As chances de um impacto na escala de Tunguska em 2032 acabaram de dobrar

No final de 2024, os astrônomos detectaram um asteróide no céu noturno.

Ele recebeu a designação y, desde sua descoberta na última metade de dezembro, e r 4 Desde que foi a 117ª rocha encontrada nas últimas duas semanas de dezembro e, desde sua descoberta em 2024, o nome de 2024 anos foi premiado 4 .





Naturalmente, uma vez encontrado uma rocha, os astrônomos começam a mantê -la vestindo, medindo sua posição para controlar sua órbita. Nesse caso, a órbita estimada a colocou em um 1% de chance de atingir a terra. À medida que mais medidas foram tomadas, essas chances mais que dobraram.

A trajetória estimada de 2024 anos4. (ESA / Escritório de Defesa Planetária)

Ao escrever essas linhas, ele agora tem 2,3% de chance de atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032. Embora você possa pensar que parece a intriga de Não olhe para cimaNada disso é muito incomum.





Você pode vê -lo na imagem acima, o que indica possíveis pontos de trajetória. As dimensões de 2,3% não são simplesmente as chances de um jato de matriz. Isso significa que, quando os astrônomos realizam 1.000 simulações de órbita de acordo com os dados que temos, 23 deles têm um impacto na Terra.





Atualmente, a trajetória mais provável acredita que terá uma abordagem próxima de 240.000 km da Terra, que está na órbita da lua, mas não perigosamente.





Assim, mesmo que as chances tenham dobrado, os astrônomos não estão muito preocupados. Quando 2024 anos 4 Tinha risco de menos de 1%, o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA (PDCO) classificou 3 na escala Torino, o que significa que devemos ficar de olho nele. Correndo um risco de 2,3%, é sempre um 3.





Em relação ao monitoramento de asteróides como esse, a única coisa de que temos certeza é que as primeiras estimativas são incertas. Ao contrário das órbitas dos planetas, as órbitas de asteróides podem ser notavelmente borradas. Os rebocadores gravitacionais dos objetos vizinhos podem movê -los. No caso de 024 anos 4 Uma grande fonte de incerteza é a própria terra.





Em 2028, aumentará menos de 8 milhões de quilômetros de terra. Na verdade, é quando os astrônomos serão capazes de fazer medidas muito mais precisas de sua órbita. Vamos ver então se temos que começar a fazer planos. Mesmo que os astrônomos descobrirem que as chances de impacto são quase 100%, ainda não precisamos entrar em pânico, por várias razões.

Comparação das dimensões de 2024 anos e outros corpos. (Usuário da Wikipedia Sinucept)

A primeira é que sabemos que está lá. O verdadeiro risco de asteróides não é um daqueles que abordam lentamente a terra do sistema solar externo. Os riscos maiores são aqueles que Chellyabinsk Que veio da direção do sol e nos pegou de surpresa.





Ainda temos anos para lidar com 2024 anos 4 E sua órbita é tal que teríamos uma boa chance de desviar -o. E mesmo que o pior caso absoluto fosse ocorrido, 2024 anos 4 não é grande o suficiente para provocar um evento de extinção. O cenário de pesadelo absoluto é que ele atingia a Terra em uma área altamente povoada.





Tivemos que evacuar pessoas da zona de risco, mas teríamos alguns anos para fazê -lo. Um impacto seria ruim, mas poderíamos minimizar consideravelmente o risco.





Mesmo com tudo dito, é importante ter em mente que os cálculos iniciais de trajetória podem variar consideravelmente. As dimensões podem aumentar novamente antes de diminuir, mas o resultado mais provável é que as chances acabarão caindo para zero.





Se você quiser ficar de olho em 2024 anos 4 Descubra a NASA Página de defesa planetária.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.