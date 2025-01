As 20 melhores cestas de presentes de 2025: Encontre o presente comestível perfeito

Você não precisa esperar uma ocasião especial para presentear quem você ama. Se você está procurando ideias de presentes para suas pessoas favoritas, considere uma cesta de presentes. Embora cartões-presente e flores sejam legais, você não pode errar com uma cesta comestível, especialmente se a pessoa para quem você está comprando for um chef regular ou conhecedor de comida. De bolos a queijos, chocolates e muito mais, reunimos as melhores cestas de presentes para dar aos seus entes queridos.

Para ajudá-lo a encontrar as melhores cestas de presentes para 2025, analisamos uma variedade de guloseimas deliciosas, tudo em nome da pesquisa. É um trabalho árduo, não é? Os itens abaixo atendem a diferentes preferências e gostos; você só precisa escolher um tema. Se você está comprando para alguém que adora doces, não tem como errar com os deliciosos biscoitos da Levain Bakery. O seu destinatário favorito gosta mais de alimentos salgados? Talvez um pacote de ramen Momofuku ou uma caixa de frios seja o bilhete premiado. De novas coleções a clássicos comprovados, temos as melhores cestas para todos os paladares. Não acredite apenas na nossa palavra. Comece a rolar e escolha o presente perfeito.

Melhores cestas de presentes em geral

Harry e Davi Quando se trata de presentes comestíveis, Harry & David é uma escolha clássica. A empresa é conhecida por suas lindas caixas de peras suculentas, mas você encontra muitas mais que vão agradar até o paladar mais exigente. Somos fãs da Harry's Gift Box, que oferece os maiores sucessos por um preço acessível. Por $ 60, você ganha: Meia dúzia de peras Alce Munch Pipoca Salsicha de verão defumada com nogueira Queijo cheddar branco picante nozes mistas

Alce Munch Pipoca

Salsicha de verão defumada com nogueira

Queijo cheddar branco picante

nozes mistas

Cestas de presentesGourmet.com Este recebe adereços da nossa equipe por incluir uma garrafa de Veuve Clicquot, um champanhe que valoriza instantaneamente qualquer cesta de presente. Os doces McCreas, entre outras guloseimas, também dão um toque bacana. Esta sofisticada cesta de presentes fará com que um ente querido se sinta especial, não importa a ocasião, seja você comemorando um aniversário, um feriado ou simplesmente dizendo “obrigado”.

Zingerman Zingerman’s é uma marca querida de Michigan, mas como é enviada gratuitamente para todos os Estados Unidos, todos podem desfrutar dessas caixas de presente. A caixa de presente Weekender é a opção mais popular. A caixa colorida contém uma variedade de guloseimas doces e salgadas, incluindo pão, queijo, palitos de carne, bolo de café, amendoim quebradiço e muito mais. Tudo o que experimentamos resistiu bem durante o transporte e chegou fresco, com sabores que lembram o Centro-Oeste. Gostamos que houvesse instruções sobre os produtos assados ​​​​sobre como congelá-los caso você não planejasse comê-los imediatamente.

Williams-Sonoma O Manhattan Fruitier de Nova York é conhecido por suas cestas de presentes cuidadosamente selecionadas, e esta torre de frutas e lanches não é exceção. Dentro desta torre de lanches você encontrará uma deliciosa variedade de seus itens mais populares, desde frutas frescas até fatias de laranja e pretzels com cobertura de chocolate, até uma variedade de nozes, misturas para trilhas e muito mais.

As melhores cestas de café da manhã

Bolinho Quente da Callie Dê aos seus amigos e entes queridos um gostinho do conforto sulista. Callie’s Hot Little Biscuit tem sede em Charleston, SC, e entrega biscoitos amanteigados doces e salgados direto na sua porta. Os biscoitos chegam totalmente assados ​​​​e congelados, então basta colocá-los no forno quando estiver pronto para saborear os deliciosos biscoitos amanteigados. Tentamos o Charleston Cravings Biscuit Sampler (link abaixo) e gostamos especialmente dos biscoitos de salsicha e do queijo pimentão.

