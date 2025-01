As câmeras iPhone 17 da Apple podem ser fenomenais. Isso é o que você precisa fazer

O iPhone 16 Pro pode tirar excelentes imagens de suas três câmeras traseiras. Ele nos impressionou seriamente com suas fotos em qualquer condição e, ou seja, nada de sua impressionante câmera lenta em 4K. Suas múltiplas lentes cristalinas e novos estilos fotográficos oferecem muito para os fotógrafos mais exigentes. Ele até lançou uma forte luta contra os melhores telefones de câmera, incluindo o Ultra Galaxy S24, o Pixel 9 Pro e o Xiaomi 14 Ultra.

Mas ainda não é a câmera perfeita. Como revisor de telefone experiente e fotógrafo profissional, tenho expectativas excepcionalmente altas para câmeras telefônicas de alto end e, depois de usar o iPhone 16 Pro desde o seu lançamento, tenho algumas idéias sobre o que você precisa mudar.

Esses são os principais pontos que quero ver melhorados no iPhone 17 quando provavelmente será lançado em setembro de 2025.

Sensor de imagem maior

Embora o sensor de 1/1.28 -polegada encontrado na câmera principal do iPhone 16 Pro já esteja em um bom tamanho e marginalmente maior que o sensor de 1/1,33 polegadas do S24 Ultra, quero que a Apple seja maior. Um sensor de imagem maior pode capturar mais luz e oferecer uma faixa dinâmica melhor. É por isso que as câmeras profissionais tendem a ter pelo menos sensores de imagem de “quadro completo”, enquanto câmeras altas -como o incrível Hasselblad 907x, têm enormes sensores de “formato médio” para a qualidade primitiva.

Mesmo nas câmeras profissionais, o tamanho do sensor é importante. Até o sensor de imagem de quadro completo no meio está comprometido com o sensor de formato do meio à direita. Os sensores da câmera do telefone não se aproximam desse tamanho. Andrew Lanxon/CNET

A Xiaomi entende isso, equipando seu 14 Ultra com um sensor do tipo 1 polegada. É maior que os sensores que estão em quase qualquer outro telefone, permitindo que os 14 Ultra tirem fotos impressionantes em várias condições, incluindo os shows de Taylor Swift. Estou ansioso para ver a Apple pelo menos corresponder ao telefone Xiaomi aqui com um sensor semelhante ao tipo de 1 polegada. Embora estejamos falando de desejos de bolo no céu, talvez o iPhone 17 possa ser o primeiro smartphone com um sensor de imagem completo. Não vou suportar minha respiração sobre isso: o telefone e as lentes teriam que ser imensas para acomodá -lo, por isso é provavelmente mais eficiente deixá -lo fazer chamadas com o espelho sem um espelho.

Abertura variável

Falando do Xiaomi 14 Ultra, uma das outras razões pelas quais o telefone é tão difícil para a fotografia é sua abertura variável na câmera principal. Sua abertura mais ampla é f/1.6, significativamente mais ampla que f/1.78 do iPhone 16 Pro. Essa abertura mais ampla cessa uma grande luz nas condições fracas e alcança o Bakeh fora de foco de maneira mais autenticamente em torno de um assunto.

A luz da rua do lado de fora deste pub se tornou uma estadia de estrela atraente graças à abertura variável do Xiaomi 14 Ultra. Andrew Lanxon/CNET

Mas a abertura de Xiaomi também pode fechar o AF/4 e, com essa abertura mais estreita, é capaz de criar estelares em torno dos pontos da luz. Adoro alcançar esse efeito nas imagens noturnas com o telefone. Faz com que as imagens resultantes se pareçam muito mais com as tiradas com uma câmera e lente profissional, enquanto os mesmos pontos de luz no iPhone se parecem com pontos redondos.

Mais estilos fotográficos

Embora a Apple tenha tido vários estilos e efeitos integrados nas câmeras do iPhone, a linha do iPhone 16 levou além, com mais controle sobre os efeitos e mais opções de tonificação. Basta que o editor sênior da CNET, Lisa Eadicicco, até tenha declarado o novo fotografado seu “novo recurso favorito no último telefone da Apple”.

Eu acho que eles também são ótimos. Ou melhor, eles são ótimos começar. Os diferentes tons de cores, como aqueles que você recebe com os estilos âmbar e dorado, acrescentam um pouco de calor adorável às cenas, e o efeito silencioso adiciona um filme vintage que desaparece, mas ainda não há muito por onde escolher. Eu adoraria ver a Apple apresentar mais estilos fotográficos com diferentes opções de tonificação de cores, ou mesmo com tons que imitam filmes vintage de Kodak ou Fujifilm.

