campo e sugerem que os anéis multicoloridos podem ser usados ​​como prova de mudanças nos períodos de crescimento, temperaturas sazonais e até eventos climáticos globais.





“Esperamos inspirar outros grupos de pesquisa a procurar anéis azuis em seus equipamentos”, ” disse Buchwal. “Seria ótimo estabelecer uma rede de anel azul baseado em árvores e arbustos para reconstruir eventos de resfriamento em árvores do norte em longas escadas”.

A pesquisa foi publicada em Fronteiras em ciências vegetais.