As 10 “micro-histórias” mais esperadas da Scientific American chegando em 2025

O ano novo pode ser uma lousa em branco, dando-nos a oportunidade de nos reinventarmos como pessoas que lêem mais. Ao tentarmos prever o que este ano nos reserva, é importante manter uma coisa em mente: haverá alguns livros realmente bons sendo lançados este ano. Aprofundar-se na micro-história e nos livros de não-ficção que buscam abordar questões mais amplas, concentrando-se diligentemente em um tópico restrito, ou “micro”, pode ajudar a eliminar o ruído. Eles podem ser uma maneira fácil e divertida de se tornar um especialista em casa e, ao mesmo tempo, verificar pelo menos uma coisa da sua lista de resoluções.

Abaixo, compilei uma coleção de 10 microstories que estou mais ansioso, em ordem de publicação.

Necessidades das criaturas: escritores respondem à ciência da conservação animal

editado por Christopher Kondrich, Lucy Spelman e Susan Tacent

Imprensa da Universidade de Minnesota, janeiro de 2025

(Tags: Meio Ambiente)

Necessidades da criatura é descrito por seu editor como um “apelo polifônico às armas contra a extinção de animais e a perda de habitat” de mais de três dezenas de colaboradores, desde poetas a pesquisadores científicos. O livro em si não tem nem 200 páginas e está dividido em seis partes, cada uma representando uma necessidade básica: ar, comida, água, abrigo, etc. São poucos os livros que combinam obras de diferentes gêneros literários e ao mesmo tempo focam em uma mensagem simples: devemos salvar nossa única e preciosa Terra.

Superbloom: como as tecnologias de conexão estão nos destruindo

por Nicolas Carr

WW Norton, janeiro de 2025

(Tags: Tecnologia)

Este livro pode finalmente convencê-lo a ficar longe das redes sociais ou pelo menos remover os aplicativos do seu telefone. Nicholas Carr, autor do livro de 2010 The Shallows: o que a Internet faz com nossos cérebros apresenta a uma nova geração de leitores um problema antigo: a tecnologia é estranha, meio ruim e nem sempre funciona como o esperado. De simples aplicativos de mensagens à inteligência artificial generativa, Carr explica como o recente “super florescimento” da tecnologia apresenta sérias desvantagens para nossas habilidades básicas de comunicação e nossa capacidade de nos entendermos. Nunca fomos feitos para viver em seções de comentários online. Em menos de 300 páginas, Carr promete levar os leitores às águas turvas do nosso cenário tecnológico em constante expansão.

Waste Wars: a selvagem vida após a morte dos seus resíduos

por Alexandre Clapp

Pequeno, marrom, fevereiro de 2025

(Tags: Resíduos)

Você deve ter ouvido falar da Grande Mancha de Lixo do Pacífico, uma série de dezenas de milhares de toneladas de detritos plásticos. Mas você sabe o que acontece com as pilhas, as roupas ou até mesmo os alimentos quando você os joga no lixo? O autor Alexander Clapp viajou por continentes, selvas e montes de lixo para dar vida à verdadeira história multibilionária do que acontece com nossos resíduos. Apresentando aos leitores gangsters e denunciantes da reciclagem, Clapp apresenta um exame franco e grosseiro de quem ganha dinheiro com o que jogamos fora. Ele tem muitos elogios jornalísticos para listar em sua biografia, então estou otimista de que esta micro-história de 400 páginas será divertida, ótima e, claro, não deixará nenhuma lixeira intocada.

Air-Borne: a história oculta da vida que respiramos

por Carl Zimmer

Dutton, fevereiro de 2025

(Tags: Aérea)

Todos os dias você inala 2.000 galões de ar! Este é um fato surpreendente que transparece na história de Carl Zimmer. Aerotransportado, que é descrito pelo seu editor como “uma odisseia pela atmosfera viva e pela história da sua descoberta”. Este livro promete fazer e responder perguntas como: Como você conduz experimentos sobre a qualidade do ar e como Amelia Earhart se envolveu? Da espionagem aérea e armas biológicas à nossa mais recente compreensão da COVID, Zimmer pretende levar os leitores a uma viagem emocionante, surpreendente e reveladora pela atmosfera.

O fogão Franklin: uma revolução americana não intencional

por Joyce E. Chaplin

Farrar, Straus e Giroux, março de 2025

(Etiquetas: Benjamin Franklin)

Todos sabemos que Benjamin Franklin inventou muitos aparelhos que ainda usamos hoje, mas este livro se concentra em apenas um, o fogão Franklin, e por que ele esperava que ele mudasse para sempre a nossa compreensão do “ambiente” dos aparelhos. Perdoe o trocadilho, mas Franklin parece ter visto a floresta através das árvores aqui: ele estava preocupado com o desmatamento cada vez maior que testemunhava e queria ajustar o fluxo de calor e ar em nossas casas na esperança de compreender melhor nosso meio ambiente. atmosfera. Com mais de 400 páginas, o livro parece ser um compêndio fascinante e acadêmico de pesquisas e hipóteses de um professor de história americana antiga de Harvard.