Gosto dos tons mais quentes produzidos pelo estilo âmbar do iPhone nesta imagem, mas eu definitivamente gostaria de ver mais opções para ser criativo com tons de cores. Andrew Lanxon/CNET

E, é claro, existem muitos aplicativos de terceira parte, como VSCO ou Snapseed, que permitem brincar com o Color Filtra tudo o que deseja. Mas usar os estilos da Apple significa que você pode levar suas imagens com a aparência já aplicada e depois alterá -lo mais tarde, se não gostar, nada é assado em sua imagem.

Melhor integração do Proraw com estilos fotográficos

No entanto, acho que a Apple perdeu uma pequena chance com seus estilos fotográficos, já que você pode usá -los apenas quando tira imagens em Heif (formato de imagem de alta eficiência). Infelizmente, você não pode usá -los quando atira em Poraw. Adoro o uso da Apple of Poraw em iPhones anteriores, pois aproveita todas as fotografias computacionais do iPhone, incluindo coisas como a mistura de imagens HDR, mas ainda gera um arquivo DNG bruto para uma edição mais fácil.

O arquivo DNG geralmente também oferece mais latitude para animar áreas escuras ou reflexos de tom em uma imagem, o que a torna extremamente versátil. Anteriormente, as prejeções de cores da Apple podiam ser usadas ao disparar em Poraw, e eu adorei. Frequentemente, filsei fotos de estilo de rua usando o modo preto e branco de alto contraste e depois editei o sem processar mais.

Tiro muitas fotografias de rua em preto e branco e adoraria mais flexibilidade para tirar fotos de Poraw no monocromático. Andrew Lanxon/CNET

Agora, usar a mesma aparência em preto e branco significa apenas fotografar imagens em formato de heif, eliminando os benefícios de usar a Apple Proraw. Curiosamente, embora os “filtros” mais antigos não estejam mais disponíveis na aplicação da câmera ao tirar uma imagem bruta, você ainda pode aplicar esses filtros às fotos cruas na aplicação da galeria do iPhone através do menu da edição.

Vídeo de Luts for Proores

E enquanto estamos no assunto de preços e filtros de cores, a Apple também precisa levá -los ao vídeo. No iPhone 15 Pro, a Apple introduziu a capacidade de filmar vídeos no PRESS, o que resulta em um contraste muito baixo e imagens quase cinzentas. A idéia é que os editores de vídeo façam essa filmagem bruta e depois apliquem suas edições no topo, geralmente aplicando contraste de cores e preservação conhecidos como LUT (tabelas de pesquisa) que dão às imagens um aspecto específico: pense escuro e azul para filmes de terror ou calorosos e tons leves para uma atmosfera de drama romântica.

Mas a Apple não oferece nenhum tipo de LUT para editar os Proporcimentos de vídeo no iPhone, além de simplesmente aumentar o contraste, o que realmente não faz o trabalho corretamente. Obviamente, o objetivo dos profissionais é que ele eliminaria essa filmagem do iPhone, colocaria -o em software como a Davinci Resolve e, em seguida, qualificaria adequadamente as filmagens para parecer elegante e profissional.

As imagens da prore parecem um contraste muito baixo e atrasadas. A Apple precisa apresentar maneiras de ajudá -lo a fazer mais com arquivos Priers no iPhone. Andrew Lanxon/CNET

Mas isso ainda sai dos arquivos em seu telefone, e eu adoraria poder fazer mais com eles. Minha galeria está cheia de arquivos de vídeo não acumulados com os quais farei muito pouco porque eles precisam de classificação de cores externamente. Eu adoraria compartilhá -los no Instagram ou com minha família no WhatsApp, depois de transformar aqueles monótonos e cinzentos para colorir maravilhosamente.

Com o iPhone 17, ou mesmo com o iPhone 16 como uma atualização de software, quero ver a Apple criando uma variedade de seu próprio LUT que pode ser aplicado diretamente aos arquivos de vídeo prore no iPhone.

Se a Apple pudesse implementar todas essas alterações, excluindo, talvez, o sensor de quadro completo que eu posso até admitir que é um toque ambicioso, teria uma fera absoluta de uma câmera em suas mãos.