As câmeras do iPhone 17 receberão habilidades em vídeo aumentadas. Como criador, estou aqui para isso

O iPhone 16 Pro já pode tirar imagens fixas impressionantes e oferecendo produção de vídeo profissional Bloomberg Mark Gurman – Um comentarista da Apple com uma história confiável- escreve que, para a linha Pro iPhone 17, a Apple “enfatizará as melhorias na gravação de vídeo” na tentativa de “afastar a comunidade de vlogging de câmeras independentes”. Como criador do YouTube, estou intrigado.

Infelizmente, Gurman não ofereceu nenhum detalhe sobre quais poderiam ser essas melhorias em vídeo. E para ser justo com a Apple, ele já está liderando o caminho com algumas de suas capacidades de produção. A combinação de Propork e perfis de gravação de registro nos dois últimos modelos do iPhone Pro os tornou não apenas excelentes câmeras de vídeo para vloggers diários, mas poderosos o suficiente para serem as principais câmeras para Filmes de Hollywood. A Samsung claramente observou o domínio de vídeo da Apple no espaço criativo, pois equipou o recente Ultra S25 com cores de log.

Dadas as altas habilidades em vídeo dos iPhones, é difícil saber exatamente o que a Apple poderia fazer para que seus dispositivos sejam ainda mais atraentes para os criadores de conteúdo. Eu produzi vídeos para CNET, mas também oleo Um canal do YouTube Em seguida, passo muito tempo gravando vídeos e controlando em várias equipes, em câmeras sem espelho, como minha Canon R5 e a câmera de filme Blackmagic para mais opções móveis, como o DJI Osmo Pocket 3. No entanto, raramente uso meu iPhone 16 Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Projeto como parte da minha produção. Então, por que não?

A compacta e poderosa DJI Osmo Pocket 3 continua sendo minha câmera de favor para o Vlogging do YouTube. Andrew Lanxon/CNET

Com toda a honestidade, não há razão específica além disso, sinto que tenho minhas bases adequadamente cobertas pelo que já está disponível. Quando quero a qualidade da produção de filmes, uso minhas câmeras principais. Quando eu quero uma configuração leve para celular para Photowalk vloggingEu uso meu osmo. Então, eu me pergunto o que a Apple deve fazer para deixar meu Osmo em casa e sair para gravar meus vídeos do YouTube usando apenas meu telefone. Eu tenho alguns pensamentos.

A configuração da minha câmera profissional inclui um cânone R5 e um grande número de acessórios para me ajudar a produzir a melhor qualidade possível. Andrew Lanxon/CNET

Primeiro, você precisa facilitar o uso do aplicativo da câmera principal com microfones Bluetooth. Embora os microfones incorporados do iPhone sejam decentes o suficiente em ambientes tranquilos, os microfones externos podem oferecer uma qualidade de som mais profissional com melhor resistência ao vento. Eles permitem que você fique mais longe da sua câmera enquanto captura o som cristalino.

Embora seja possível corresponder ao microfone DJI 2 com o iPhone, só pude trabalhar ao usar o aplicativo Blackmagic Camera, mas não na aplicação da câmara padrão do iPhone. É possível que a Apple tente empurrar o AirPods Pro 2 como a melhor opção para os criadores, mas eu não gosto de usar fones de ouvido em vlogging, portanto, essa não é uma solução com a qual eu ficaria feliz.

Também quero ver a Apple oferecer mais opções de edição para suas imagens de registro no telefone. O vídeo de registro parece cinza e baixo contraste por padrão, pois normalmente carrega essa filmagem no software de edição, como a Adobe Premiere ou o DaVinci, resolve e ajusta as cores e o contraste para se adaptar, um processo chamado classificação de cores. Mas isso acrescenta muito tempo e esforço.

Se a Apple quiser que suas habilidades em vídeo de alto nível atraiam os criadores de YouTubers e Redes Sociais Redes, adicione predefinições de cores (geralmente chamadas de LUT) ao fluxo de trabalho de edição de vídeo do iPhone seria uma adição bem -vinda.

Estou definitivamente animado para ver o que a Apple reservou para as câmeras do iPhone 17. Como alguém que passa muito tempo produzindo vídeos, estou ansioso para ver se suas novas atualizações serão suficientes para me tentar longe do meu próprio e comprovado e Configuração testada.