Uma história do mundo em seis pragas: como o contágio, a classe e o cativeiro nos moldaram, da cólera à COVID-19

por Edna Bonhomme

Editores Atria/One Signal, março de 2025

(Tags: Pandemias)

Embora persista o desejo de nos escondermos debaixo das cobertas, é altura de alargar a nossa compreensão sobre doenças graves, a fim de nos prepararmos para o futuro e este livro parece ser a escolha certa para o fazer. Edna Bonhomme acompanha os altos e baixos políticos que mudaram o curso de seis doenças devastadoras: cólera, HIV/AIDS, gripe de 1918, doença do sono, Ebola e COVID. Bonhomme parece cobrir as formas ocultas e óbvias pelas quais estas pandemias exacerbaram os males sociais existentes, incorporando nestas doenças tácticas de discriminação e preconceitos de longa data. Descrito pelo seu editor como um “relato literário das lutas da humanidade contra doenças epidémicas”, este livro de mais de 300 páginas parece inspirar-nos a sentar-nos, mascarar-nos e planear o futuro.

Slither: Como as criaturas mais difamadas da natureza iluminam nosso mundo

por Stephen S. Hall

Publicação Grand Central, abril de 2025

(Tags: Cobras)

Simplificando, se você nunca entendeu a Fobia de Indiana Jones ou está atualmente discutindo a segurança das cobras em seu grupo local do Facebook, este pode ser o livro para você. Como observa o editor, as cobras têm sido elogiadas e temidas há milênios, mas poucos livros tentam combinar a amplitude do significado ecológico, cultural e histórico desses animais para o admirador de répteis em casa. As primeiras críticas entusiasmadas de autores de best-sellers amantes dos animais, como Leila Philip (autora de País dos Castores) e Sy Montgomery (autor de A alma do polvo) me faz pensar que este pode ser o próximo favorito entre meus colegas leitores de não ficção sobre natureza.

Materiais terrestres: viagens pelas emissões, excreções e desintegração do nosso corpo

por Cutter Wood

Livros Mariner, abril de 2025

(Tags: Excreções corporais)

Estou muito animado para contar a todos que conheço todos os fatos nojentos que espero aprender com este livro. O editor explica que “seja assoando o nariz, enxugando o suor da testa ou pedindo licença para ir ao banheiro, o organismo humano é essencialmente poroso”, o que é histérico, perturbador e fundamentalmente VERDADEIRO. Com quase 400 páginas distribuídas em 13 capítulos, este livro não é para os mais sensíveis. Esperançosamente, para o resto de nós, descobriremos para onde vai toda a urina das grandes cidades e o que o muco tem a ver com a nossa compreensão da seleção natural, entre outros fatos bizarros. Espero que este livro leve os leitores como uma moderna Sra. Frizzle, encolhendo-nos para verificar nossas glândulas, órgãos e membranas enquanto desfrutamos de algumas piadas sobre cocô com respaldo científico.

A história da astrofísica em cinco revoluções

por Ersília Vaudo. Traduzido por Vanessa Di Stéfano

WW Norton, abril de 2025

(Tags: Astrofísica)

As melhores microstories pegam um tópico gigantesco e o resumem perfeitamente em alguns pontos-chave, sejam momentos específicos ou pontos de interesse. Neste livro, Ersilia Vaudo pretende abranger todo o campo da astrofísica e chamar a nossa atenção para cinco descobertas incríveis. Em sua “prosa poética”, Vaudo leva os leitores desde a descoberta das leis da gravidade por Isaac Newton até a revelação de Edwin Hubble de que nosso universo está se expandindo – incluindo até mesmo antipartículas sobre as quais os físicos ainda não têm certeza. A física pode ser um assunto complicado que muitos lutam para entender, mas este livro poderia finalmente fazer exatamente isso em cerca de 200 páginas.

Frutas estrangeiras: uma história pessoal da laranja

por Katie Goh

Casa de lata, maio de 2025

(Tags: Laranjas)

Este livro parece resumir perfeitamente as melhores partes de uma grande micro-história: um tópico de nicho que você sempre amou (todo mundo adora laranjas, de imperadores a crianças em idade escolar) escrito por uma escritora relativamente nova e talentosa (a cópia do livro A editora diz que ela cresceu até “queer em uma casa sino-malaia-irlandesa no norte da Irlanda” (pessoalmente estou ansioso para ouvi-la falar sobre a comida e a cultura descritas por seu editor como uma). livro que compreende “uma busca e um encontro meditativo e profundamente comovente com a laranja e consigo mesmo. É o livro que mais espero para me tirar dos calafrios do inverno e voltar para casa com a doçura da primavera com alguns cítricos e aventura”. .