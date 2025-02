As crianças que vivem com fumantes de cannabis também testam positivo para drogas

A cannabis é cada vez mais acessível em muitos países, muitos dos quais recentemente suavizaram as leis sobre proibição ou uso recreativo legalizado para adultos.

No entanto, embora a cannabis tenha sido frequentemente velada pela tristeza por críticas apoiando a proibição, o fumo pode, no entanto, representar riscos legítimos à saúde, e não necessariamente apenas para aqueles que escolhem fazê -lo.





De acordo com um novo estudo, o fumar maconha dentro de uma casa está associado a uma maior probabilidade de biomarcadores de cannabis na urina de crianças que moram lá.





Existem avisos, observe os autores, mas isso sempre destaca os danos potenciais e sugere que um estudo mais aprovado é justificado – bem como precauções, como o fumo externo, o que poderia ajudar os pais e os tutores a reduzir os riscos enquanto isso, enquanto .





“Embora as consequências a longo prazo na fumaça de cannabis ainda não sejam bem conhecidas, a fumaça de cannabis contém agentes cancerígenos, irritantes respiratórios e outros produtos químicos nocivos”, ” disse John Bellettiere, epidemiologista da Universidade da Califórnia em San Diego.





“Em nossa análise, as chances de cannabis detectáveis ​​em crianças foram cinco vezes maiores em famílias com fumantes relatados sobre cannabis”, isso disse. “Essa exposição a produtos químicos tóxicos, incluindo agentes cancerígenos conhecidos, pode ter efeitos à saúde de longo prazo nessas crianças”.





Bellettiere e seus colegas estudaram os hábitos de fumantes de cannabis em casa, no condado de San Diego, Califórnia, usando os dados do Project Fresh Air (PFA); Um ensaio clínico randomizado realizado no município entre 2012 e 2016 para reduzir os níveis de partículas finas nas casas.





O PFA recrutou os participantes através de várias fontes, incluindo eventos e organizações comunitárias, como o programa adicional de nutrição adicional do Departamento de Agricultura dos EUA para mulheres, bebês e crianças (WIC).





Para ser elegível para o projeto, os participantes devem ter pelo menos 18 anos, tendo pelo menos um filho com menos de 14 anos, morando em casa, tendo um residente de fumante de tabaco adulto em casa e não pretende se mudar dentro de três meses.





A amostra final incluiu 275 famílias, cada uma com um instrutor de partículas de ar instalado pela equipe do projeto na sala onde a maior parte do tabagismo ocorreu. Os monitores estavam contando continuamente partículas aéreas finas.





A equipe do PFA também colocou os dosmetros passivos de nicotina a menos de dois pés dos instrutores.





Após sete dias, a equipe do PFA entrevistou cada pai ou tutor registrado, questionando as características das famílias, bem como todas as atividades que geram partículas, como fumar ou cozinhar, na semana anterior.





A equipe também deu a cada pai ou tutor um kit de coleta de urina, bem como instruções para coletar a urina da criança registrada. Eles testaram o filho mais novo de cada família, com uma idade média de 3 anos.





Anos depois, partes dessas amostras de urina foram enviadas para um laboratório de controle e prevenção de doenças americanas para a análise dos biomarcadores de exposição à cannabis, como parte de um estudo transversal secundário realizado em 2020, chamado de eliminação do tabagismo em casa.

Usando dados dessas fontes em um novo estudo, os pesquisadores descobriram que 69% das famílias que sinalizam o tabagismo em casa têm um filho com níveis detectáveis ​​de biomarcadores de cannabis – em comparação com apenas 24% entre as famílias que não sinalizam fumar em casa.





“Enquanto as crianças pequenas passam a maior parte do tempo em casa, a redução do fumo em casa pode reduzir consideravelmente sua exposição a produtos químicos tóxicos e carcinogênicos encontrados na fumaça de cannabis”, ” disse Epidemologistas e UC San Diego.





A pesquisa de cannabis está ficando atrás de meio século atrás da pesquisa de tabaco devido a “políticas e regulamentos restritivos relativos à pesquisa de cannabis”, os autores observaçãoE os efeitos a longo prazo da saúde da exposição à cannabis permanecem perturbados. No entanto, existem razões de preocupação, especialmente no que diz respeito às crianças.





“À medida que a prova sobre os efeitos na saúde da cannabis está aumentando, a adoção de estratégias do livro de jogos de controle de tabaco, como leis e políticas sem fumantes, poderia proteger a saúde das crianças”, Bellettereee. disse.





O estudo tem limites notáveis, reconhece os pesquisadores. Os participantes poderiam ter subestimado o tabagismo em casa, especialmente porque o consumo de cannabis recreativo ainda não era legal na Califórnia quando os dados foram coletados.





A coleta de dados original se concentrou mais no tabaco do que na maconha, e a amostra foi limitada a famílias com um fumante de tabaco adulto.





A amostra também foi amplamente recrutada em famílias de baixa renda registradas no programa WIC, observe os pesquisadores. Esses fatores significam que os resultados não são necessariamente generalizáveis ​​para a população americana em geral.





Os efeitos do fumo em casa para maconha também podem variar consideravelmente pelo método, pela localização e pela frequência do fumo, eles sublinham. E as tendências antes de fumar por dentro podem ter sido desbotadas desde 2016 devido a regulamentos mais liberais e atitudes sociais.





No entanto, dados os possíveis desafios para as crianças nas principais etapas de desenvolvimento, vale a pena examinar ainda mais, dizem que os pesquisadores.





“Para determinar os riscos à saúde a longo prazo da exposição à fumaça de cannabis usada é o próximo passo absolutamente essencial”, Bellettiere disse.

O estudo foi publicado no Journal of the American Medical Association Network Open.