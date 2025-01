As agências espaciais globais dizem que o asteróide tem 1,3% de chance de atingir a Terra em 2032

As agências espaciais mundiais estão observando atentamente um asteróide que está indo para nós, porque atualmente há uma chance em 83, ele atacará nosso planeta nos próximos oito anos.

Asteróides 2024 anos, como foi designado, foi relatado Pela Rede Internacional de Aviso de Asteróides (IAWN) por seu potencial de ter um impacto na Terra em 22 de dezembro de 2032.





“Esta é uma das mais altas probabilidades de um impacto de uma rocha significativa”, ” Catalina de pesquisa Sky O engenheiro David Rankin escreveu em Bluesky. “O resultado muito provável ainda está quase faltando”.





Mas o tamanho do asteróide e a sorte de atingir a Terra nos próximos 50 anos são suficientes para picar os ouvidos de dois grupos de reação de asteróides não atendidos.





O IAWN coordenará as organizações internacionais para continuar monitorando 2024 anos e, se necessário, desenvolverá uma estratégia para os governos globais na preparação do sucesso e suas conseqüências.





“O primeiro passo na defesa planetária é desencadear outras observações”, Astronome Colin Snodgrass, da Universidade de Edimburgo disse Amostra de Ian para O guardião.





“Se essas observações não excluirem um impacto, as próximas etapas serão medidas de caracterização mais detalhadas usando telescópios e uma discussão sobre o que as agências espaciais poderiam fazer em reconhecimento mais detalhado e possivelmente mitigação das missões”.





O asteróide 2024 YR4 foi visto pela primeira vez em 27 de dezembro de 2024 por um telescópio em Rio Hurtado, Chile. Esse telescópio faz parte de uma rede que digitaliza automaticamente o céu em busca de sinais de alerta antecipados dos impactos do asteróide, apropriadamente chamados de mais recente sistema de alerta de asteróides (Atlas).

2 / O clipe abaixo mostra as observações recentes do ESO VLT dos asteróides 2024 anos, o que ajudou a refinar sua trajetória. Estima -se que ele tenha uma largura de 40 a 100 m, mas são necessários mais dados e análises para confirmar o tamanho e refinar sua trajetória. 🔭 🧪 📷 eso/o. Hainaut et al. (imagem ou integração) – QUE (@ that.org)) 30 de janeiro de 2025 às 04:01

O diâmetro do asteróide, embora não seja suficiente para causar imediato em todo o mundo, é certamente suficiente para causar sérios danos à região que atinge, potencialmente se estendendo até 50 quilômetros do local de impacto.





É muito cedo para saber onde estaria na terra, se isso acontecer, mas o IAWN Notificação de impacto potencial Enumera o Pacífico Oriental, norte da América do Sul, África e Sul da Ásia como locais em potencial.





Uma série de agências internacionais, principalmente a Agência Espacial Européia, o Centro de Estudos de Objetos próximos à Terra e o local dinâmico de objetos próximos à terra italiana, concorda que o risco da terra dos asteróides é um pouco mais de 1%.





No entanto, foi observado o nível 3 no Escala de TurimIsso significa que temos que prestar alguma atenção a ele, embora provavelmente esteja tranquilizado no nível 0 com outras observações telescópicas.





Um único asteróide na história já recebeu uma classificação de escala Torino mais alta. Fechar asteróide 99942 Apophis ajustar no nível 4 em dezembro de 2024.





Felizmente, cálculos recentes têm Excluiu a possibilidade de Apophis colidir com a Terra no futuro previsível.





As chances de asteróides próximos à terra colidindo com nosso planeta tendem a aumentar No começo para vê -los. No início, temos apenas alguns pontos de referência para calcular a órbita de asteróides. Como seu caminho é menos certo, nesta fase, o “corredor de risco” é muito amplo, aumentando sua sobreposição potencial à Terra.





Enquanto recebemos mais dados observando os movimentos de asteróides, podemos ter mais certeza de seu caminho planejado, para que se tornem mais estreitos.





A Terra geralmente ainda está na linha de fogo nesta fase. Como o caminho é mais certo, o risco de a terra dos asteróides ainda parece aumentar nesta fase.

https://www.youtube.com/watch?v=3_6ff_2ebak Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Origin-Ohen-Cross-Original “Lossfulcreen =” DerogudlScreen “Data-McE-Fragment =” 1 ″>

Mas, no final, quanto mais esse caminho se torna certo, mais estreito se torna, o que, na maioria dos casos, revela uma trajetória de asteróides que são muito certos e, felizmente, não da maneira certa para a terra.





É particularmente difícil prever o caminho asteróide de 2024 anos com precisão no momento, porque possui uma órbita alongada (excêntrica) ao redor do sol e está atualmente se movendo em uma linha reta longe da terra. Portanto, sua região de incerteza é enorme.

Enquanto isso, o grupo consultivo de planejamento da missão espacial discutirá o asteróide em uma reunião de rotina em Viena na próxima semana.





Se o risco de impacto dos asteróides permanecer maior que 1%, o grupo fornecerá conselhos às Nações Unidas e examinará nossas opções, o que provavelmente implicará diversões ou destruirá o asteróide por meio de naves espaciais, como a missão da DART NASA.

“Este asteróide é da escala que uma missão como Dart pode ser eficaz, se necessário, temos a tecnologia e foi testada”, Snodgrass disse.