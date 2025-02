As alturas dos homens aumentaram o dobro do que o século das mulheres, disse o estudo

Uma análise de uma seleção de diferentes conjuntos de dados que representam mudanças nas alturas e pesos dos homens revelam que os países se tornam mais ricos e saudáveis, os homens desses países se tornam maiores e mais pesados ​​- e o dobro da taxa de mulheres.





A equipe internacional de pesquisadores por trás do estudo recente examinou os dados de 135.645 pessoas (46% das quais eram homens), em 62 países, coletados em 2003. Isso foi aumentado pelas estatísticas da Wikipedia e dados históricos britânicos 1900. Para ajudar a esclarecer os resultados , as pessoas classificadas como obesas foram omitidas no estudo.





O dimorfismo de tamanho sexual – Diferentes características físicas nos sexos, sendo homens maiores e maiores que as mulheres – eram claras, assim como a ligação entre o aumento da prosperidade, tamanho e peso.

“Nossas análises transnacionais sugerem que, à medida que as condições sociais e ecológicas das nações melhoram, incluindo as reduções na acusação geral da doença, o tamanho das pessoas e o aumento de peso, mas mais que o dobro dos homens do que nas mulheres, que leva a um maior dimorfismo de tamanho sexual “,” pesquisadores para escrever.





Os resultados suportam Resultados anteriores Que as mulheres heterossexuais geralmente amam seus homens maiores e mais pesados, mais do que homens heterossexuais preferindo que os amigos sejam menores e magros. Eles também fortalecem os vínculos entre a riqueza e a saúde de um país medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IHD) e seja maior e mais pesado, provavelmente devido ao efeito do ambiente de vida e à qualidade de vida em nosso corpo.





O fato de esse efeito ser muito mais visível nos homens sugere que os corpos masculinos podem ser mais sensíveis às condições de vida, talvez porque os corpos maiores exigem mais manutenção e manutenção. Para as mulheres, o meio ambiente parece ter menos impacto em sua morfologia.





“Dependendo da nossa principal conclusão do dimorfismo de tamanho sexual, sendo maior em ambientes mais favoráveis, fica claro que o desenvolvimento e a manutenção da morfologia bruta são mais sensíveis às condições de vida nos homens do que nas mulheres, a partir de menos em termos de tamanho e peso” , ” para escrever pesquisadores.





Houve também uma variabilidade interessante entre os países. As faixas de peso foram maiores em países com HDIs mais altos, por exemplo, enquanto a variação de altura entre os homens diminuiu à medida que o IDH nacional aumentou.





Tomados em conjunto, os pesquisadores sugerem que seus resultados mostram que a altura masculina pode ser um indicador útil da saúde geral e do bem-estar de uma população, oferecendo às autoridades uma medida relativamente fácil.





Dito isto, os pesquisadores também reconhecem que estudos de longo prazo, dependendo das mesmas pessoas de uma maneira mais global no tempo e em diferentes países, serão necessários para apoiar os modelos apresentados aqui.





“Nosso estudo combina biologia evolutiva com medidas de bem-estar humano, fornecendo novas informações sobre como fatores socioecológicos e seleção sexual moldam os principais traços físicos”, ” para escrever pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em Cartas de biologia.