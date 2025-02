As canções de baleias seguem as regras básicas da linguagem humana

Apesar de toda a diversidade linguística do mundo, as línguas humanas ainda obedecem a certos modelos universais. Estes são ainda mais profundos que a gramática e a sintaxe; Eles estão enraizados nas leis estatísticas que prevêem a frequência à qual usamos certas palavras e quanto tempo essas palavras tendem. Considere -os como trilhos integrados para manter o idioma fácil de aprender e usar.

E agora os cientistas encontraram alguns dos mesmos modelos nas vocalizações das baleias. Dois novos estudos publicados nesta semana mostram que, apesar da grande distância evolutiva entre nós, humanos e baleias convergiram soluções semelhantes ao problema da comunicação sólida. “Isso fortalece a idéia de que devemos pensar na linguagem humana não como um fenômeno completamente diferente de outros sistemas de comunicação, mas pensar no que ele compartilha com eles”, explica Arnon Inbal, professor de psicologia da Universidade Hebraica de Jerusalém e co- autor de um dos estudos.

Arnon e seus colegas, cujo jornal foi publicado na quinta -feira Ciência, analisou oito anos de gravações de baleia jubarte da Nova Caledônia no Pacífico Sul – e descobriu que eles aderido intimamente a um princípio chamado Lei de Frequência ZIPF. Essa lei do poder matemático, uma característica da linguagem humana, é observada nas frequências de uso das palavras: a palavra mais comum em qualquer idioma aparece duas vezes mais que a segunda, três vezes mais frequentemente que a terceira e, portanto, por diante.

Ouça as músicas de baleia jubarte:

Mas antes que eles pudessem analisar as gravações, os pesquisadores tiveram que identificar os segmentos semelhantes às palavras (embora, acima de tudo, sem significado semântico) em um fluxo de grunhidos, gritos e gemidos de outro mundo. Eles se viram na mesma situação que um bebê recém -nascido – então, naturalmente, foi aí que eles se voltaram para conselhos. Os bebês humanos “pegam esse sinal acústico contínuo”, diz Arnon, “e devem entender onde estão as palavras”.

A estratégia de um bebê é simples: ouça combinações inesperadas de sons no discurso adulto. Sempre que você identifica um, você provavelmente localizou um limite entre palavra, porque essas transições raras têm menos probabilidade de ocorrer Em palavras.

Incrivelmente, os solavancos podem usar a mesma abordagem. Quando os pesquisadores estavam segmentando músicas de baleias baseadas nessas “Probabilidades de transição– Assim como um bebê humano, eles corresponderam à lei de frequência ZIPF como uma luva. Por outro lado, 1.000 elementos de dados mistas arbitrariamente chegaram longe da correspondência, sugerindo fortemente que os resultados de probabilidade de transição não eram um produto castigo aleatório. “Ficamos todos atordoados”, disse a co-autora Ellen Garland, uma música de baleia especialista em St. Andrews, na Escócia. “Havia a possibilidade de descobrir essas mesmas estruturas. Podemos fazer isso? Inferno não. “”

Por que os mesmos comportamentos comunicativos evoluiriam de forma independente nas baleias e nos seres humanos, o último ancestral comum que era uma criatura do tipo Musagaine que viveu cerca de 100 milhões de anos atrás? Bem, a distribuição de palavras de acordo com a lei de frequência ZIPF, ou distribuição zipfiana, parece Ajude os bebês a entender o idioma. “Quando as coisas são organizadas dessa maneira em sua contribuição, você aprenderá melhor”, explica Simon Kirby, cientista cognitivo da Universidade de Edimburgo e co-autor do novo Ciência papel.

Em outras palavras, a estrutura da linguagem é em grande parte um produto da maneira como passa de uma geração para outra. A equipe, portanto, considerou que a lei de frequência ZIPF poderia aparecer não apenas em humanos, mas também onde quer que os sinais vocais seqüenciais sejam culturalmente aprendidos (transmitidos de um indivíduo para outro). Este grupo entende o que Kirby chama de “um estranho grupo de espécies em ragtag”, incluindo pássaros cantando, morcegos, primatas não humanos, elefantes, focas, golfinhos e baleias. Quase todos os outros animais que se comunicam vocalmente – de cães a sapos e peixes – devem fazê -lo através de sinais que são programados geneticamente, não aprendidos.

Agora sabemos que as baleias, pelo menos, compartilham um ingrediente -chave em nosso próprio sistema de comunicação, uma observação que corresponde à crescente atitude entre os cientistas, pois não somos tão únicos quanto nós no passado. Nossa capacidade linguística é baseada em uma fórmula de características físicas e cognitivas, muitas delas se espalharam por todo o reino animal.

Em um artigo separado publicado em Avanços científicos Quarta Prova de outros dois recursos desse tipo nas vocalizações das baleias: Uma era a lei sobre concisão que, quando aplicada à linguagem humana, declara que quanto mais uma palavra é comum, mais ela tende a ser curta e vice -versa. O outro foi a lei de Menzerath, que diz que quanto mais a construção linguística (como uma frase) é mais longa, mais suas partes constituintes (como as cláusulas de uma frase) serão.

Os dois modelos foram particularmente fortes na canção de corcunda, e os dois também apareceram em várias outras espécies. Essas leis dizem respeito à eficiência. Eles descrevem como os animais “maximizam a quantidade de informações que transmitem no menor tempo e com a menor energia”, explica Youngblood.

Por mais tentador que as comparações com a linguagem humana possam ser, os pesquisadores alertam contra a leitura demais nesses paralelos. “A música de baleia não é uma língua”, disse Garland categoricamente, observando que a maioria dos especialistas concorda que as “palavras” dos animais não usam significado semântico. (Além disso, também também – a lei de frequência ZIPF também parece lá também.)

Em relação às semelhanças, no entanto, elas são impressionantes. Luke Rendell, biólogo da Universidade de St. Andrews, que não esteve envolvido em nenhum dos estudos, pensa que esses resultados poderiam nos dizer algo profundamente sobre como a evolução pode convergir ou, talvez, ser forçada a certos tipos de tipos de Aprendendo.

Da mesma forma, Kirby sugere que a lei de frequência ZIPF (e talvez outras leis linguísticas) poderia ser “um tipo de impressão digital desses sistemas culturalmente evoluídos”, presente onde quer que os animais cruzassem o limiar de aprendizado cultural. “Essa é provavelmente uma característica muito fundamental da organização dos sistemas cognitivos”, acrescenta.