As 5 melhores almofadas de aquecimento em 2025

Sofro uma lesão no meu nervo ciático que adora explodir quando me sinto demais. Trabalhando em casa, tendem a me encontrar profundamente envolvidos em um projeto e não parei com a frequência que deveria, o que causa dor. Quando isso acontece, eu sei que preciso quebrar minha prática de rotação solar que tive há alguns anos.

É super confiável e possui várias configurações de temperatura para controlar quanta folhas de calor. Está disponível em tamanhos diferentes, mas escolhi um dos tamanhos médios para cobrir mais das minhas costas ao mesmo tempo para ajudar a aliviar minha dor nas costas. Possui uma tampa de tecidos, que permaneceu limpa durante os anos que usei.

– Jared Pand