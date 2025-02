As crianças de divórcio enfrentam um risco maior de derrame, revela o estudo

Os filhos de pais divorciados têm muito mais probabilidade de ter um derrame mais tarde na vida, de acordo com um novo estudo de mais de 13.000 idosos nos Estados Unidos.

Os resultados sugerem que os distúrbios emocionais durante os anos de treinamento de uma pessoa podem ter efeitos na saúde da vida que poderíamos perder.





“É extremamente preocupante que os idosos que cresceram em famílias divorciadas tenham chances de 90% mais altas, mesmo depois de excluir aqueles que foram agredidos física ou sexualmente quando criança”, ” disse Especialistas de ciências sociais de Esme Fuller-Thomson na Universidade de Toronto, no Canadá.





“A extensão da associação entre o divórcio dos pais e o derrame foi comparável a fatores de risco bem estabelecidos de derrame, como sexo masculino e diabetes”.

Anteriormente, pesquisar Abuso físico e sexual ligado durante a infância a um maior risco de derrame mais tarde na vida. O divórcio é outra forma de estresse emocional nos primeiros anos de uma pessoa que poderia ter um impacto na saúde cardiovascular de longo prazo.





Fuller-Thomson e sua equipe dizem que são os primeiros a explorar essa possibilidade.





Sua pesquisa é baseada em dados pessoais e de saúde de 13.205 adultos com mais de 65 anos, que não relataram violência física ou sexual na infância. Cerca de 14% tiveram um divórcio dos pais antes dos 18 anos.





Os homens do estudo foram confrontados com uma probabilidade de 47% mais altos de ter um derrame do que as mulheres. No entanto, à medida que ambos os sexos envelheciam, o risco de derrame aumentou.





Os participantes do estudo do diabetes tiveram uma chance 37% maior de ter um derrame, enquanto aqueles que sofrem de depressão tiveram uma chance 76% maior.





No entanto, mesmo quando esses outros fatores de risco foram levados em consideração, as pessoas cujos pais se divorciaram quando eram crianças ainda tinham 61% mais chances de passar por um derrame.





“Não foi encontrada associação entre a violência emocional da infância, a violência doméstica dos pais, o encarceramento dos pais, a doença mental dos pais ou o consumo de substâncias parentais e o risco de derrame, uma vez que uma grande gama de fatores socio -decemográficos foi levada em consideração”. escrita A equipe de pesquisadores.

Os resultados são apenas observação, para que eles não possam explicar por que o divórcio na infância está ligado ao risco de derrame de uma pessoa mais tarde na vida. Mas Fuller-Thomson e sua equipe têm algumas hipóteses de que eles dizem que justificam pesquisas futuras.





O estresse prolongado durante a infância, por exemplo, pode ser responsável por maus resultados para a saúde. O divórcio geralmente pode levar a combate e tensões na limpeza, e a criança às vezes pode ter que mudar as escolas ou viver mais de um lugar. Estudos anteriores sugerem que a infância infortúnio E adversidadeDe maneira mais geral, pode ter um impacto no risco de derrame mais tarde na vida.





A pressão alta também pode ser um colaborador. Em 2022, a estudar A separação dos pais encontrada antes dos 10 anos está associada a níveis mais altos de hipertensão na idade média, o que também pode aumentar o risco de derrame.





Além disso, os distúrbios do sono são comum em filhos de pais divorciadosE se esses distúrbios persistirem na idade adulta, eles poderiam Aumentar o risco de derrame Também.





“Devido a mudanças nos padrões sociais, não está claro que a geração X ou os americanos do milênio experimentarão um vínculo semelhante entre o divórcio dos pais e o derrame, como era óbvio em nossa amostra de bebês e coortes de geração silenciosa”, os autores para escrever.





“Pesquisas futuras são necessárias para estudar diferenças geracionais na associação do divórcio dos pais”.

O estudo foi publicado em PLOS a.