Williams-Sonoma Comece o seu dia da maneira certa com croissants amanteigados e escamosos recém-saídos do forno. Esta variedade mista de 12 doces transportará seus amigos ou entes queridos direto para Paris com cada mordida crocante e amanteigada. Cada caixa inclui uma variedade de croissants de chocolate, croissants au beurre, croissants de amêndoa, bastões kouign-amann, chocolate kouign-amann e Pain aux raisins. Os bolos chegam congelados, então você pode descongelar um de cada vez ou comer quantos quiser, que podem muito bem ser todos.

Padaria modelo Os amantes de carboidratos vão desmaiar com esta coleção de muffins ingleses da Model Bakery. Esses são os muffins ingleses que Oprah confessou Ela voou especialmente de Napa Valley. Goldbelly oferece uma variedade de opções. Um pacote de 12 muffins com um pote de conservas sazonais custa US$ 60.

Russo e filhas Se o destinatário do presente gosta dos clássicos da Costa Leste, uma caixa de bagels de Nova York é a melhor opção. Esta seleção com curadoria do lendário Russ & Daughters apresenta alguns dos melhores bagels artesanais da cidade, pastas para barrar e o decadente salmão defumado Nova por cima. Os toques finais incluem uma rica babka de chocolate, um saco de café Private Blend e uma caneca de cerâmica Russ & Daughters para desfrutar com estilo.

As melhores cestas de presentes salgados

Captura de tela de Gael Fashingbauer Cooper/CNET Quer pretenda impressionar toda a gente numa festa ou agradar alguém que vive longe, uma tábua de charcutaria Boarderie é a escolha ideal. Essas tábuas mais vendidas são habilmente elaboradas com ingredientes premium, incluindo especialidades como salame de trufas negras, merlot pecorino, gouda cremoso envelhecido e frutas secas como figos turcos cortados à mão. Tudo é cuidadosamente preparado e pronto para servir. Basta remover as embalagens de celofane. As tábuas clássicas de queijos e charcutaria custam a partir de US$ 129. As pranchas de fim de ano custam a partir de US$ 139, mas você vai querer encomendar as suas rapidamente, pois elas tendem a se esgotar.

Fazenda Jasper Hill Se você está presenteando um amante de queijo, não há como errar com uma entrega da Fazenda Jasper Hill. O Vermonter inclui três deliciosos queijos específicos de Vermont (Whitney, Harbison e Cabot Clothbound Cheddar), além de biscoitos de sal marinho Brewer’s e nozes de esquilo.

Disposições de Olympia Olympia Provisions embalou petiscos inspirados no melhor da Europa nesta saborosa caixa de lanches. Salame feito no estilo da França, Itália, Espanha e Grécia é o prato principal, mas também tem patê, uma fatia de queijo, mel, beterraba em conserva, biscoitos, avelãs, azeitonas e uma mini mostarda neste pacote paradisíaco. Você pode querer experimentar um pouco deste presente antes de enviá-lo.

Williams-Sonoma É justo que uma caixa de “colmeia” venha com um pote de mel delicioso. Na verdade, esta caixa de presente recebe esse nome porque é embalada com todos os tipos de queijos da Beehive Creamery, com sede em Utah. O nosso preferido é o queijo Seahive, feito com leite de vaca e barrado com sal marinho e mel. No geral, esta caixa oferece uma boa mistura de petiscos selecionados e apelo estético.

As melhores cestas de doces

Padaria Levain Adoramos esses biscoitos enormes da Levain Bakery de Nova York. Um biscoito dura muito e, se você colocá-lo no forno por alguns minutos, ele sai com um centro maravilhosamente pegajoso. Cada lote de biscoitos chega cuidadosamente embrulhado em celofane e fitas e vem embalado em uma linda caixa azul com uma mensagem pessoal. Compre um pacote de quatro por US$ 29, um pacote de oito por US$ 49 ou um pacote de 12 por US$ 79.

Sal e Palha A Salt & Straw, com sede em Oregon, faz sorvetes deliciosamente frescos usando ingredientes locais e sustentáveis ​​e, como observou David Watsky da CNET, “tornou-se uma espécie de produto básico na Costa Oeste”. Mas onde quer que o destinatário do presente more, ele apreciará sabores incrivelmente criativos, como mel, lavanda, tamales de amora e frango frito com mel e canela. Você pode comprar pacotes selecionados ou fazer suas próprias seleções e misturar e combinar sabores. O pedido mínimo é de cinco litros por US$ 75.

Recchiuti Nosso escritório CNET está perigosamente perto da lendária loja de chocolates Recchiuti, localizada no Ferry Building de São Francisco. Isso significa que, felizmente para nós, pudemos experimentar muitos dos chocolates e sabores criativos exclusivos da empresa, incluindo chá de bergamota, caramelo com flor de sal e conhaque de groselha. Você pode comprar uma variedade mista de chocolates a partir de US$ 32, ou a empresa também vende pacotes menores de itens especiais, como pastas de menta, patês de frutas e cascas de laranja cristalizadas.

Barra de chocolate Dylan/CNET Esta opção será especialmente boa para crianças. São quatro caixas de presente recheadas com diferentes guloseimas de chocolate do famoso empório de doces Dylan’s Candy Bar. Pretzels com cobertura de chocolate, biscoitos recheados de chocolate ao leite, biscoitos imbatíveis de chocolate ao leite arco-íris e muito mais irão alegrar o dia.

As melhores cestas de presentes exclusivas

Momofuku/CNET Os sabores do histórico restaurante e marca culinária Momofuku já estão disponíveis em casa, e esta caixa de presente não decepciona. O chef David Chang inclui seus favoritos: cinco porções de macarrão de soja e cebolinha, pimenta crocante e molho de tamari, além de sal picante e temperado. Para conselhos: Se você ainda não experimentou o óleo de pimenta crocante e picante, está perdendo. Tem uma crocância deliciosa com a quantidade certa de calor. Você pode adicioná-lo a qualquer prato para melhorar sua refeição, desde ramen a frango assado e bagels.

Rancho Gordo Pense fora da caixa (de presente) e dê feijão de presente. Todos (incluindo O, Oprah Magazine) têm elogiado o feijão Rancho Gordo, tornando-o uma ótima opção de presente para cozinheiros conhecedores. Estão incluídos seis sacos dos feijões favoritos de todos os tempos da empresa, incluindo instruções e dicas de culinária.

caixa de homem O uísque de verdade não está incluído na caixa de apreciação do uísque Man Crates, mas muitas outras coisas estão. Uma garrafa e copos personalizados, para começar. Seu presente da sorte também encontrará moldes de esferas de gelo, bases para copos, salgadinhos e até mesmo um diário de degustação de uísque de bolso para fazer anotações sobre suas bebidas favoritas.

O que torna a cesta de presente perfeita?

A cesta de presente perfeita depende de para quem você está comprando, mas há algumas coisas gerais que você deve ter em mente. Você vai querer uma cesta de presentes que tenha uma boa variedade de produtos de alta qualidade, em vez de alguns itens chamativos e um monte de itens de enchimento que ninguém realmente deseja. Você também vai querer ter certeza de que está obtendo um bom valor. Claro, você pode ter que pagar um pequeno prêmio para que a empresa selecione e prepare uma cesta ou caixa de presente para você, mas certifique-se de que o valor dos itens incluídos não seja drasticamente menor que o custo da cesta final. Você não quer gastar US$ 150 em uma cesta de presentes que vale apenas US$ 50.

Onde devo comprar a melhor cesta de presentes?

Existem duas categorias principais de locais para comprar as melhores cestas de presentes. Em primeiro lugar estão os retalhistas nacionais, incluindo Williams-Sonoma, barriga dourada e Harry e DaviEles oferecem muita variedade em diferentes faixas de preços e são enviados praticamente para qualquer lugar dos EUA. A segunda é verificar os varejistas individuais que você conhece que seu presenteador adora para ver que tipos de cestas ou caixas de presentes eles oferecem.

